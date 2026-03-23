Участники встречи убедились в следующем: богословское наследие Запада, в частности Ансельма Кентерберийского, дает основание продолжению межконфессионального диалога в наше время. Такой «диалог у Креста» между православными, католиками и лютеранами весьма полезен и необходим. Он включает также представителей других направлений христианства. Животворящий Крест остается особым объектом богословской мысли как на Востоке, так и на Западе. Теология Креста дает возможность больше узнать друг о друге, а может быть, – найти более глубокие точки взаимопонимания для будущего.

В этой связи, книга епископа Йозефа Барона заслуживает внимания читателя. Она будет полезна не только богословам, но и всем, интересующимся вопросами христианства. Многосторонний подход автора к проблемам нашего бытия, в центре которого находится Крест Христов и Воскресение Господне, делает книгу полезной для каждого, находящегося в поиске смысла жизни.

архимандрит АВГУСТИН (Никитин), доцент Санкт–Петербургской Духовной Академии

Санкт–Петербург, март 2007 г.

Епископ Йозеф Барон - Крест и христианство - теология Креста для человека, Церкви и её единства

СПб., Алетейя, 2007. 344 С.

ISBN: 978-5-903354-77-1

Епископ Йозеф Барон - Крест и христианство: теология Креста для человека, Церкви и её единства - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ОТ АВТОРА

Часть первая ВВЕДЕНИЕ: ТЕОЛОГИЯ, КРЕСТ И ОТКРОВЕНИЕ

Глава I. Что такое «теология креста»?

Глава II. Крест как общая реальность и как место христианского откровения

Часть вторая. КРЕСТ ИИСУСА У АВТОРОВ НОВОГО ЗАВЕТА

Глава III. Некоторые исторические сведения о кресте

Глава IV. Крест у Синоптиков

Глава V. Крест в Евангелии от Иоанна

Глава VI. Теология креста у апостола Павла

Глава VII. Теология креста у других авторов

Часть третья. THEOLOGIA CRUCIS В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

Глава VIII. Вводные замечания: вопрос о «страдающем Боге»

Глава IX. Крест у апостольских мужей и апологетов П века

Глава X. Дальнейшее развитие «теологии креста» в III-VI вв

Глава XI. Крест у богословов V-VI вв. и в определениях вселенских соборов от 431, 451 и 553 гг.

Глава XII. Theologia crucis на Западе

Глава XIII. Тайна креста у Ансельма Кентерберийского как «учение о сатисфакции»

Глава XIV. Дальнейшее осмысление креста: Средние века

Глава XV. Theologia crucis и Реформация

Глава XVI. Крест в западной мысли XVII-XIX вв

Часть четвертая. О ЗНАЧЕНИИ НАШЕГО ИСКУПЛЕНИЯ

Глава XVII. Воплощение — «Первая предпосылка» искупления

Глава XVIII. Воплощение как кенозис Христа

Глава XIX. Известные представления об искуплении

Глава XX. О значении смерти Христа

Часть пятая. НЕКОТОРЫЕ ВОЛНУЮЩИЕ НАС ВОПРОСЫ

Глава XXI. Крест и зло

Глава XXII. Крест и власть

Глава XXIII. Крест и единство

Глава XXIV. Крест и возрождение

Глава XXV. Крест и Воскресение

ИТОГИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН (см. также в основной библиографии)

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ РЕАЛИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К «THEOLOQIA CRUCIS»

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ