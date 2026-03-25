Сборник «Баптисты отвечают», изданный христианским обществом «Библия для всех» в 2008 году, представляет собой лаконичное, но содержательное апологетическое пособие, направленное на разъяснение вероучения и практики евангельских христиан-баптистов в контексте межконфессионального диалога. Авторы ставят задачу дать четкие, основанные на Писании ответы на наиболее острые и часто задаваемые вопросы со стороны представителей других христианских деноминаций. Основная идея книги заключается в утверждении принципа Sola Scriptura (только Писание) как единственного непогрешимого авторитета, через призму которого баптисты оценивают церковные предания, таинства и повседневную духовную жизнь.

Содержательная часть книги структурно разделена на блоки, адресованные разным аудиториям, при этом основной объем занимают ответы православным христианам. В этих разделах последовательно разбираются темы водного крещения по вере, смысла Вечери Господней и библейского понимания исповеди, противопоставляя их сакраментальному восприятию в православии. Автор уделяет значительное внимание вопросам почитания икон, святых и Девы Марии, а также концепции апостольской преемственности, аргументируя позицию баптистов ссылками на новозаветные тексты. Отдельные главы посвящены дискуссиям с пятидесятниками (о дарах Духа Святого), адвентистами (о соблюдении субботы) и харизматами, что делает брошюру универсальным справочником по сравнительному богословию.

Текст написан в строгом, вопросно-ответном и уважительном стиле, что позволяет использовать его как для личного изучения, так и для подготовки к дискуссиям. Составители мастерски соединяют догматическую точность с доступностью изложения, стремясь не к конфронтации, а к ясному свидетельству о своих убеждениях. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять внутреннюю логику баптистского богословия и причины его отличий от литургических или пятидесятнических традиций. Это чтение помогает осознать, что за каждым ответом баптистов стоит стремление максимально приблизиться к модели первоапостольской церкви, описанной на страницах Нового Завета.

Баптисты отвечают

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 41с.

Баптисты отвечают - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Ответы на вопросы православных христиан

О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ И ПРЕДАНИИ

ТАИНСТВА И ОБЫЧАИ

КРЕЩЕНИЕ

ИСПОВЕДЬ

ПРИЧАЩЕНИЕ

ВЕРА И СПАСЕНИЕ

ИСТИННАЯ ВЕРА

СВЯЩЕНСТВО И АПОСТОЛЬСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

МОЛИТВЫ

ПОЧИТАНИЕ ИКОН И КРЕСТА

ПОЧИТАНИЕ БОГОМАТЕРИ И СВЯТЫХ

ЖИЗНЬ И ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Ответы на вопросы пятидесятников и харизматов

Ответы на вопросы христиан — адвентистов седьмого дня