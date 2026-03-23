Судьба нашей многострадальной страны сама создала объективные предпосылки диалога между представителями разных вероисповеданий.



Но в христианской истории мы видим не больше единства и согласия, чем в истории нехристианской. Из-за этого автор книги задается вопросом: можно ли говорить о чем-то «главном» при утрате видимого единства между православными, католиками и протестантами? Читателю самому предстоит ответить на вопрос: если не реальность Креста, то что же иное сможет нам помочь решить проблему единства?! А для христианина, в первую очередь, Истина — это Христос.



Настоящая монография является первой на русском языке, рассматривающей диалог и проблему экуменизма в связи с теологией Креста.

Она рассчитана на специалистов по Новому Завету и по сравнительному богословию, а также на всех, которым вопрос христианского единства остается не безразличным.

Архиепископ Й. Барон. — СПб. : Алетейя, 2010. — 520 с.

ISBN 978-5-91419-370-3

Архиепископ Йозеф Барон - Крест и диалог - Теология Креста в свете христианского единства - Содержание

Часть первая. РЕАЛИИ НЕ ПРОСТОГО ВОПРОСА

Глава I. В поисках единства

Глава II. Экуменизм: «за» и «против»

Глава III. Единство в Новом Завете

Глава IV. Что такое единство?

Глава V. Вездесущая реальность Креста

Глава VI. Theologia Crucis. Ее место во всем Богословии

Глава VII. Theologia Crucis. Среди проблем и возможностей диалога

Часть вторая. ЦЕРКОВЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ: СОБЫТИЕ И ИНСТИТУЦИЯ

Глава VIII. Св. Писание - основа диалога

Интерпретация креста

Глава IX. Синоптические Евангелия

Глава X. Четвертое Евангелие

Глава XI. Послания св. Апостола Павла

Глава XII. Значение Креста у Апостола Павла

Глава XIII. Апостол Павел: многообразие его теологии

Глава XIV. Первое Соборное послание Св. Апостола Петра

Глава XV Послание к Евреям

Крест - Святой Дух - Церковь

Глава XVI. Общее о Церкви

Глава XVII. Святый Дух, Царство Божие и «время Церкви»

ГлаваXVIII. Вопросов «истинности» Церкви

Глава XIX. Дух - Животворящий Принцип общения

Глава XX. Харизмы-дары Духа

Глава XXI. Обоснование Духа - совершенное дело спасения на Кресте

Связь Духа

Глава XXII. Парадокс единства: между «лично-индивидуальным» и «универсально-целым»

Часть третья. THEOLOGIA CRUCIS: ДАЛЬНЕЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДИАЛОГА

Глава XXIII. Единство и многообразие исторического бытия Христианства

Глава XXIV. Крест и история: искание того же тождества - основы единства

Глава XXV. «Верую ... в Единую ... Церковь»

Глава XXVI. Некоторые перспективы в пользу единства духовного

Глава XXVII. Об историческом, а также вечно-духовном понимании экуменизма