Томистская философия ХХ века - Кирьянов Д. В.

Монография посвящена рассмотрению основных течений в рамках томистской философской мысли XX века, анализу онтологических и гносеологических концепций современного томизма в контексте диалога с посткартезианской философской мыслью и современным научным знанием.

Книга представляет интерес для научных работников, преподавателей вузов, студентов и широкого круга читателей, интересующихся проблематикой религиозно-философской мысли.

Кирьянов Д. В. - Томистская философия XX века

Д. В. Кирьянов. — СПб. : Алетейя, 2009. — 168 с. — (Серия «Богословская и церковно-историческая библиотека»).

ISBN 978-5-91419-220-1

Кирьянов Д.В. - Томистская философия XX века - Содержание Глава 1. Томистская метафизика в конце XIX - начале XX века 1.1. Возрождение томистской метафизики в XIX веке

1.2. Томисткая метафизика в рамках школьного католического образования: аристотелевский томизм

1.3. Томистская метафизика и вызов модернизма Глава 2. Реалистская метафизика в диалоге с И. Кантом: трансцендентальный томизм 2.1. Метафизический интеллектуализм П. Русело

2.2. Преодоление кантовской критики метафизики в философии Ж. Марешаля

2.3. Трансцендентальный томизм Б. Лонергана и К. Ранера Глава 3. Метафизика бытия и познания в экзистенциальном томизме 3.1. Христианская метафизика Э. Жильсона

3.2. Критика метафизического проекта Э. Жильсона

3.3. Критика томистской гносеологии в католической мысли второй половины XX века

3.4. Критический реализм Ж. Маритена

3.5. Томистская метафизика и современное научное знание

Кирьянов Д.В. - Томистская философия XX века - Томистская философия XX века - Предисловие

Возрождение интереса к схоластике в конце XIX - начале XX века побудило многих мыслителей обратиться к реконструкции метафизики бытия и познания Фомы Аквинского. Однако подходы к томистской метафизике представителей томистского возрождения XX-XXI вв. оказались столь различными, что среди них завязалась длительная и серьезная полемика в отношении конститутивных элементов философии Аквината.

Это разнообразие подходов к реконструкции томистской метафизики требует внимательного изучения, поскольку томизм в XX веке претендовал на восстановление своей роли как philosophia perennis, способной преодолеть все недостатки посткартезианской философской мысли. В отечественной литературе до сих пор остаются неизученными ключевые аспекты развития томистской метафизики в XX веке, ее базовые понятия и логика сопряжений этих понятий.



Постмодернистский подход к философии рассматривает истину как контекстуально обусловленную, а постижение реальности сводится лишь к изучению возможных описаний реальности в рамках тех или иных концептуальных подходов. Кризис современной философской мысли, приведший к тезису о крахе метафизического мышления, крушение идеалов в эпоху постмодернизма, побудили философов-томистов вновь поднять вопрос об актуальности классической теистической метафизики бытия. Реализм томистской метафизики является тем основанием, на котором возможно возрождение вечной философии.

Методология критического реализма, представленная Ж. Маритеном в «Степенях знания», вышла далеко за рамкиьтомистской философии и сейчас рассматривается такими философами науки, как А.Пикок, Дж.Полкинхорн, Р.Рассел, И.Барбурьи др. в качестве основного подхода к диалогу научного и религиозного мировоззрения.



В центре внимания современной томистской мысли лежат проблемы христианской философии, метафизики, гносеологии, соотношения веры и знания, философии и богословия, науки и религии. Томистская метафизика есть наука о сущем в качестве сущего (ens qua ens). Она являет собой пример классического реализма, основанного на убеждении в возможности познания действительности. Основной акцент томистской метафизики обращен на понимание бытия как Чистого Акта, actus purus. Метафизика рассматривается как philosophia percnnis, опирающаяся на неизменные первые принципы познания, что, по мнению многих томистов XX века, гарантировало се актуальность на все времена. В контексте такого понимания метафизика как вершина рационального знания может интегрировать опыт всех других наук и проложить путь к интеграции всего знания человека, что дает возможность решения проблемы соотношения научного и религиозного мировоззрений, которая продолжает оставаться актуальной.