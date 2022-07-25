Специальный университетский курс «Религиозное окружение раннего христианства» предназначался изначально не только для студентов, специализирующихся в области церковной истории, но и для студентов кафедры истории древнего мира Московского университета. Эта одна из причин, по которым я предпослал религиям собственно новозаветной эпохи и времени первых веков христианства довольно обширное введение, посвященное, прежде всего, современным дискуссиям о природе античных религий, их, если угодно, образу жизни, священному времени и пространству (календарям и святилищам) и жрецам. Разумеется, как это часто случается в науке о классической древности, в рамках семестрового лекционного курса, читающегося к тому же раз в неделю, вряд ли возможно дать учащимся исчерпывающую информацию по данному предмету. Хорошо, если лекции сопровождаются семинарами, на которых читаются, комментируются и разбираются важнейшие тексты (на языке оригинала, конечно!), обсуждаются археологические памятники и анализируются теоретические вопросы социологии и истории религии в сравнительной перспективе.

Данное пособие построено в соответствии со следующим планом: сперва представлен очень краткий нарративный синопсис всего курса, за которым следует программа самого курса, построенная по ключевым темам так, чтобы допускать вариативность, замену и перестановку тем, если в этом возникнет необходимость, далее даются примерные вопросы и темы квалификационных работ и напоследок краткий экскурс по ресурсам сети Интернет и список сокращений. Любую тему курса можно превратить в специализированный семинар (или даже в ряд семинаров) по чтению и интерпретации источников и научной литературы, материал для которого кратко представлен в приложенном к программе курса разделе «Литература к лекциям». Раздел «Сетевые ресурсы», прежде всего, даёт информацию об источниках, а также информационных порталах, которые непосредственно связаны с темами курса.

Я надеюсь, что данное пособие хотя бы частично заполнит образовавшуюся в современной российской науке лакуну*, хотя, конечно, и не сможет ее заполнить даже на один процент. Новые пособия, монографии и справочники по религиям античности, различным аспектам религиозной жизни классической и раннехристианской цивилизации выходят на Западе ежегодно в таком множестве, что один лишь библиографический их указатель за последние десятилетия превзошел бы предлагаемую книжицу многократно. Я все же надеюсь, что кому-нибудь, особенно коллегам, только начинающим знакомство с миром грекоримской античности, а также коллегам, которые преподают подобные курсы или включают материал о религии в более общие курсы древней истории, она сослужит определенную службу.

Алексей Владиславович Белоусов - Греческая и римская религия новозаветной эпохи. Учебно-методическое пособие к курсу «Религиозное окружение раннего христианства»

(Труды исторического факультета МГУ. Вып. 165. Сер. II: исторические исследования. 104). — 152 с.

Москва : Издательство Московского университета, 2019. - 152 с.

ISBN 978-5-19-011465-2

Алексей Владиславович Белоусов - Греческая и римская религия новозаветной эпохи. Учебно-методическое пособие к курсу «Религиозное окружение раннего христианства» - Содержание

Предисловие

Введение

Краткое содержание основного курса

Программа курса

Библиография

Сетевые ресурсы

Примерные вопросы по курсу

Примерные темы курсовых и дипломных работ

Список сокращений