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Баунов - Миф тесен

Александр Баунов - Миф тесен
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, **Persecution Secret Services, Sociology Political Science
Когда мы слышим слово «миф», мы представляем себе что- то в первую очередь греческое, а если не греческое, то обязательно древнее. Однако миф совсем не свойство древнего мира, не продукт архаического мышления, который в надлежащий черед сменили философия и наука. Наука и философия появились как критика мифа, но не вытеснили его, они и теперь существуют параллельно с мифом. Миф — никакая не фаза, не пройденный этап, его вообще нельзя пройти, миновать, вытеснить. «Все на свете есть миф», — говорил Алексей Лосев. Даже то, что нам кажется политикой, историей и журналистикой. Журналистикой особенно.
Александр Македонский — абсолютно исторический персонаж. Но в мифологии новогреческих моряков — он властитель мира, супруг морской владычицы Горгоны Пречистой. Горгона Пречистая (Горгона-Панагья) встает из моря, останавливает корабль и спрашивает: «Жив ли Александр Великий?» И надо отвечать, что «живет-здравствует и над миром царствует», а то потопят. Но ведь и маршал Жуков, и любое другое «Имя Победы» уже не совсем исторический персонаж, он уже на полпути к Македонскому. И на вопрос: «Стоит ли Россия?» — надо отвечать правильно, а то выдаст волк и сожрет свинья.
Или вот любезные мне греки в поздние Средние века, при турках, забыли, что они греки (Ellines), себя называли «ромьи» или «христьяни» (римляне или христиане соответственно), а эллинами считали своих предков, которые жили на этой земле до них, да вымерли. И когда они раскопали в XIX веке шестиметрового архаического куроса на острове Наксос, не задумываясь, назвали его «Эллин». В некотором смысле назвали верно.

Александр Баунов - Миф тесен

М: Время, 2015, 448 с.
Серяи «Диалог»
ISBN 978-5-9691-1406-7

Александр Баунов - Миф тесен - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • Мифологическое сознание и лента новостей
  • Конспирология как мировоззрение рабов
РУССКАЯ ИДЕЯ
  • Россия — спаситель традиций. Новая национальная идея
  • Русская уникальность
  • Другой Путин и его новый режим
  • Сексуальный суверенитет родины как новая внешняя политика России
  • Пропаганда гомосексуализма, Новый Завет и Государственная дума
  • Влюбленный в Шекспира. Почему депутаты Госдумы не понимают классику
  • Новая концепция отечества
  • Конец Путина-экономиста
  • У какой черты остановился Владимир Путин
  • Убийство Немцова и деградация российского авторитаризма
НАШИ НРАВЫ
  • Погаси мигалку в себе
  • Что дал «Макдоналдс» России
  • Чем Путин на «Мерседесе» лучше Ахмадинежада в автобусе
  • Народ и искусство
  • Кобзон, БГ и Нопфлер
  • Как русская церковь упустила свой шанс
  • Синий камень
  • Откуда берутся геи в церкви и в церковном сане
  • О поведении бизнеса
  • А ну-ка убери свой чемоданчик
  • Воспитание чувств
  • Кто святее — Русь или Европа
  • Как Москва назначила себя самым свободным городом России
РОССИЯ В МИРЕ
  • Митинг на Болотной и разбитое корыто
  • Валютный занавес и конец потребительской революции
  • Путин как дух ручья
  • Почему России можно меньше других
  • Чеченцы в Бостоне
  • Ревнители и комедианты в Париже, России, везде
  • Причины и смысл русской Олимпиады
  • Pussy Riot как новый Малевич
  • Награда за очернение
  • За что нас спасли от Ока Саурона
  • Что Депардье нашел в России
  • Не хуже других
  • В инноград, мин херц!
  • Русские пробки и китайская дорожная революция
  • России не до смеха
УКРАИНА И РОССИЯ
  • Почему Украина не нужна Европе без России
  • Украинская старушка Европа
  • Украина и орда снаружи и внутри
  • Земля и люди
  • Мир с адским сатаной
  • Отложенная ассоциация с Украиной
  • Жизнь других. Русские, украинцы и судьба
  • Как свет Майдана превратился в огонь
НОРМАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
  • Йоулупукки, Христос и апогей европейского единства
  • Почему убивают в норвежском социальном раю
  • Как оказаться на лондонском дне
  • Малыш и Карлсоны
  • За нашу и вашу цивилизацию
  • Как задолжать триста миллиардов
  • Пустыня к западу от России
  • Мальта, разводы и европейские хвостатые люди
  • Глас вопиющего в Курилах
  • Бремя желтых
  • Главная ошибка Израиля
  • Рождество без Мессии
ЯЗЫК
  • Партия жуликов и воров: филологический анализ
  • Pussy Riot и «Восстание приборов»
  • Письмо отменяется
  • Как древний римский поэт рассказал читателям о новом гаджете
  • Русский язык против украинской независимости
  • Рождественский спор об Аллахе
  • Язык наш — враг их
  • Зачем в мире много языков и для чего награждать поэтов
С КЕМ ПОГОВОРИТЬ
  • Месть китайского командора
  • Почему Чавес не Путин
  • Франциск. Новый папа, новые времена для церкви
  • За что в России Тэтчер любят больше, чем на родине
  • Мандела: революция без экспроприации
  • Ода на юбилей царя-освободителя
  • О свадьбе принца Уильяма и необходимости монархии в России
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Rating 5.0 / 5
Added 12.02.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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