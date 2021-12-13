Мы верим, что книга поможет приобщить русскоязычного читателя к изучению Торы, усилит в нем чувство связи с историей нашего народа и его истоками. Выражаем нашу глубокую признательность известному раввину Шалому-Шломо Гилади, своими консультациями оказавшему нам неоценимую помощь в работе над книгой.

Более десяти лет назад организация Х.А.М.А. издала данную книгу, которая сразу же привлекла к себе широкий круг читателей в Израиле и за рубежом и получила высокую оценку специалистов. При подготовке к четвертому изданию книга была расширена и исправлена. Начинающим книга поможет познать основы Торы, а тем, кто уже имеет некоторые знания по иудаизму — углубить их.

Арье бен Эфраим - Беседы о недельных главах Торы

Перевод - Арон Фрадкин

издание 4-е расширенное и исправленное

Составитель: подбор материалов, редактура и подготовка к печати Арье бен Эфраим

5766 (2006)

ISBN 965-91023-0-5

ИЗДАТЕЛЬСТВО Х.А.М.А

Международная еврейская культурно просветительская организация

Израиль 5766 (2006)

Conversations on the Weekly Chapter of the Torah

4-th Revised edition

2006

Compiled and edited by Aryeh Ben-Efraim

Арье бен Эфраим - Беседы о недельных главах Торы - Содержание

БЕРЕЙШИТ

БЕРЕЙШИТ

HOAX

ЛЕХ ЛЕХА

ВАЕЙРА

ХАЕЙ САРРА

ТОЛДОТ

ВАЕЙЦЕ

ВАИШЛАХ

ВАЕЙШЕВ

МИКЕЦ

ВАИГАШ

ВАЙХИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ШЕМОТ

ШЕМОТ

ВАЭЙРА

БО

БЕШАЛАХ

ИТРО

МИШПАТИМ

ТРУМА

ТЕЦАВЕ

КИ ТИСА

ВАЯКЬЕЛ

ПЕКУДЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАИКРА

ВАИКРА

ЦАВ

ШМИНИ

ТАЗРИА

МЕЦОРА

АХАРЕЙ

КЕДОШИМ

ЭМОР

БЕ-hAP

БЕХУКОТАЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ

БАМИДБАР

БАМИДБАР

НАСО

БЕЬААЛОТХА

ШЛАХ

КОРАХ

ХУКАТ

БАЛАК

ПИНХАС

МАТОТ

МАС'ЭЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕВАРИМ

ДЕВАРИМ

ВАЭТХАНАН

ЭЙКЕВ

РЕЭЙ

ШОФТИМ

КИ ТЕЙЦЕ

КИ ТАВО

НИЦАВИМ ВАЕЙЛЕХ

ЬААЗИНУ

БЕРАХА

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЧИТАТЕЛЮ

Арье бен Эфраим - Беседы о недельных главах Торы - БЕРЕЙШИТ

"И завершены были небеса и земля..."

С главы "Берейшит" первой книги Пятикнижия начинается годовой цикл чтения Торы в еврейских общинах. Тематика этой книги в большой степени отражена в ее названиях. Русскоязычному читателю она известна как Книга Бытия. "Бытие" — это буквальный перевод греческого слова "Генезис", означающего — происхождение, творение, возникновение. Таково название книги в древних греческих и латинских текстах, откуда оно перешло и в современные романские и германские языки. Сама Тора названий входящих в нее книг, как правило, не приводит. Однако в книге Йегошуа упоминается название "Сефер ха-Яшар", под которым, по мнению талмудического мудреца р. Йоханана, имеется в виду первая книга Библии. "Что это "Сефер ха-Яшар"? — говорит со слов р. Йоханана его ученик р. Хия бар-Абба. — Это книга об Аврааме, Ицхаке и Яакове, которые названы "йешарим" — "праведные" ("Авода Зара" 25). Сходное с этим название получила книга в караимской литературе — "Книга праотцев". Известный комментатор р. Моше Бен-Нахман называет ее "Книгой Творения". Другой средневековый комментатор Писания дон Ицхак Абарбанел именует ее "Книгой о личностях" в отличие от следующей за ней "Книги о народе". Наибольшее распространение в еврейских кругах уже в древние времена получило название "Берейшит" по первому слову книги, выражающему довольно точно ее содержание — "В начале".

Книга "Берейшит" повествует о начале появления на свет народа — носителя и глашатая Б-жественного Учения. Первая ее глава, носящая то же имя, рассказывает о первых десяти поколениях человечества. А первый из семи разделов этой главы — рассказ о первых семи днях существования мира.

В древности каждая мало-мальски цивилизованная нация выставляла свою более или менее оригинальную теорию происхождения и структуры вселенной. В древних книгах индусов, например, мы читаем такое: "Миллионы лет назад стал существовать мир. Это была плоская треугольная плоскость с высокими горами и обилием воды. Она имела множество уровней и ярусов и держалась на головах слонов, которые стояли на панцире черепахи, которая в свою очередь стояла на кольце громадной змеи. Если слоны двигались, земля тряслась и дрожала".

Рассуждая объективно, следует признать, что в те времена, когда создавалась эта космогоническая теория, она имела полное право считаться признанно научной гипотезой. Ведь как еще можно было объяснить такой важный феномен, как землетрясения? Правда, сегодня эта гипотеза вызывает улыбку. Но кто знает, не будут ли нашим потомкам казаться еще более нелепыми многие из нынешних сугубо научных и вроде бы подтвержденных гипотез. Следует к тому же отдать должное древним индусским ученым: при всем богатстве своего воображения они ограничили возраст мира всего лишь миллионами лет. Нынешние ученые в этом вопросе куда смелее.