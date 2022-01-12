Бенни Бёкер - Рождественский бестиарий

Мы, датчане, по привычке продолжаем выставлять на Рождество миску рисовой каши с молоком для ниссе, хотя многие из нас уже не знают, зачем мы это делаем. Не знают и о том, почему забыть положить на эту кашу кусочек масла значит подвергнуть свою жизнь смертельной опасности.

Рождество полно ритуалов и традиций, в которых мы с удовольствием участвуем, не зная и не понимая толком их смысла и происхождения. А вот для наших предков все было иначе. Они прекрасно понимали, что Рождество — это не только веселый праздник, но и время, полное опасностей. Для них рождественский месяц был самым темным временем года, когда ворота в иные миры широко отворены и жители царства мертвых пробираются к людям.

Так остается и по сей день. Просто мы не замечаем этого, и потому плохо подготовлены. Рождество заключает в себе не только множество разных соблазнов, но и такое же количество кошмаров. Надеемся, этот рождественский бестиарий поможет тебе выжить в сочельник.

II

Средневековые бестиарии были прежде всего каталогами странных, удивительных и — что немаловажно — пугающих существ, которые с давних времен населяют землю. Многие из них особенно охотно появляются среди людей именно в преддверии Рождества. При этом они далеко не безобидны.

Мы все хорошо знакомы с Санта-Клаусом или Дедом Морозом и охотно верим, что они приносят подарки послушным детям. Но что происходит с непослушными? Ответ прост — целое войско существ ждет наготове, чтобы заняться теми, кто плохо себя вел в уходящем году.

Санта-Клаус уходит своими корнями к католическому святому Николаю, и потому он еще сущий новичок по сравнению с некоторыми из существ, выбирающимися на землю к Рождеству. Многие из них берут свое начало с незапамятных времен, еще более древних, чем зафиксировано в человеческой истории. Существа эти страшны и опасны, но в то же время они — прямая связь с нашими далекими предками. Именно первобытный человеческий страх до сих пор не дает нам покоя в самое темное время года.

Многие из этих доисторических существ со временем поменяли свою форму. Они стали другими. Те, кто пугал раньше, больше не вызывают страх. Они лишь поддразнивают, а иногда даже помогают добродушному Санта-Клаусу с раздачей подарков. Однако вовсе не обязательно знать о них много, чтобы разглядеть их истинное лицо.

III

На страницах этой книги мы собрали сведения из забытых трудов, старых собраний фольклора и рассказов очевидцев об ужасах, творящихся в преддверии Тождества не только в Дании, но и по всей Европе уже на протяжении столетий.

С большим трудом и не без риска для жизни мы осмелились подойти к ним настолько близко, насколько возможно. Все существа подробно каталогизированы, и теперь, благодаря этой книге, ты вооружен более чем просто горстью рождественских пряников.

С каждым днем продвигаясь все дальше в глубь рождественского мрака, ты узнаешь не только то, за чем нужно следить и с кем держать ухо востро, но и чего нужно опасаться.

Счастливого Рождества, и береги себя!

Бенни Бёкер, магистр искусствоведения

Джон Кенн Мортенсен, иллюстратор

— Как пользоваться этой книгой —

Рождественские ужасы классифицированы по уровню опасности. Пять сосновых шишек обозначают самое опасное существо, а одна шишка — самое безобидное из них. Обратите внимание на «Совет по выживанию», следующий за описанием: мы настоятельно советуем принять его во внимание.

1 декабря

ЙОЛЬСКИЙ ВЭТТЭ (также известен как Йольский Козел, но не следует их путать)

— МЕСТО ОБИТАНИЯ — Дания. Был также замечен в Норвегии.

— ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ — Ползучее животное с длинным хвостом, длинной шерстью и восемью рогами.

— УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ — 3

С незапамятных времен Йольский Вэттэ живет в дремучих лесах, но на сочельник он подкрадывается ближе к местам, населенным людьми. Незадолго до Рождества он пробирается к черному ходу дома, а на сам праздник прячется в гостиной. Его шерсть настолько длинна, что из-под нее не видно копыт, а на голо- ве восемь больших рогов. Возможно, родовое дерево этого существа уходит корнями к драконам и морскому змею Мидгардсорму. Надежные источники описывают его как бескостное и бескровное существо.

Йольский Вэттэ предпочитает сидеть в темном углу, поедая праздничные яства в тишине и спокойствии. Но если ему не оставить что-нибудь поесть и попить, то он разрушит все вокруг себя. Попадись Вэттэ на пути ребенок – и ему достанется. А вот если дать Йольскому Вэттэ немного яблок, орехов и оставить в покое, то, как правило, он, сытый и довольный, покидает дом, не причинив большого вреда.

СОВЕТ ПО ВЫЖИВАНИЮ Не забудь оставить еду в самом тихом углу гостиной и не спускай глаз с детей.

2 декабря

ГРИЛА (также известна как Грилен, Грилур)

— МЕСТО ОБИТАНИЯ — Исландия. Была также замечена на Фарерских и Шетландских островах.

— ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ — Долговязая и мохнатая троллиха с длинным хвостом.

— УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ — 5

Как правило, тролли и вэттэ на Рождество устраивают пир и танцуют всю ночь напролет. Естественно, важно всегда держаться подальше от них, особенно от самого, без всяких сомнений, худшего из рождественских троллеподобных существ — Грилы.

Страшная исландская ведьма, постоянно охотящаяся за человеческим мясом к рождественскому обеду, известна еще с древних времен из местных саг и преданий. Достоверно неизвестно, как же Грила на самом деле выглядит. Большинство очевидцев описывает ее как огромного тролля, в то время как другие источники утверждают, что у нее три головы с тремя глазами на каждой, изогнутые ногти и свисающие до плеч уши. Кроме того, поговаривают, что у нее пятнадцать хвостов, каждый из которых выдерживает пятнадцать мешков по пятнадцать детей в каждом.

Бенни Бёкер - Рождественский бестиарий

Москва : Издательство АСТ, 2019. — 112 с.

ISBN 978-5-17-111983-6