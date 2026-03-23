Барон - Крест и христианство
Участники встречи убедились в следующем: богословское наследие Запада, в частности Ансельма Кентерберийского, дает основание продолжению межконфессионального диалога в наше время. Такой «диалог у Креста» между православными, католиками и лютеранами весьма полезен и необходим. Он включает также представителей других направлений христианства. Животворящий Крест остается особым объектом богословской мысли как на Востоке, так и на Западе. Теология Креста дает возможность больше узнать друг о друге, а может быть, – найти более глубокие точки взаимопонимания для будущего.
В этой связи, книга епископа Йозефа Барона заслуживает внимания читателя. Она будет полезна не только богословам, но и всем, интересующимся вопросами христианства. Многосторонний подход автора к проблемам нашего бытия, в центре которого находится Крест Христов и Воскресение Господне, делает книгу полезной для каждого, находящегося в поиске смысла жизни.
архимандрит АВГУСТИН (Никитин), доцент Санкт–Петербургской Духовной Академии
Санкт–Петербург, март 2007 г.
Епископ Йозеф Барон - Крест и христианство - теология Креста для человека, Церкви и её единства
СПб., Алетейя, 2007. 344 С.
ISBN: 978-5-903354-77-1
Епископ Йозеф Барон - Крест и христианство: теология Креста для человека, Церкви и её единства - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ. Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)
ОТ АВТОРА
Часть первая ВВЕДЕНИЕ: ТЕОЛОГИЯ, КРЕСТ И ОТКРОВЕНИЕ
Глава I. Что такое «теология креста»?
Глава II. Крест как общая реальность и как место христианского откровения
Часть вторая. КРЕСТ ИИСУСА У АВТОРОВ НОВОГО ЗАВЕТА
Глава III. Некоторые исторические сведения о кресте
Глава IV. Крест у Синоптиков
Глава V. Крест в Евангелии от Иоанна
Глава VI. Теология креста у апостола Павла
Глава VII. Теология креста у других авторов
Часть третья. THEOLOGIA CRUCIS В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Глава VIII. Вводные замечания: вопрос о «страдающем Боге»
Глава IX. Крест у апостольских мужей и апологетов П века
Глава X. Дальнейшее развитие «теологии креста» в III-VI вв
Глава XI. Крест у богословов V-VI вв. и в определениях вселенских соборов от 431, 451 и 553 гг.
Глава XII. Theologia crucis на Западе
Глава XIII. Тайна креста у Ансельма Кентерберийского как «учение о сатисфакции»
Глава XIV. Дальнейшее осмысление креста: Средние века
Глава XV. Theologia crucis и Реформация
Глава XVI. Крест в западной мысли XVII-XIX вв
Часть четвертая. О ЗНАЧЕНИИ НАШЕГО ИСКУПЛЕНИЯ
Глава XVII. Воплощение — «Первая предпосылка» искупления
Глава XVIII. Воплощение как кенозис Христа
Глава XIX. Известные представления об искуплении
Глава XX. О значении смерти Христа
Часть пятая. НЕКОТОРЫЕ ВОЛНУЮЩИЕ НАС ВОПРОСЫ
Глава XXI. Крест и зло
Глава XXII. Крест и власть
Глава XXIII. Крест и единство
Глава XXIV. Крест и возрождение
Глава XXV. Крест и Воскресение
ИТОГИ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН (см. также в основной библиографии)
УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ РЕАЛИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К «THEOLOQIA CRUCIS»
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
No comments yet. Be the first!