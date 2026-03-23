Барон - Крест и диалог
Судьба нашей многострадальной страны сама создала объективные предпосылки диалога между представителями разных вероисповеданий.
Но в христианской истории мы видим не больше единства и согласия, чем в истории нехристианской. Из-за этого автор книги задается вопросом: можно ли говорить о чем-то «главном» при утрате видимого единства между православными, католиками и протестантами? Читателю самому предстоит ответить на вопрос: если не реальность Креста, то что же иное сможет нам помочь решить проблему единства?! А для христианина, в первую очередь, Истина — это Христос.
Настоящая монография является первой на русском языке, рассматривающей диалог и проблему экуменизма в связи с теологией Креста.
Она рассчитана на специалистов по Новому Завету и по сравнительному богословию, а также на всех, которым вопрос христианского единства остается не безразличным.
Архиепископ Йозеф Барон - Крест и диалог - Теология Креста в свете христианского единства
Архиепископ Й. Барон. — СПб. : Алетейя, 2010. — 520 с.
ISBN 978-5-91419-370-3
Архиепископ Йозеф Барон - Крест и диалог - Теология Креста в свете христианского единства - Содержание
Часть первая. РЕАЛИИ НЕ ПРОСТОГО ВОПРОСА
Глава I. В поисках единства
Глава II. Экуменизм: «за» и «против»
Глава III. Единство в Новом Завете
Глава IV. Что такое единство?
Глава V. Вездесущая реальность Креста
Глава VI. Theologia Crucis. Ее место во всем Богословии
Глава VII. Theologia Crucis. Среди проблем и возможностей диалога
Часть вторая. ЦЕРКОВЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ: СОБЫТИЕ И ИНСТИТУЦИЯ
Глава VIII. Св. Писание - основа диалога
Интерпретация креста
Глава IX. Синоптические Евангелия
Глава X. Четвертое Евангелие
Глава XI. Послания св. Апостола Павла
Глава XII. Значение Креста у Апостола Павла
Глава XIII. Апостол Павел: многообразие его теологии
Глава XIV. Первое Соборное послание Св. Апостола Петра
Глава XV Послание к Евреям
Крест - Святой Дух - Церковь
Глава XVI. Общее о Церкви
Глава XVII. Святый Дух, Царство Божие и «время Церкви»
ГлаваXVIII. Вопросов «истинности» Церкви
Глава XIX. Дух - Животворящий Принцип общения
Глава XX. Харизмы-дары Духа
Глава XXI. Обоснование Духа - совершенное дело спасения на Кресте
Связь Духа
Глава XXII. Парадокс единства: между «лично-индивидуальным» и «универсально-целым»
Часть третья. THEOLOGIA CRUCIS: ДАЛЬНЕЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДИАЛОГА
Глава XXIII. Единство и многообразие исторического бытия Христианства
Глава XXIV. Крест и история: искание того же тождества - основы единства
Глава XXV. «Верую ... в Единую ... Церковь»
Глава XXVI. Некоторые перспективы в пользу единства духовного
Глава XXVII. Об историческом, а также вечно-духовном понимании экуменизма
