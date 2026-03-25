Белик - Святые жены

Человек познает Бога, не только изучая Священное Писание и вникая в богословские трактаты. Богопознание основано на пребывании в Боге — это личный опыт жизни во Христе. Иногда ощущение Божественного присутствия проходит через понимание красоты и гармонии сотворенного Богом мира. Именно так познала Бога великомученица Варвара и возлюбила Его так, что не захотела отказаться от этой любви даже под пытками. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, мученичество — плод истинного познания Бога.

Икона великомученицы Варвары показывает удивительно сильную, красивую и гармоничную личность. Образ святой, написанный яркими открытыми красками, сияет удивительным светом, лучится энергией, захватывает внимание зрителя, приковывая взгляд к вдохновенному лику, обрамленному прядями вьющихся волос. Знатное происхождение святой подчеркивается множеством драгоценных камней на одеждах. Венец на голове и крест в руках символизируют мученическую кончину. Многие не понимают христиан, говоря: зачем вообще нужно мученичество? Согласно гуманистическим представлениям, жизнь — есть высшая ценность, смысл жизни заключается в самой жизни; но Варвара так не считала. Она настолько возлюбила Бога, что жизнь без Христа была для нее невозможна.

Русская икона – Белик Ж.Г. - Святые жены

СПб. : Метропресс: ООО «Метропресс», 2014 - 76 с.

ISBN 978-5-00000-036-6

Русская икона – Белик Ж.Г. - Святые жены – Содержание

ЖИТИЕ И ПОЧИТАНИЕ (Жанна Григорьевна Белик)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Жанна Григорьевна Белик)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Жанна Григорьевна Белик)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Жанна Григорьевна Белик)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ