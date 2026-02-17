Евангелие от Луки часто называют «Евангелием великой радости» и «Евангелием милосердия». Барбара Рейд помогает читателю пройти путь вместе с Христом, акцентируя внимание на тех аспектах, которые Лука подчеркивает особенно ярко: Божья любовь к тем, кто находится на обочине жизни.
В этой книге автор подробно разбирает знаменитые притчи — о блудном сыне и о милосердном самарянине, — которые встречаются только у Луки. Рейд показывает, как евангелист выстраивает образ Иисуса как Универсального Спасителя, чья миссия выходит далеко за рамки одного народа. Это глубокое исследование того, как вера воплощается в актах сострадания и социальной справедливости.
Перевод: Наталья Леонова
М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003? 90 стр.
ISBN 5-89647-071-1
Барбара Рейд - Беседы с евангелистом Лукой - Шаг за шагом к Слову Божьему - Содержание
Познакомьтесь с нашим ведущим
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ - Молящиеся всегда
ДЕНЬ ВТОРОЙ - Принимающие драгоценную любовь
ДЕНЬ ТРЕТИЙ - Дано все. Сохранилось немногое
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ - Сеяние разрушительных семян
ДЕНЬ ПЯТЫЙ - Трапеза в Царстве Божьем
ДЕНЬ ШЕСТОЙ - Выбор благой части
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ - Облечение Духа
