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Басовская - Загадочный восток

Наталия Басовская - Загадочный восток
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Category ESXATOS BOOKS, History
Библейский царь Давид - фигура, несомненно, овеянная мифами, но не сугубо мифологическая. Такой человек в истории Израильско-Иудейского царства действительно был. Вряд ли он выглядел ровно так, как мы представляем себе, глядя на скульптуру работы великого Микеланджело (ее копия находится в Москве, в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
Израильско-Иудейское царство - одно из государств Древнего Востока, таких как Древний Египет, Финикия, Ассирия, Вавилон. Оно существовало больше столетия, при трех правителях. Царствование Давида - это время расцвета. Семь лет и шесть месяцев он был царем Иудеи, а потом стал во главе объединенного царства. Создал новую столицу - Иерусалим - и 33 года в нем царствовал. Давид - это образ идеального властителя, но на очень ранней стадии развития цивилизации. Процветание Израильско-Иудейского царства продолжилось и при его сыне Соломоне. Потом последовала череда завоеваний и, как у многих государств Древнего Востока, постепенное растворение в иных цивилизациях.
Эти прекрасные земли назывались Ханааном - в дальнейшем территории Палестины, Финикии, Сирии, пограничных областей Египта. На них всегда было много претендентов - прежде всего из-за выгодного местоположения. Здесь сходились торговые пути Древнего мира. Рядом - Двуречье, долина Нила, недалеко Средиземное море.
Сюда не раз приходили великие завоеватели. В конце VI века до н.э. царь Вавилона Навуходоносор II разрушил Иерусалим и увел в плен большую часть местных жителей - иудеев. Потом персидский царь Кир покорил Вавилон, а вместе с ним и завоеванные Навуходоносором земли. Иерусалим был восстановлен, а Иудейское царство отдано под надзор персидского сатрапа.
В IV веке до н.э. Иудея была вновь завоевана - уже Александром Македонским, а в III–II веках до н.э. находилась под властью его преемников - Птолемеев и Селевкидов.
За этим последовал протекторат Рима и - после подавления грандиозного восстания, так называемой Иудейской войны 66–73 годов, с 6 года новой эры - включение Иудеи в качестве провинции в состав Римской империи.
История Израильского царства была несколько иной. В VIII веке до н.э. оно завоевано ассирийским царем Саргоном II, многие местные жители переселены в Ассирию.
Личность Давида овеяна красивыми легендами, за которыми наука упорно ищет истину. И крупицы ее находит.

Наталия Басовская - Загадочный восток

М.: Издательство АСТ, 2022. - 288 с.
ISBN 978-5-17-145153-0

Наталия Басовская - Загадочный восток - Содержание

  • Царь Давид. Певец и воин
  • Ксеркс І. Непобедивший победитель
  • Ганнибал. Верность клятве
  • Бар-Кохба. Предводитель восстания в Иудее
  • Абу Бакр. Первый праведный халиф
  • Абд Ар-Рахман. Арабский вождь в сердце Европы
  • Хубилай. Внук Чингисхана
  • Баязид І Молниеносный. Одна битва, обернувшаяся крахом
  • Хаджи І Гирей. Основатель Крымского ханства
  • Селим І. По прозвищу Грозный
  • Девлет І Гирей. Взлет и закат крымского ханства
  • Мухаммед Али-Паша. Основатель современного Египта
  • Чжу Юаньчжан. Основатель династии Мин
Views 247
Rating 5.0 / 5
Added 04.06.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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