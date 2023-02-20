Фалько - Я верую – Я тоже нет

Истоки этой книги уходят в глубь тысячелетий, во времена, когда человек стал задумываться о Боге: что делаю я на земле ? Зачем нужна моя жизнь ? Для чего я здесь живу ? И просто – почему я существую ? Ответов на эти вопросы искали и на уроках в парижской школе Боссюэ, где в 1974 году ученик Фредерик Бегбедер встретился с новым заведующим начальными классами – отцом ди Фалько. Увы, религиозное воспитание не удовлетворило внутренних запросов ученика. И вот в марте 2001 года возникло обоюдное решение возобновить неоконченный разговор с того самого места, где он был когда-то прерван, и в свете событий последних лет поразмышлять о других и о самих себе.

Итак, наши встречи начались до рокового 11 сентября. Их вызвала неодолимая потребность в диалоге, потребность пробить брешь в стене непонимания, с которым равнодушно мирилось общество. Беседы продолжались регулярно вплоть до мая 2004 года. То был разговор о вечном и личном, доверительный и откровенный, ведь там, где речь идет о Боге, Его смысле и нужности, обнажаются тайники человеческой души. Епископ не боялся признаваться в своих сомнениях, не боялся ошибаться, докапываясь до истины. Нечестивец Фредерик пытался искупить свою неисправимую дерзость, пример которой – кощунственный роман об инфернальных башнях. В диалог властно врывалась злоба дня: Нью-Йорк, подготовка к войне в Ираке и так называемый «конец» этой войны в апреле 2003 года, светская школа, ислам, Церковь, прогулка по кладбищу к могиле Бодлера со скульптурой гения зла под сенью вознесшейся над крестами Монпарнасской башни, откуда Фредерик пытался разглядеть Twin Towers Манхэттена. Мы спорили о его романе, еще не вышедшем из печати, говорили о Боге, Дне Всех Святых, Пасхе, утопиях, его образе жизни, о гедонизме, материализме, и о людях, и снова о Боге. Уходя с этих встреч (Фредерик охотнее назначал бы их на три часа ночи, а не на десять утра), каждый становился не то чтобы лучше, но внутренне богаче.

Фредерик Бегбедер, Жан-Мишель ди Фалько - Я верую – Я тоже нет - Диалог между нечестивцем и епископом при посредничестве Рене Гиттона

Издательство: Иностранка

2006, 350 стр.

ISBN: 5-94145-405-8

Фредерик Бегбедер, Жан-Мишель ди Фалько - Я верую – Я тоже нет - Диалог между нечестивцем и епископом при посредничестве Рене Гиттона - Содержание

К читателю

Предисловие

Глава I. Воспоминания

Глава II. О смысле Бога

Глава III. О пользе Бога

Глава IV. Об использовании Бога

Глава V. О вере

Глава VI. О молитве

Глава VII. О Троице

Глава VIII. О ценностях

Глава IX. О счастье

Глава X. О смерти

Глава XI. О Воскресении

Глава XII. О Писании

Глава XIII. О Церкви

Глава XIV. Церковь и общество

Глава XV. Священник сегодня

Глава XVI. Епископ сегодня

Глава XVII. О светском характере общества и об исламе

Глава XVIII. О нравах

Глава XIX. Писатель сегодня

Заключение

Примечания