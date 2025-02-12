Когда мы слышим слово «миф», мы представляем себе что- то в первую очередь греческое, а если не греческое, то обязательно древнее. Однако миф совсем не свойство древнего мира, не продукт архаического мышления, который в надлежащий черед сменили философия и наука. Наука и философия появились как критика мифа, но не вытеснили его, они и теперь существуют параллельно с мифом. Миф — никакая не фаза, не пройденный этап, его вообще нельзя пройти, миновать, вытеснить. «Все на свете есть миф», — говорил Алексей Лосев. Даже то, что нам кажется политикой, историей и журналистикой. Журналистикой особенно.

Александр Македонский — абсолютно исторический персонаж. Но в мифологии новогреческих моряков — он властитель мира, супруг морской владычицы Горгоны Пречистой. Горгона Пречистая (Горгона-Панагья) встает из моря, останавливает корабль и спрашивает: «Жив ли Александр Великий?» И надо отвечать, что «живет-здравствует и над миром царствует», а то потопят. Но ведь и маршал Жуков, и любое другое «Имя Победы» уже не совсем исторический персонаж, он уже на полпути к Македонскому. И на вопрос: «Стоит ли Россия?» — надо отвечать правильно, а то выдаст волк и сожрет свинья.

Или вот любезные мне греки в поздние Средние века, при турках, забыли, что они греки (Ellines), себя называли «ромьи» или «христьяни» (римляне или христиане соответственно), а эллинами считали своих предков, которые жили на этой земле до них, да вымерли. И когда они раскопали в XIX веке шестиметрового архаического куроса на острове Наксос, не задумываясь, назвали его «Эллин». В некотором смысле назвали верно.

Александр Баунов - Миф тесен

М: Время, 2015, 448 с.

Серяи «Диалог»

ISBN 978-5-9691-1406-7

Александр Баунов - Миф тесен - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Мифологическое сознание и лента новостей

Конспирология как мировоззрение рабов

РУССКАЯ ИДЕЯ

Россия — спаситель традиций. Новая национальная идея

Русская уникальность

Другой Путин и его новый режим

Сексуальный суверенитет родины как новая внешняя политика России

Пропаганда гомосексуализма, Новый Завет и Государственная дума

Влюбленный в Шекспира. Почему депутаты Госдумы не понимают классику

Новая концепция отечества

Конец Путина-экономиста

У какой черты остановился Владимир Путин

Убийство Немцова и деградация российского авторитаризма

НАШИ НРАВЫ

Погаси мигалку в себе

Что дал «Макдоналдс» России

Чем Путин на «Мерседесе» лучше Ахмадинежада в автобусе

Народ и искусство

Кобзон, БГ и Нопфлер

Как русская церковь упустила свой шанс

Синий камень

Откуда берутся геи в церкви и в церковном сане

О поведении бизнеса

А ну-ка убери свой чемоданчик

Воспитание чувств

Кто святее — Русь или Европа

Как Москва назначила себя самым свободным городом России

РОССИЯ В МИРЕ

Митинг на Болотной и разбитое корыто

Валютный занавес и конец потребительской революции

Путин как дух ручья

Почему России можно меньше других

Чеченцы в Бостоне

Ревнители и комедианты в Париже, России, везде

Причины и смысл русской Олимпиады

Pussy Riot как новый Малевич

Награда за очернение

За что нас спасли от Ока Саурона

Что Депардье нашел в России

Не хуже других

В инноград, мин херц!

Русские пробки и китайская дорожная революция

России не до смеха

УКРАИНА И РОССИЯ

Почему Украина не нужна Европе без России

Украинская старушка Европа

Украина и орда снаружи и внутри

Земля и люди

Мир с адским сатаной

Отложенная ассоциация с Украиной

Жизнь других. Русские, украинцы и судьба

Как свет Майдана превратился в огонь

НОРМАЛЬНЫЕ СТРАНЫ

Йоулупукки, Христос и апогей европейского единства

Почему убивают в норвежском социальном раю

Как оказаться на лондонском дне

Малыш и Карлсоны

За нашу и вашу цивилизацию

Как задолжать триста миллиардов

Пустыня к западу от России

Мальта, разводы и европейские хвостатые люди

Глас вопиющего в Курилах

Бремя желтых

Главная ошибка Израиля

Рождество без Мессии

ЯЗЫК

Партия жуликов и воров: филологический анализ

Pussy Riot и «Восстание приборов»

Письмо отменяется

Как древний римский поэт рассказал читателям о новом гаджете

Русский язык против украинской независимости

Рождественский спор об Аллахе

Язык наш — враг их

Зачем в мире много языков и для чего награждать поэтов

С КЕМ ПОГОВОРИТЬ