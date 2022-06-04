Наталия Басовская - Загадочный восток

Библейский царь Давид - фигура, несомненно, овеянная мифами, но не сугубо мифологическая. Такой человек в истории Израильско-Иудейского царства действительно был. Вряд ли он выглядел ровно так, как мы представляем себе, глядя на скульптуру работы великого Микеланджело (ее копия находится в Москве, в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).

Израильско-Иудейское царство - одно из государств Древнего Востока, таких как Древний Египет, Финикия, Ассирия, Вавилон. Оно существовало больше столетия, при трех правителях. Царствование Давида - это время расцвета. Семь лет и шесть месяцев он был царем Иудеи, а потом стал во главе объединенного царства. Создал новую столицу - Иерусалим - и 33 года в нем царствовал. Давид - это образ идеального властителя, но на очень ранней стадии развития цивилизации. Процветание Израильско-Иудейского царства продолжилось и при его сыне Соломоне. Потом последовала череда завоеваний и, как у многих государств Древнего Востока, постепенное растворение в иных цивилизациях.

Эти прекрасные земли назывались Ханааном - в дальнейшем территории Палестины, Финикии, Сирии, пограничных областей Египта. На них всегда было много претендентов - прежде всего из-за выгодного местоположения. Здесь сходились торговые пути Древнего мира. Рядом - Двуречье, долина Нила, недалеко Средиземное море.

Сюда не раз приходили великие завоеватели. В конце VI века до н.э. царь Вавилона Навуходоносор II разрушил Иерусалим и увел в плен большую часть местных жителей - иудеев. Потом персидский царь Кир покорил Вавилон, а вместе с ним и завоеванные Навуходоносором земли. Иерусалим был восстановлен, а Иудейское царство отдано под надзор персидского сатрапа.

В IV веке до н.э. Иудея была вновь завоевана - уже Александром Македонским, а в III–II веках до н.э. находилась под властью его преемников - Птолемеев и Селевкидов.

За этим последовал протекторат Рима и - после подавления грандиозного восстания, так называемой Иудейской войны 66–73 годов, с 6 года новой эры - включение Иудеи в качестве провинции в состав Римской империи.

История Израильского царства была несколько иной. В VIII веке до н.э. оно завоевано ассирийским царем Саргоном II, многие местные жители переселены в Ассирию.

Личность Давида овеяна красивыми легендами, за которыми наука упорно ищет истину. И крупицы ее находит.

Наталия Басовская - Загадочный восток

М.: Издательство АСТ, 2022. - 288 с.

ISBN 978-5-17-145153-0

Наталия Басовская - Загадочный восток - Содержание