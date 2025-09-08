Библия начинается с утверждения: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1). Существование Бога предполагается само собой разумеющимся. В Псалме 13:1 говорится: «Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”. Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро». Мы видим, что Библия указывает: порочные мысли о Боге — в особенности отрицание самого факта Его существования — приводят к безнравственности. В действительности так и происходит: если нет Бога, нет Творца, Законодателя, значит нет и морального закона, и все мы по воле случая плывем неведомо куда. Когда во времена судей израильский народ забыл своего Создателя и никто не вел их к вере в Бога, «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Судьи 21:25) — и воцарился хаос.

То же самое происходит и сегодня. Страны, где люди почитали Бога и признавали, «что Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Коринфянам 5:19), некогда жили с уверенностью в завтрашнем дне и процветали. Но стоило им отвернуться от Господа, как их процветание кануло в Лету. «Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов» (Притчи 14:34). Когда народ отворачивается от Бога и живет так, будто Его нет, все стороны его жизни заражаются грехом. Что в результате? Коррупция, ложь, клевета, неприкрытая распущенность, насилие, аборты, воровство, измены, наркомания, алкоголизм, азартные игры, алчность... Растут налоги, приходит в упадок экономика, а правительства влезают в долги, оплачивая дополнительные подразделения полиции, тюрьмы и прочие институты общественной безопасности, чтобы хоть как-то решить нависшие над ними проблемы. На фоне всего этого кажется, что первая глава Послания к Римлянам обращена непосредственно к современному миру.

Безумцы — это библейское слово относится ко многим высокопоставленным чиновникам и деятелям образования в бывших великих христианских державах. Эти люди претендуют на мудрость. Однако отрицание существования Бога и Его участия в своей жизни сделало их «глупцами». Отказу от веры в Бога способствует повсеместное распространение веры в эволюцию: все возникло в результате естественных процессов, и никакого Бога нет. Сторонники этой точки зрения соглашаются, что в природе виден «разумный замысел», но отрицают необходимость существования разумного Творца. Получается, что творение сотворило само себя! Такие взгляды, пренебрегающие очевидными свидетельствами существования Бога(Римлянам 1:19–20), приводят к атеизму (безбожию) и светскому гуманизму (человек сам, без Бога выбирает свой жизненный путь). Именно такой образ мыслей процветает сегодня в университетах и структурах власти.

Дон Баттен, Джонатан Сарфати - Существует ли Бог ?

Эл. издание

Дон Баттен, Джонатан Сарфати - Существует ли Бог ? - Содержание