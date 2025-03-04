Это была мирная летняя ночь в Гёттингене 1914 года. Древний университетский городок расположен в леген­дарных немецких горах Гарц. Легенды рассказывают о ведьмах, летающих в полночь среди горных вершин. В старом городе Гёттингена, Альтштадте, в лунном свете были видны перекрещенные балки средневеко­вых фахверковых домов, а аромат поздних летних цве­тов доносился из богато украшенных резных цветочных ящиков, нависающих над узкими и извилистыми моще­ными улицами. Была середина ночи, но в квартире аспи­ранта философии еще горел свет. 30-летний Уинтроп Белл сидел возле электрической лампы в комнате, которую снимал в доме фрау Петер, и писал диссертацию.

Задачей его работы было показать, как идеи достигают объектов в мире в отношении, назы­ваемом «знанием», или Erkenntnis. Это одна из самых сложных тем в философии, но он приехал в Германию, чтобы написать диссертацию на немецком языке, поэ­тому был готов к трудностям. Белл был британским подданным, родившимся в Гали­факсе, Канада. Нетипичный студент, он успел поработать геодезистом на железных дорогах и стать бизнесменом. Но теперь он был на пути к академическому успеху: сразу после защиты докторской диссертации ему предстояло преподавать философию в Гарварде. Знаменитый немец­кий философ Эдмунд Гуссерль, его научный руководи­тель, считал его не только блестящим философом, но и раз­носторонне одаренным человеком «эпохи Возрождения». Как выразился профессор в письме своему звездному сту­денту: «Вы умеете работать не только лопатами и мотыгами, рубя деревья и строя дома, но и изящным умственным скальпелем — у вас тонкие пальцы и неподкупная любовь к истине, до последнего свободная от предрассудков».

Той ночью, когда он наконец заснул, Белл был уверен, что вскоре окажется в большой аудитории Университета Георга-Августа, ауле, в официальной студенческой ман­тии, и его будут проверять на знание философии, эко­номики и психологии. Его ответы решат, станет ли он доктором философии. У Белла были голубые глаза, светло-русые волосы и мускулистое телосложение хорошего пловца и гребца Кембриджского университета. Его рост составлял почти 1,8 метра, а цвет кожи, как указано в паспорте, был светлым. Он обладал средними носом и ртом, круглым подбородком и высоким лбом. Он был красив, но не выделялся. В дневнике Белл невинно жаловался на жен­щин, которые не переставали с ним разговаривать даже после того, как он подавал четкие сигналы, что пора уже желать спокойной ночи. Он ворчал, что эти молодые женщины «скучны» или страдают от слишком большого «любопытства». На фотографиях у молодого Белла пристальный взгляд и напряженная челюсть. Выражение его лица сурово, но он не был склонен к меланхолическим раз­мышлениям. Философ Эдит Штайн встретила его годом ранее, сразу после того, как приехала учиться в аспиран­туру у Гуссерля.

Профессор Рихард Курант, ее двою­родный брат-математик, спросил, встречалась ли она со своим однокурсником-философом. Она была с ним еще незнакома. Курант от всей души рекомендовал канадца: «Он самый приятный студент в Гёттингене». Позже Штайн заметила студента в спортивном пид­жаке, который ждал возле аудитории, искал кого-то гла­зами. «Это Белл», — подумала она. Как она поняла? Он соответствовал описанию Куранта как о «самом прият­ном», поскольку в его поведении было что-то «побед­ное и непринужденное». Еще одна важная подсказка: на нем не было шляпы. Для немцев день был прохладный, но не для канадца, привыкшего к холодным ветрам. Ему было почти 30, когда она приехала в Гёттинген на учебу, но, как писала Штайн, он «выглядел намного моложе». Штайн и Белл вскоре стали близкими друзьями. Белл родился и вырос в прохладном морском кли­мате Галифакса, в любящей семье торговцев, которая пользовалась в стране уважением. Его отец Эндрю дру­жил с премьер-министром Робертом Борденом, кото­рый также был родом из Новой Шотландии. Эндрю был успешным бизнесменом, поэтому у Уинтропа было достаточно денег, чтобы продолжить обширное академи­ческое образование в Канаде, США, Англии и Германии, а также вести культурную жизнь. Особенно он любил классическую музыку. Друзья Уинтропа отмечали его ироническое чувство юмора и высокую способность к концентрации.

Джейсон Белл – Взламывая нацистский код - Нерассказанная история агента А12, предсказавшего Холокост

Издательство – «КоЛибри»

Перевод с английского – М. В. Кедровой

Москва – 2025 г. / 400 с.

ISBN 978-5-389-25270-7

Джейсон Белл – Взламывая нацистский код - Нерассказанная история агента А12, предсказавшего Холокост – Содержание