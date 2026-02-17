Барулин - Социально-философская антропология

Книга В. С. Барулина «Социально-философская антропология» представляет собой фундаментальное исследование, в котором автор предпринимает попытку синтеза двух важнейших областей знания: социальной философии и философской антропологии. Основная цель труда — раскрыть сущность человека не как изолированного субъекта, а как существа, неразрывно связанного с общественным миром. Барулин вводит и обосновывает концепцию «антропосоциума», утверждая, что человек и общество не просто взаимодействуют, а взаимопредполагают и «прорастают» друг в друга.

В книге подробно рассматриваются механизмы социализации личности и, в то же время, процессы «очеловечивания» социальных структур. Автор анализирует, как общественные отношения (экономические, политические, духовные) определяют внутренний мир человека, и как, в свою очередь, творческая энергия и свобода личности трансформируют само общество. Барулин уделяет значительное внимание проблеме смысла истории, ценностным ориентирам человеческого бытия и рискам дегуманизации в современном мире, подчеркивая, что именно человек является мерой всех общественных преобразований.

Труд отличается глубоким академизмом и системностью. Барулин критически переосмысливает марксистские, экзистенциальные и персоналистские подходы, предлагая собственную интегральную модель понимания человека в социальном пространстве. Учебник помогает студентам и исследователям увидеть за абстрактными социальными законами живое человеческое измерение, а в индивидуальной судьбе — отражение глобальных общественных процессов.

Барулин, В.С. - Социально-философская антропология - Человеки общественный мир

М.: Академический Проект, 2020. — 600 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3248-4

Барулин, В.С. - Социально-философская антропология – Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Человек и общественный мир в различных течениях мировой духовной философской культуры

ГЛАВА 2. Человек и общественный мир: от «горизонтально-плоскостной» к «вертикально-уровневой» методологии

ГЛАВА 3. Абстрактно-субстанциальный человек и социум. Первая сопряженность человека и общественного мира

ГЛАВА 4. Социолого-функциональный человек и системно-целостный универсум. Вторая сопряженность человека и общественного мира

ГЛАВА 5. Экзистенциально-индивидуальный человек и социомикромиры повседнеоности. Третья сопряженность человека и общественного мира

ГЛАВА 6. Человек как целостность и ее грани

ГЛАВА 7. Человек и общественный мир как система

Заключение. Законы социально-философской антропологии

Приложения

Избранная библиография трудов П.С. Барулина