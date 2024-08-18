Бентли - Божья любовь преследует нас
Однажды, давным-давно, в северной части древнего Израиля, был виноградник у царя Соломона. Эта земля, расположенная в горной местности Эфрем, сдавалась в аренду одной семье, жизненные обстоятельства которой на тот момент были не из легких. Трагедия этой семьи заключалась в том, что отец умер и оставил жену и детей одних справляться с трудностями жизни. Два брата и две сестры - а одна из сестер была совсем еще девочкой – остались работать в виноградниках. Взвалив на свои плечи тяжелые обязанности, которые раньше выполнял отец, братья стали грубыми и озлобленными. Весь свой страх, горечь и злобу они выплескивали на младшую сестру, Суламифь. На ней вымещали они свою боль и негодование.
Братья взвалили на нее самые тяжелые сельскохозяйственные работы. Она не получала того уважения, которого имела право ожидать любая девушка в еврейской семье. Каждый день она поливала виноградник, обрезала ветви, расставляла ловушки для лис, которые портили его.
Рэй Бентли - Божья любовь преследует нас
Слово и мир, 2005. - 159 с.
ISBN: 1-931667-81-0
Рэй Бентли - Божья любовь преследует нас - Содержание
Пролог: Пастушка и царь
Введение: Во-первых, любовь
- Часть первая: Страсть
- Глава первая: Возлюбленная
- Глава вторая: Поглощающая страсть
- Глава третья: Любовь, которая не отпустит
- Часть вторая: Мудрость
- Глава четвертая: Искусство жизни
- Глава пятая: Что реально?
- Глава шестая: Дом Божий
- Глава седьмая: Царь мира!
- Часть третья: Избавление
- Глава восьмая: Царица Савская и другие чужестранки
- Глава девятая: Ночь страсти
Эпилог: Первая любовь
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