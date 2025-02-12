Баунов - Миф тесен
Когда мы слышим слово «миф», мы представляем себе что- то в первую очередь греческое, а если не греческое, то обязательно древнее. Однако миф совсем не свойство древнего мира, не продукт архаического мышления, который в надлежащий черед сменили философия и наука. Наука и философия появились как критика мифа, но не вытеснили его, они и теперь существуют параллельно с мифом. Миф — никакая не фаза, не пройденный этап, его вообще нельзя пройти, миновать, вытеснить. «Все на свете есть миф», — говорил Алексей Лосев. Даже то, что нам кажется политикой, историей и журналистикой. Журналистикой особенно.
Александр Македонский — абсолютно исторический персонаж. Но в мифологии новогреческих моряков — он властитель мира, супруг морской владычицы Горгоны Пречистой. Горгона Пречистая (Горгона-Панагья) встает из моря, останавливает корабль и спрашивает: «Жив ли Александр Великий?» И надо отвечать, что «живет-здравствует и над миром царствует», а то потопят. Но ведь и маршал Жуков, и любое другое «Имя Победы» уже не совсем исторический персонаж, он уже на полпути к Македонскому. И на вопрос: «Стоит ли Россия?» — надо отвечать правильно, а то выдаст волк и сожрет свинья.
Или вот любезные мне греки в поздние Средние века, при турках, забыли, что они греки (Ellines), себя называли «ромьи» или «христьяни» (римляне или христиане соответственно), а эллинами считали своих предков, которые жили на этой земле до них, да вымерли. И когда они раскопали в XIX веке шестиметрового архаического куроса на острове Наксос, не задумываясь, назвали его «Эллин». В некотором смысле назвали верно.
Александр Баунов - Миф тесен
М: Время, 2015, 448 с.
Серяи «Диалог»
ISBN 978-5-9691-1406-7
Александр Баунов - Миф тесен - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Мифологическое сознание и лента новостей
- Конспирология как мировоззрение рабов
РУССКАЯ ИДЕЯ
- Россия — спаситель традиций. Новая национальная идея
- Русская уникальность
- Другой Путин и его новый режим
- Сексуальный суверенитет родины как новая внешняя политика России
- Пропаганда гомосексуализма, Новый Завет и Государственная дума
- Влюбленный в Шекспира. Почему депутаты Госдумы не понимают классику
- Новая концепция отечества
- Конец Путина-экономиста
- У какой черты остановился Владимир Путин
- Убийство Немцова и деградация российского авторитаризма
НАШИ НРАВЫ
- Погаси мигалку в себе
- Что дал «Макдоналдс» России
- Чем Путин на «Мерседесе» лучше Ахмадинежада в автобусе
- Народ и искусство
- Кобзон, БГ и Нопфлер
- Как русская церковь упустила свой шанс
- Синий камень
- Откуда берутся геи в церкви и в церковном сане
- О поведении бизнеса
- А ну-ка убери свой чемоданчик
- Воспитание чувств
- Кто святее — Русь или Европа
- Как Москва назначила себя самым свободным городом России
РОССИЯ В МИРЕ
- Митинг на Болотной и разбитое корыто
- Валютный занавес и конец потребительской революции
- Путин как дух ручья
- Почему России можно меньше других
- Чеченцы в Бостоне
- Ревнители и комедианты в Париже, России, везде
- Причины и смысл русской Олимпиады
- Pussy Riot как новый Малевич
- Награда за очернение
- За что нас спасли от Ока Саурона
- Что Депардье нашел в России
- Не хуже других
- В инноград, мин херц!
- Русские пробки и китайская дорожная революция
- России не до смеха
УКРАИНА И РОССИЯ
- Почему Украина не нужна Европе без России
- Украинская старушка Европа
- Украина и орда снаружи и внутри
- Земля и люди
- Мир с адским сатаной
- Отложенная ассоциация с Украиной
- Жизнь других. Русские, украинцы и судьба
- Как свет Майдана превратился в огонь
НОРМАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
- Йоулупукки, Христос и апогей европейского единства
- Почему убивают в норвежском социальном раю
- Как оказаться на лондонском дне
- Малыш и Карлсоны
- За нашу и вашу цивилизацию
- Как задолжать триста миллиардов
- Пустыня к западу от России
- Мальта, разводы и европейские хвостатые люди
- Глас вопиющего в Курилах
- Бремя желтых
- Главная ошибка Израиля
- Рождество без Мессии
ЯЗЫК
- Партия жуликов и воров: филологический анализ
- Pussy Riot и «Восстание приборов»
- Письмо отменяется
- Как древний римский поэт рассказал читателям о новом гаджете
- Русский язык против украинской независимости
- Рождественский спор об Аллахе
- Язык наш — враг их
- Зачем в мире много языков и для чего награждать поэтов
С КЕМ ПОГОВОРИТЬ
- Месть китайского командора
- Почему Чавес не Путин
- Франциск. Новый папа, новые времена для церкви
- За что в России Тэтчер любят больше, чем на родине
- Мандела: революция без экспроприации
- Ода на юбилей царя-освободителя
- О свадьбе принца Уильяма и необходимости монархии в России
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