Баптисты отвечают
Сборник «Баптисты отвечают», изданный христианским обществом «Библия для всех» в 2008 году, представляет собой лаконичное, но содержательное апологетическое пособие, направленное на разъяснение вероучения и практики евангельских христиан-баптистов в контексте межконфессионального диалога. Авторы ставят задачу дать четкие, основанные на Писании ответы на наиболее острые и часто задаваемые вопросы со стороны представителей других христианских деноминаций. Основная идея книги заключается в утверждении принципа Sola Scriptura (только Писание) как единственного непогрешимого авторитета, через призму которого баптисты оценивают церковные предания, таинства и повседневную духовную жизнь.
Содержательная часть книги структурно разделена на блоки, адресованные разным аудиториям, при этом основной объем занимают ответы православным христианам. В этих разделах последовательно разбираются темы водного крещения по вере, смысла Вечери Господней и библейского понимания исповеди, противопоставляя их сакраментальному восприятию в православии. Автор уделяет значительное внимание вопросам почитания икон, святых и Девы Марии, а также концепции апостольской преемственности, аргументируя позицию баптистов ссылками на новозаветные тексты. Отдельные главы посвящены дискуссиям с пятидесятниками (о дарах Духа Святого), адвентистами (о соблюдении субботы) и харизматами, что делает брошюру универсальным справочником по сравнительному богословию.
Текст написан в строгом, вопросно-ответном и уважительном стиле, что позволяет использовать его как для личного изучения, так и для подготовки к дискуссиям. Составители мастерски соединяют догматическую точность с доступностью изложения, стремясь не к конфронтации, а к ясному свидетельству о своих убеждениях. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять внутреннюю логику баптистского богословия и причины его отличий от литургических или пятидесятнических традиций. Это чтение помогает осознать, что за каждым ответом баптистов стоит стремление максимально приблизиться к модели первоапостольской церкви, описанной на страницах Нового Завета.
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 41с.
Баптисты отвечают - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Ответы на вопросы православных христиан
О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ И ПРЕДАНИИ
ТАИНСТВА И ОБЫЧАИ
КРЕЩЕНИЕ
ИСПОВЕДЬ
ПРИЧАЩЕНИЕ
ВЕРА И СПАСЕНИЕ
ИСТИННАЯ ВЕРА
СВЯЩЕНСТВО И АПОСТОЛЬСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
МОЛИТВЫ
ПОЧИТАНИЕ ИКОН И КРЕСТА
ПОЧИТАНИЕ БОГОМАТЕРИ И СВЯТЫХ
ЖИЗНЬ И ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
Ответы на вопросы пятидесятников и харизматов
Ответы на вопросы христиан — адвентистов седьмого дня
