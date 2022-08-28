Мэри Батчелор - Открывая Библию

Библия рассказывает, как из моря поднялась суша, как земля покрылась травой, как мир заселили животные, птицы и рыбы. Но когда речь идет о создании людей, цель Божественного творения описывается по-другому:

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» ( 1:26).

Люди — мужчины и женщины — были сотворены по Образу Божьему, и это отличает их от всех других живых существ. Люди способны любить, помнить, самостоятельно осуществлять свой выбор. Бог создал людей еще и для того, чтобы они исполняли Его волю, разумно и достойно властвовали над сотворенным Им миром, чтобы они слушались ил ю­ били Его. Рассказ о сотворении людей автор заключает словами:

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (1:31).

Бог создал мужчину и женщину друг для друга, и мы видим, насколько важное значение Библия придает браку:

«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (2:24).

Богатство и разнообразие Божьего творения автор описывает языком поэти­ческих образов. Библия отвечает на серьезнейшие вопросы: как появилась жизнь, в чем ее смысл. Бог создал совершенный мир, в котором предстояло жить людям.

И все же наша жизнь вовсе не совер­шенна. Даже растения и животные ведут смертельную борьбу за выжива­ние. Люди преисполнены злобой, завистью; они угнетают и убивают друг друга. Библия рассказывает, как случилось, что в прекрасный, совершенный мир вошло зло.