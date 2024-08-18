Однажды, давным-давно, в северной части древнего Израиля, был виноградник у царя Соломона. Эта земля, расположенная в горной местности Эфрем, сдавалась в аренду одной семье, жизненные обстоятельства которой на тот момент были не из легких. Трагедия этой семьи заключалась в том, что отец умер и оставил жену и детей одних справляться с трудностями жизни. Два брата и две сестры - а одна из сестер была совсем еще девочкой – остались работать в виноградниках. Взвалив на свои плечи тяжелые обязанности, которые раньше выполнял отец, братья стали грубыми и озлобленными. Весь свой страх, горечь и злобу они выплескивали на младшую сестру, Суламифь. На ней вымещали они свою боль и негодование.

Братья взвалили на нее самые тяжелые сельскохозяйственные работы. Она не получала того уважения, которого имела право ожидать любая девушка в еврейской семье. Каждый день она поливала виноградник, обрезала ветви, расставляла ловушки для лис, которые портили его.

Рэй Бентли - Божья любовь преследует нас

Слово и мир, 2005. - 159 с.

ISBN: 1-931667-81-0

Рэй Бентли - Божья любовь преследует нас - Содержание

Пролог: Пастушка и царь

Введение: Во-первых, любовь

Часть первая: Страсть

Глава первая: Возлюбленная

Глава вторая: Поглощающая страсть

Глава третья: Любовь, которая не отпустит

Часть вторая: Мудрость

Глава четвертая: Искусство жизни

Глава пятая: Что реально?

Глава шестая: Дом Божий

Глава седьмая: Царь мира!

Часть третья: Избавление

Глава восьмая: Царица Савская и другие чужестранки

Глава девятая: Ночь страсти

Эпилог: Первая любовь