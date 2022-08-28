Батчелор - Открывая Библию
Библия рассказывает, как из моря поднялась суша, как земля покрылась травой, как мир заселили животные, птицы и рыбы. Но когда речь идет о создании людей, цель Божественного творения описывается по-другому:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» ( 1:26).
Люди — мужчины и женщины — были сотворены по Образу Божьему, и это отличает их от всех других живых существ. Люди способны любить, помнить, самостоятельно осуществлять свой выбор. Бог создал людей еще и для того, чтобы они исполняли Его волю, разумно и достойно властвовали над сотворенным Им миром, чтобы они слушались ил ю били Его. Рассказ о сотворении людей автор заключает словами:
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (1:31).
Бог создал мужчину и женщину друг для друга, и мы видим, насколько важное значение Библия придает браку:
«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (2:24).
Богатство и разнообразие Божьего творения автор описывает языком поэтических образов. Библия отвечает на серьезнейшие вопросы: как появилась жизнь, в чем ее смысл. Бог создал совершенный мир, в котором предстояло жить людям.
И все же наша жизнь вовсе не совершенна. Даже растения и животные ведут смертельную борьбу за выживание. Люди преисполнены злобой, завистью; они угнетают и убивают друг друга. Библия рассказывает, как случилось, что в прекрасный, совершенный мир вошло зло.
Мэри Батчелор - Открывая Библию
Перевод на русский язык. Российское Библейское Общество, 1998
ISBN 5-85524-045-2 (рус.)
ISBN 0-7459-2404-2 (англ.)
Мэри Батчелор - Открывая Библию - Содержание
1 НАЧАЛО БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ. Бытие
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УР - РОДИНА АВРААМА
2 ЗАКОН И СВОБОДА. Исход · Левит. Числа. Второзаконие
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ЖИЗНЬ В ЕГИПТЕ
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СКИНИЯ ЗАВЕТА
3 НЕ ПРОСТО ИСТОРИЯ. Иисус Навин. Судьи. Руфь. Царства. Паралипоменон
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ЖИЗНЬ ХАНАНЕЕВ
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ФИЛИСТИМЛЯНЕ
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ЦАРСТВО ДАВИДА
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ХРАМ СОЛОМОНА
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ЦАРИ И ПРОРОКИ
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АССИРИЯ
4 РАННИЕ ПРОРОКИ. Илия.·Елисей. Амос. Осия. Исаия. Михей
5 ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ И НАРОДЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. Иеремия. Наум. Софония. Аввакум. Авдий. Иона
6 ПЛЕН И ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ. Иезекииль. Ездра и Неемия. Аггей. Захария. Малахия. Есфирь. Даниил
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ВАВИЛОНИЯ
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КИР И ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ
7 БИБЛЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ. Псалтирь. Песнь песней Соломона. Плач Иеремии
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МУЗЫКА
8 ЛИТЕРАТУРА ПРЕМУДРОСТИ. Притчи Соломоновы. Иов. Екклесиаст.
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КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
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МЕЖДУ ВЕТХИМ И НОВЫМ ЗАВЕТАМИ
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ГРЕКИ
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НОВОЗАВЕТНЫЙ ПЕРИОД
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ЕССЕИ И РУКОПИСИ МЕРТВОГО МОРЯ
9 РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ. Четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна
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ЖИЗНЬ И ПУТЕШЕСТВИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
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ПРИТЧИ ИИСУСА
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ЧУДЕСА ИИСУСА
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ХРАМ ИРОДА
10 РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ. Деяния Апостолов
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РИМЛЯНЕ
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ЖИЗНЬ И ПУТЕШЕСТВИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
11 ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИСЬМА
12 СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ
13 ЦАРСТВО ИИСУСА. Откровение
КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
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