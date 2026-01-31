Барон - Социальная и религиозная история евреев - Том XI

В одиннадцатом томе Сало Барон анализирует радикальный сдвиг в восприятии евреев европейским обществом 1200–1650 гг. Автор исследует, как на фоне эпидемий («Черная смерть»), социальных потрясений и религиозного фанатизма формировался миф о «еврее-колдуне».

Барон детально разбирает возникновение кровавых наветов, обвинений в осквернении гостии и отравлении колодцев. Это глубокое исследование того, как теологические догматы, переплетаясь с народными суевериями, лишали евреев статуса «гражданина», заменяя его ролью демонического аутсайдера. Книга раскрывает механизмы создания образа «врага», которые на столетия вперед определили трагическую динамику отношений между Европой и её еврейским меньшинством.

Барон Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев: в 18 томах. Том XI. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): гражданин, или чужой и колдун

Сало Уиттмайер Барон. - Москва : Книжники ; ИД «Книжники», 2022.

(История евреев).

ISBN 978-5-9953-0219-3

Том XI. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): гражданин, или чужой и колдун

Перевод с английского Любови Черниной. — Москва : ИД «Книжники», 2022. — 432 с.

ISBN 978-5-906999-79-5

Барон Сало Уиттмайер - Социальная и религиозная история евреев - Том XI. Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200-1650): гражданин, или чужой и колдун

Предисловие

Глава 47. Гражданин или невольник

Значение еврейского рабства - Значение гражданства - Раввинистические толкования - Защита личности и собственности - Судьба еврейских преступников - Религиозные гарантии - Кладбища и праздники - Общинное самоуправление - Судебные конфликты - Правовые неясности

Глава 48. Аутсайдер

Смешанные союзы - Гетто - Отличительный знак - Клятвы тоге judaico - Низкий политический статус - Уникальная корпорация

Глава 49. «Демонический» чужак

Непреодолимая пропасть - «Синагога Сатаны» - Колдовство и ростовщичество - Кровавые наветы - Надуманные объяснения и свидетельства - Отравление - Осквернение гостии - Заразное неистовство - Агасфер - Встречные потоки - Пространство иррационального

Глава 50. Скиталец

Средневековый национализм - Англия - Французская централизация - Испания - 1 ГОД И его последствия - Великое изгнание - Португалия - Италия - Священная Римская империя - Эра изгнаний - Национализм и нетерпимость

Примечания

Список сокращений

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