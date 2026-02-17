Рейд - Беседы с евангелистом Лукой

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

Евангелие от Луки часто называют «Евангелием великой радости» и «Евангелием милосердия». Барбара Рейд помогает читателю пройти путь вместе с Христом, акцентируя внимание на тех аспектах, которые Лука подчеркивает особенно ярко: Божья любовь к тем, кто находится на обочине жизни.

В этой книге автор подробно разбирает знаменитые притчи — о блудном сыне и о милосердном самарянине, — которые встречаются только у Луки. Рейд показывает, как евангелист выстраивает образ Иисуса как Универсального Спасителя, чья миссия выходит далеко за рамки одного народа. Это глубокое исследование того, как вера воплощается в актах сострадания и социальной справедливости.

Перевод: Наталья Леонова

М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003? 90 стр.

ISBN 5-89647-071-1

Барбара Рейд - Беседы с евангелистом Лукой - Шаг за шагом к Слову Божьему - Содержание

  • Познакомьтесь с нашим ведущим

  • ДЕНЬ ПЕРВЫЙ - Молящиеся всегда

  • ДЕНЬ ВТОРОЙ - Принимающие драгоценную любовь

  • ДЕНЬ ТРЕТИЙ - Дано все. Сохранилось немногое

  • ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ - Сеяние разрушительных семян

  • ДЕНЬ ПЯТЫЙ - Трапеза в Царстве Божьем

  • ДЕНЬ ШЕСТОЙ - Выбор благой части

  • ДЕНЬ СЕДЬМОЙ - Облечение Духа

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

