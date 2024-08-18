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Бентли - Божья любовь преследует нас

Рэй Бентли - Божья любовь преследует нас
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Philology Literature
Однажды, давным-давно, в северной части древнего Израиля, был виноградник у царя Соломона. Эта земля, расположенная в горной местности Эфрем, сдавалась в аренду одной семье, жизненные обстоятельства которой на тот момент были не из легких. Трагедия этой семьи заключалась в том, что отец умер и оставил жену и детей одних справляться с трудностями жизни. Два брата и две сестры - а одна из сестер была совсем еще девочкой – остались работать в виноградниках. Взвалив на свои плечи тяжелые обязанности, которые раньше выполнял отец, братья стали грубыми и озлобленными. Весь свой страх, горечь и злобу они выплескивали на младшую сестру, Суламифь. На ней вымещали они свою боль и негодование.
Братья взвалили на нее самые тяжелые сельскохозяйственные работы. Она не получала того уважения, которого имела право ожидать любая девушка в еврейской семье. Каждый день она поливала виноградник, обрезала ветви, расставляла ловушки для лис, которые портили его.

Рэй Бентли - Божья любовь преследует нас

Слово и мир, 2005. - 159 с.
ISBN: 1-931667-81-0

Рэй Бентли - Божья любовь преследует нас - Содержание

Пролог: Пастушка и царь
Введение: Во-первых, любовь
  • Часть первая: Страсть
  • Глава первая: Возлюбленная
  • Глава вторая: Поглощающая страсть
  • Глава третья: Любовь, которая не отпустит
  • Часть вторая: Мудрость
  • Глава четвертая: Искусство жизни
  • Глава пятая: Что реально?
  • Глава шестая: Дом Божий
  • Глава седьмая: Царь мира!
  • Часть третья: Избавление
  • Глава восьмая: Царица Савская и другие чужестранки
  • Глава девятая: Ночь страсти
Эпилог: Первая любовь
Views 195
Rating 5.0 / 5
Added 18.08.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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