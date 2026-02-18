Книга итальянского мыслителя Франчески Риветти Барбо «Очерки философии человека» представляет собой глубокое философское исследование, направленное на поиск интегрального понимания человеческой природы в эпоху фрагментарного знания. Автор работает в русле христианского персонализма и феноменологии, стремясь преодолеть разрыв между научным (биологическим) и духовным подходами к человеку.

В центре внимания Барбо находится концепт человека как открытой системы, которая не исчерпывается своими природными задатками, но обретает истинный смысл в отношениях с «Другим» и в поиске Абсолюта. Автор подробно анализирует категории сознания, интенциональности, свободы и телесности. Она настаивает на том, что человеческое «Я» — это не статичная данность, а динамичный проект, реализующийся через акты воли и познания истины.

Особое место в очерках занимает критика редукционизма. Барбо аргументированно возражает против попыток свести феномен человека исключительно к психическим реакциям или социальным функциям. Она рассматривает достоинство личности как нечто онтологически укорененное, что остается неизменным вне зависимости от внешних обстоятельств. Книга написана строгим, академическим языком и предназначена для тех, кто ищет метафизическое обоснование гуманизма в современном мире.

Пути к истине – 7. – Гатчина: Издательство СЦДБ, 2003. – 274 с.

ISBN 5-94331-074-6

Франческа Риветти Барбо – Очерки философии человека – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Указания для читателя

Предисловие к итальянским изданиям

Глава первая. Зачем это исследование? Какие методы в нем используются?

1.0. Будет ли это мне интересно?

1.1. Наши идеалы: истина, безграничная любовь и подлинная свобода, поиски самореализации

1.2. Что такое философия и что такое теоретическая философия?

1.3. Религии достаточно, философия бесполезна!

1.4. Оправдание философии человека

1.5. Философские методы

1.6. Предопределение человека, полностью раскрытое Откровением в Иисусе Христе, нашем Искупителе

Приложение к первой главе 1.А. Важность выяснения концепций «я» в философском знании!

1.А. 1. Трудности в нашем понимании философских концепций

1.А.2 . Исходная точка и наиболее простой способ объяснения некоторых философских понятий: размышление о собственном «я»

1.Б. Углубление оснований: опровергающие доказательства непреложности основных принципов

Глава вторая. Я и другие: два пути познания

2.0 Содержание главы

2.1. Я и другие: реальные живые существа

2.2. Мое живое «я», познаваемое мною «через» мою сознательную деятельность, свойства и взаимоотношения

2.3. Другие, воспринимаемые мною «извне», «посредством» понятий и «через» некоторые их свойства, отношения и действия

2.4. Экскурс: восприятие других как восприятие знаков языка

2.5. Я и другие люди, каждый из которых есть самостоятельное бытие (индивидуальная реальная субстанция) со своими собственными свойствами, отношениями, действиями как бытием-в-другом (реальными «акциденциями»)

2.6. Познаваемость «я» (и непознаваемость его посредством чувств), а также присущих мне свойств, отношений и действий

2.7. «Природа» субстанций: принцип их специфических свойств, причинности и целей

2.8. Свойства, отношения и действия, необходимым образом включенные в природу соответствующих субстанций

2.9. Философия человека опирается на упомянутые выше процедуры познания.

Приложения ко второй главе 2.А. Три рода «акциденций»: существенный и акцидентальный способ предикации

2.Б. Общий жизненный опыт и диалог: путь к познанию внутреннего мира других людей

Глава третья. Познание: от восприятия к истине

3.1. Познавательная деятельность: общее описание

3.2. Восприятие

3.3. Чувственное познание

3.4. Формирование понятий (‘первая операция’ интеллекта)

3.5. Высказывание суждений (‘вторая» операция’ интеллекта)

3.6. Рассуждение при доказательстве (‘третья операция’ интеллекта)

3.7. Истины в собственном смысле, суждения совести, мнения

Приложение к третьей главе З.А. Человеческие истины и многообразие бытия.

Глава четвертая. Человеческая любовь: между инстинктивными стремлениями, эмоциями и волей

4.1. Некоторые предварительные замечания

4.2. Стремления, вызванные чувственными аспектами вещей, познаваемыми соответствующими органами чувств

4.3. Влечения частично или полностью бессознательные, внутренне присущие моему организму

4.4. Воля, ведомая мыслью

4.5. Чувства и эмоции

4.6. Человеческая любовь

4.7. Любовь(агапэ) к Высшей Живой Любви

Приложение к четвертой главе 4.А. Почему философское изучение любви и чувств неадекватно?

4.А. 1. классификация, сопровождающая образование понятий: препятствие в исследовании чувств

4.А.2 . Чувства понять труднее, чем познание: причина этой разницы

4.А.З . Особая природа человеческих эмоций: их важность, оригинальность и чрезвычайное богатство

Глава пятая. Жизнь в мире: между истинными и ложными ценностями

5.1. Исследование бытия как такового для понимания человеческой судьбы и свободы

5.2. Каждый из нас - реальное и меняющееся бытие

5.3. Жизнь среди тел различного рода

5.4. Среди причин, целей и случайных событий

5.5. Вопросы, относящиеся к ценностям и ложным ценностям, и «смысл» вещей

5.6. Бог - Живая Любовь, Первопричина и Конечняя Цель

5.7. Истинные ценности как присущие онтологической истине всякой твари.

Глава шестая. Свобода

6.1. Психологическая свобода как свобода от внешнего принуждения

6.2. Психологическая свобода

6.3. Истинная и ложная свобода как включенная в психологическую свободу

6.4. Деятельность, связанная со свободным действием

6.4.б. Устойчивые предрасположенности: добродетели и пороки

6.5. Истинная свобода

6.6. Трудная, но истинная свобода

6.7. Преодоление всякого препятствия

Приложение к шестой главе 6.А. Другие проблемы, относящиеся к человеческой свободе: теоретическое углубление и экзистенциальные отклики

Глава седьмая. Человеческая душа: нематериальная и бессмертная

7.1. Бессмертие души: глубокое и общераспространенное желание

7.2. Жизненное начало всякого организма

7.3. Бессмертие человеческой души не является непосредственно очевидным, но может быть доказано

7.4. Мысль, воля и некоторые чувственные переживания: нематериальная человеческая деятельность

7.5. Нематериальное™, как отсутствие составности

7.6. Нематериальное™ и бессмертие реальностей, способных к нематериальной деятельности

7.7. Духовное, именуемое нами нематериальным

Приложения к седьмой главе 7.А. Бессмертие души не очевидно непосредственно, но может быть показано и/или принято верой. Почему?

7 .Б. Необходимые связи между свободой и бессмертием

7.В. Опровергающее доказательство рефлективности и нематериальности мышления

7.В.1. Формулировка опровергающего доказательства

7.В.2. Использование всеобщности понятий и их содержания, рассматриваемого как таковое в опровергающем доказательстве

7.В.З. Завершение доказательства, показывающего бессмертие души

Глава восьмая. Психофизическое единство человека в ожидании будущей жизни

8.1. Предварительные замечания: рассматриваемые вопросы, следующие из предыдущего исследования, и два пояснения

8.2. Исследуемый вопрос и используемый метод

8.3. «Взаимодействия» и субстанциональные изменения тел, объясняемые их «определимостью-и-неопределенностью» (= «первая материя»)

8.4. Человек - субстанция, образованная душой и телом

8.5. Ожидание будущей жизни: от рождения до смерти

8.6. Каждый человек является индивидуумом человеческой природы

Приложение к восьмой главе 8.А. Принцип индивидуализации тел1

Глава девятая. Человек и завоевание его оригинальной личности