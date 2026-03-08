Книга Івана Барчука «П’ятидесятниця в світлі Євангелії» є однією з найбільш резонансних праць автора, у якій він аналізує події зіслання Святого Духа та діяльність сучасних йому п’ятидесятницьких рухів. Автор ставить за мету повернути читача до першоджерел — текстів Книги Дій Апостолів та послань апостола Павла, щоб з’ясувати справжню природу та мету П’ятидесятниці. Барчук детально розглядає феномен «говоріння мовами» (глосолалії), розрізняючи біблійне чудо проповіді на зрозумілих іноземних мовах та сучасні практики емоційних вигуків, які, на його думку, часто виходять за межі новозавітного порядку.

У своїй розвідці автор приділяє значну увагу доктрині про «хрищення Святим Духом», підкреслюючи, що згідно з Євангелією, цей досвід невід’ємно пов’язаний із моментом духовного відродження та віри в Христа, а не є окремим «другим благословенням», що має супроводжуватися обов’язковими зовнішніми ознаками. Барчук критично аналізує емоційні аспекти п’ятидесятницьких зібрань, закликаючи до тверезості духа та біблійної дисципліни. Він стверджує, що головним плодом присутності Духа в житті віруючого є не екстатичні стани, а змінений характер, любов до ближнього та сила для свідчення про Спасителя.

Праця написана у властивому автору глибоко аналітичному та полемічному стилі. Барчук не просто вказує на розбіжності в тлумаченні Писання, а намагається застерегти церкву від крайнього містицизму та суб’єктивізму, які можуть затьмарити центральну роль Слова Божого. Книга слугує важливим ресурсом для євангельських християн, допомагаючи їм збалансувати вчення про духовні дари з практичним християнським життям, де пріоритетом залишається розсудливість, мир та збудування громади.

Іван Барчук – П’ятидесятниця в світлі Євангелії

Клівленд: Накладом автора, 1976. – 168 с.

Іван Барчук – П’ятидесятниця в світлі Євангелії – Зміст

Передмова

Вступ

Чому сьогодні буває менше чуд?

Хрищення Духом Святим церкви

Хрищення огнем

Ознаки

Уздоровлення

Різні мови

Рідна мова

Дари Духа

Лепетання – не є мовою

Корисніші й ліпші дороги

Плоди Духа

Післяслово