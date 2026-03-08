Книга Івана Барчука «Свята Тройця і "Свідки Єгови"» є важливою апологетичною розвідкою, у якій автор виступає на захист одного з центральних догматів християнства — триєдності Бога. Основна мета праці полягає у спростуванні вчення організації «Свідки Єгови», яке заперечує божественність Ісуса Христа та особистісну природу Святого Духа. Барчук підходить до цієї складної теологічної теми з позиції біблійного реалізму, послідовно доводячи, що заперечення Трійці суперечить загальному контексту як Старого, так і Нового Заповітів. Автор наголошує, що питання природи Бога є не просто абстрактною теорією, а основою спасіння, оскільки лише істинний Бог міг стати досконалою жертвою за гріхи людства.

У змістовній частині автор приділяє значну увагу філологічному аналізу біблійних текстів, які часто цитуються опонентами. Барчук детально розбирає грецькі та єврейські терміни, пояснюючи значення Божих імен та титулів, що вживаються стосовно Христа. Він наводить численні докази рівності Отця, Сина і Святого Духа в їхній сутності, волі та славі, розкриваючи взаємодію Осіб Трійці в плані творіння та відкуплення. Особливий акцент зроблено на особистості Святого Духа, де автор аргументовано доводить, що Дух не є просто «безособовою силою», а має всі ознаки особистості: розум, волю та почуття.

Праця написана у властивому Барчуку динамічному та полемічному стилі, що робить її доступною для широкого кола читачів. Автор не лише критикує хибні погляди, а й закликає до глибокого вивчення Писання, щоб кожен віруючий міг «дати відповідь про свою надію». Книга слугує надійним посібником для тих, хто стикається з контраргументами представників нетринітарних рухів, допомагаючи утвердитися в апостольському вченні про єдиного у трьох особах Бога. Вона залишається актуальною як захист чистоти християнського віросповідання від раціоналістичних спрощень.

Іван Барчук - Свята Тройця і "Свідки Єгови“

Торонто – Вінніпег: «Дорога правди», 1956. – 97 с.

Іван Барчук - Свята Тройця і "Свідки Єгови“ – Зміст

Від видавництва

Перемова

Вступ

I. Христос – правдивий Бог

II. Дух Святий – правдивий Бог

III. Свята Тройця

У ВИДАВНИЦТВІ “ДОРОГА ПРАВДИ” МОЖНА НАБУТИ ТАКІ КНИЖКИ