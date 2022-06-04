Наталия Басовская - Загадочный восток

Басовская - Загадочный восток
Библейский царь Давид - фигура, несомненно, овеянная мифами, но не сугубо мифологическая. Такой человек в истории Израильско-Иудейского царства действительно был. Вряд ли он выглядел ровно так, как мы представляем себе, глядя на скульптуру работы великого Микеланджело (ее копия находится в Москве, в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
Израильско-Иудейское царство - одно из государств Древнего Востока, таких как Древний Египет, Финикия, Ассирия, Вавилон. Оно существовало больше столетия, при трех правителях. Царствование Давида - это время расцвета. Семь лет и шесть месяцев он был царем Иудеи, а потом стал во главе объединенного царства. Создал новую столицу - Иерусалим - и 33 года в нем царствовал. Давид - это образ идеального властителя, но на очень ранней стадии развития цивилизации. Процветание Израильско-Иудейского царства продолжилось и при его сыне Соломоне. Потом последовала череда завоеваний и, как у многих государств Древнего Востока, постепенное растворение в иных цивилизациях.
Эти прекрасные земли назывались Ханааном - в дальнейшем территории Палестины, Финикии, Сирии, пограничных областей Египта. На них всегда было много претендентов - прежде всего из-за выгодного местоположения. Здесь сходились торговые пути Древнего мира. Рядом - Двуречье, долина Нила, недалеко Средиземное море.
Сюда не раз приходили великие завоеватели. В конце VI века до н.э. царь Вавилона Навуходоносор II разрушил Иерусалим и увел в плен большую часть местных жителей - иудеев. Потом персидский царь Кир покорил Вавилон, а вместе с ним и завоеванные Навуходоносором земли. Иерусалим был восстановлен, а Иудейское царство отдано под надзор персидского сатрапа.
В IV веке до н.э. Иудея была вновь завоевана - уже Александром Македонским, а в III–II веках до н.э. находилась под властью его преемников - Птолемеев и Селевкидов.
За этим последовал протекторат Рима и - после подавления грандиозного восстания, так называемой Иудейской войны 66–73 годов, с 6 года новой эры - включение Иудеи в качестве провинции в состав Римской империи.
История Израильского царства была несколько иной. В VIII веке до н.э. оно завоевано ассирийским царем Саргоном II, многие местные жители переселены в Ассирию.
Личность Давида овеяна красивыми легендами, за которыми наука упорно ищет истину. И крупицы ее находит.
Наталия Басовская - Загадочный восток
М.: Издательство АСТ, 2022. - 288 с.
ISBN 978-5-17-145153-0
Наталия Басовская - Загадочный восток - Содержание
- Царь Давид. Певец и воин
- Ксеркс І. Непобедивший победитель
- Ганнибал. Верность клятве
- Бар-Кохба. Предводитель восстания в Иудее
- Абу Бакр. Первый праведный халиф
- Абд Ар-Рахман. Арабский вождь в сердце Европы
- Хубилай. Внук Чингисхана
- Баязид І Молниеносный. Одна битва, обернувшаяся крахом
- Хаджи І Гирей. Основатель Крымского ханства
- Селим І. По прозвищу Грозный
- Девлет І Гирей. Взлет и закат крымского ханства
- Мухаммед Али-Паша. Основатель современного Египта
- Чжу Юаньчжан. Основатель династии Мин
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