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Беляев - Идеология римского католицизма

Николай Яковлевич Беляев - Идеология римского католицизма
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, Theology, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Римский католицизм как одна из древнейших вероисповедных форм, имеющих притом мировое значение не только по своей распространенности, но также и по силе, и по обширности влияния на религиозную и даже политическую и общественную жизнь многих государств и народов, издавна обращал на себя преимущественное внимание и православных (греческих и русских), и протестантских богословов и исследован в своих деталях и специальных особенностях, которыми он отличается от других христианских исповеданий, довольно полно и обстоятельно.
Но чтобы понять какую-либо вероисповедную систему в самом ее существе, недостаточно еще ознакомиться с ее только частными вопросами и отличительными пунктами. Важно и необходимо также отыскать в ней основной принцип или ту руководящую идею, которая проникает всю систему, взятую в ее общем составе, и выступает в отличительных ее пунктах. Вот почему и в полемической богословской литературе, направленной против римского католицизма, в параллель с критикой и опровержением его специальных доктрин идут попытки начертать его общую характеристику и открыть в нем особенность коренную и центральную, которая, оказав раньше влияние на самый процесс образования вероисповедной системы католицизма и формирования частных ее пунктов, и в настоящее время, когда этот процесс закончился, составляет как бы душу ее и сообщает каждому отдельному пункту в ней определенный смысл и таким образом объединяет разрозненные части системы, устанавливает между ними логическую связь и взаимное соотношение и общему составу системы придает органическую цельность и законченность.

Николай Яковлевич Беляев - Идеология римского католицизма

Москва: Российский Институт стратегических исследований, 2014 г. — 304 с.
ISBN 978-5-7893-0189-0

Николай Яковлевич Беляев - Идеология римского католицизма – Содержание

  • Характеристика римского католичества с точки зрения папского догмата
  • Догмат папской непогрешимости. Историко-критический обзор
  • Теория папской непогрешимости в сопоставлении с фактами истории. Полемический этюд
  • Основной принцип римского католицизма
  • Михаил Смолин. Биографическая справка об авторе

Николай Яковлевич Беляев - Идеология римского католицизма - Характеристика римского католичества с точки зрения папского догмата

В конце XIII века, в эпоху, когда высота положения и могущества вскружила голову папам до такой степени, что нежданно-негаданно они попали в плен к французскому королю, Бонифаций VIII сделал открытие, которое и для средних веков казалось в высшей степени удивительным как по своей практической важности для Западной Европы, так и по смелости, с какой о нем возвещено миру. Открытие состояло в том, что самый главный, можно сказать первый и единственный, долг всякого христианина заключается в безусловной покорности папам. Для XIX века изобретение Бонифация еще удивительнее. И, однако, в наше время оно принято Римско-католической церковью как бесспорная аксиома. В 1870 году папская система со всей совокупностью притязаний римских первосвященников возведена Ватиканским собором на степень богооткровенного догмата. А покойный Пий IX объявил этот догмат основой и фундаментом всей христианской веры, так что кто не повинуется папе, тот никаким образом и спастись не может, ибо не признавать авторитета пап значит подкапываться под самые основы христианской веры и Церкви.
Объявленная фундаментом веры доктрина о папском приматстве становится основным принципом римско-католической догматики, равно как церковного устройства и культа. Отныне должны прекратиться все споры о том, где следует искать центр тяжести вероисповедной системы римского католичества. Пий IX, правда, не обладал солидным богословским образованием. Но после ватиканского декрета он все-таки должен считаться авторитетным истолкователем вероисповедной системы той Церкви, непогрешимым главой которой его признавал Запад. Если же учение о папском приматстве, по его мнению, есть основной фундамент всей христианской веры, то догматика, культ и учреждения Римской церкви должны быть рассматриваемы с точки зрения этой доктрины. В папской системе следует искать ключ к уяснению внутреннего смысла как догматического вероучения, так и особенностей во внутренней и внешней организации, в канонических установлениях и религиозном культе, которыми великая Западная церковь отличается от церкви Восточной и других христианских обществ. Все эти особенности будут правильно поняты и оценены только тогда, когда уяснена будет их связь с идеей папского приматства, когда они будут поставлены в соотношение с внутренним смыслом догмата о папстве.
Папа есть господин и повелитель всей Церкви и даже всей нашей грешной планеты, Церковь же есть рабыня (serva) папы. Вот какой внутренний смысл указывал в догмате о папском приматстве еще ученый противник Лютера, кардинал Каэтан. Богословы Римской церкви не раз повторяли эту формулу и впоследствии. Сущность Каэтановых воззрений разделяет и подтверждает и Ватиканский собор, который одному папе приписывает plenitudo potestatis, то есть полноту власти. Полнота же власти сообщает папству авторитет не только верховный, но, в тоже время, совершенно абсолютный и безапелляционный. И действительно, папство не терпит над собою никакого контроля, не допускает никакого протеста, ибо считается исключительным носителем и органом живущего в Церкви Духа Божия и обладает монопольной прерогативою непогрешимости. На этом основании в средние века считалось за аксиому, что трибунал Бога и папы одно и то же. Сами папы тогдашнего времени утверждали, что они носят в своем сердце все права. Богословы же и канонисты варьировали эту мысль таким образом, что воля пап служит законом для Церкви и источником всякого права. «У Бога и у папы, — говорит Иоганн Капистран, — воля заступает место резонов, а потому силу закона имеет для папы то, что ему нравится». Папство не забыло этих представлений и до сих пор. Еще недавно кардинал Гуссе утверждал, что в Церкви не существует другого канонического права, кроме воли папы. Тем же характером безусловности отличается папская власть и по обширности своих функций, ибо в руках папы безраздельно сосредоточивается верховная власть и административная, и судебная, и законодательная. Наконец, и пространство влияний папской власти не допускает также никаких ограничений.
Правда, по указаниям ватиканского декрета папский авторитет проявляется главным образом в области веры и нравственной жизни. Но это указание заключает в себе смысл самый широкий и растяжимый. Власть папы всегда стремится держать в плену умы и властвовать над чувством, управлять духом и вместе с тем господствовать над телом. Папство со своим авторитетом вторгалось и вторгается всюду, оно стремится регулировать все стороны общественной и частной жизни, предписывает свои законы как могущественнейшим монархам, так и самым последним из их подданных, имеет претензию устанавливать руководящие принципы для науки и искусства, проникает со своим контролем и влиянием в область политики и международных отношений, обо всем судит и рядит, навязывает свои принципы даже промышленности и торговле, и все это под тем предлогом и на том основании, что весь строй жизни тесно соприкасается с предметами веры и благочестия, ибо весь мир во зле лежит, что, следовательно, и компетенция папской власти должна обладать всеобъемлющим характером.
Views 364
Rating 5.0 / 5
Added 18.04.2019
Author ushpizin
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 7 years ago

спасибо

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