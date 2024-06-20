Бауэр, Томас - Культура неоднозначности и плюрализма - К другому образу ислама

Всего лишь тридцать или сорок лет назад образ ислама в западном мире был достаточно позитивным и лишь слегка омрачался из-за «нефтяных шейхов», которые обеспечивали нам веселые воскресные дни без автомобилей. Многие люди восхищались древней культурой исламского мира и охотно отдавались волшебству восточных сказок. Образованные люди знали «Западно-восточный диван» Гете, а оперу Петера Корнелиуса «Багдадский цирюльник» (без сомнения одну из наиболее остроумных немецких комических опер) снова и снова ставили на оперных сценах. Книг, которые бы подробно повествовали об исламском мире и его истории, было, однако, немного. Их авторами были либо профессора, корпевшие большую часть своей научной жизни над сложными для понимания арабскими, персидскими и турецкими текстами, либо иссушенные солнцем путешественники, дипломаты и журналисты, проведшие половину жизни в исламских странах.

Сегодня все изменилось. После распада Восточного блока был создан (заметим еще задолго до 11 сентября 2001 года) образ «ислама» как нового врага, успешно заменившего собою образ старого врага. Никогда ранее, со времени средневековых проповедников крестовых походов образ ислама в Европе не был таким негативным, как сегодня. Конечно, и романтический образ ислама из «Тысячи и одной ночи» не соответствовал реальности. Но он был гораздо ближе к ней, чем искаженный образ, возникший в последние десятилетия. Утверждение этого искаженного образа в сознании западного мира сопровождается необычайным ростом количества «экспертов по исламу». На прилавках книжных магазинов громоздятся стопки книг, авторы которых не смогут прочесть ни одной арабской буквы, а их контакты в исламском мире ограничиваются путешествием в Тунис по системе «все включено». Тем не менее, эти авторы претендуют на разъяснение «мудрости ислама». Затраты же на создание данной книги могут показаться (с учетом описанного книжного «наводнения») слишком высокими для нашего времени. Для написания этой книги были задействованы две научных организации высокого ранга.

Первая из них — это Научный Колледж Берлина, где мне была предоставлена возможность в 2006/2007 учебном году провести прекраснейший год моей жизни. Здесь я имел удовольствие погрузиться в работу в отделе исламских культур, которые ранее лежали скорее на периферии моих научных интересов. Здесь я нашел друзей и коллег, которые подарили мне свежие идеи и направили меня на верный путь. Среди всех моих коллег упомяну Фридриха Вильгельма Графа, Томаса Хаусшильда, Алмута Хёферна, Христофа Мёллера, Валеску фон Розен, Алайн Шапп, Зуха Тайи-Фароуки, Мухамада С. Умар и Андреаса Фоскюле.

Вторая организация — это Научный кластер «Религия и политика в культурах постмодерна и модерна» Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере, где мне были предоставлены условия, позволившие без помех завершить свою работу. Мои коллеги, чье одобрение и возражения способствовали продвижению этой работы, представлены здесь именем Барбары Штольберг-Зилингер.

В заключении должны быть названы имена Хинриха Бистерфелда, Норберта Оберауера и Томаса Биркеля и — еще раз — Фридриха Вильгельма Графа, которые прочитали уже готовую работу целиком или по частям, и чьи советы я с благодарностью принимал, но иногда последовательно игнорировал.

Бауэр, Томас - Культура неоднозначности и плюрализма - К другому образу ислама

Пер. с нем. И. Г. Соколовской. —Москва; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2020. — 400 с.

ISBN 978-5-4499-1554-2

Бауэр, Томас - Культура неоднозначности и плюрализма – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Раздел 2. КУЛЬТУРНАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

К понятию «культурной неоднозначности»

Неоднозначность в философии, лингвистике и литературоведении

Толерантность к неоднозначности в психологии

Неоднозначность в истории и социологии

Формы культурной неоднозначности в исламе

Раздел 3. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕЧЬ ВСЕВЫШНЕГО ИНВАРИАНТНОЙ?

Кризисы неоднозначности и ее приручение

Текстовая история Корана согласно

Ибн ал-Джазари

История салафизма

Неисчерпаемое многообразие способов чтения Корана

Многообразие как милость

Многообразие как раздражающий фактор

Традиция постмодерна

Раздел 4. ГОВОРИТ ЛИ ВСЕВЫШНИЙ МНОГОЗНАЧНО?

Неисчерпаемость Корана

Теологизация ислама

Раздел 5. РАЗНООБРАЗИЕ МНЕНИЙ - ЭТО БЛАГОДАТЬ

Теория вероятности передачи традиции

Теория вероятности исламского права

Подарок плюрализма.

Раздел 6. ИСЛАМИЗАЦИЯ ИСЛАМА

Раздел 7. СЕРЬЕЗНОСТЬ РЕЧИ И ИГРА СЛОВ

Изысканность и набожность

Неоднозначность как клеймо

Испытание неоднозначностью

Раздел 8. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ УДОБОЛЬСТВИЯ

Навязанный — и парадигмальный — дискурс

Западный секс и его неоднозначности

Многообразие дискурсов на Ближнем Востоке

Секс с претензией на универсальность

Гегемония западного дискурса

Раздел 9. НЕВОЗМУТИМЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

Перспективность ценности

Политика с религией и без нее

Неоднозначность чуждого

Раздел 10. В ПОИСКЕ УВЕРЕННОСТИ

Эпоха исламского скептицизма

Особые пути

ПРИМЕЧАНИЯ