Издание «Беовульф» в переводе Владимира Тихомирова представляет собой величайший памятник англосаксонской литературы, сохранившийся в единственной рукописи конца X — начала XI века. Поэма переносит читателя в архаичный мир северных легенд, где границы между исторической реальностью и мифом размыты. Сюжет строится вокруг трех монументальных сражений героя: в первой части молодой Беовульф спасает земли данов от чудовищного людоеда Гренделя и его мстительной матери, а во второй — уже будучи мудрым королем геатов — вступает в свой последний, роковой бой с огнедышащим драконом. Это произведение является уникальным образцом героического эпоса, в котором противниками человека выступают не враждебные армии, а хтонические силы природы, воплощенные в монстрах.

Книга не только знакомит с текстом поэмы, но и погружает в культурный контекст «темных веков», когда монастыри Англии были центрами как церковной учености, так и сохранения живого устного фольклора. Читатель узнает об особенностях германского аллитерирующего стиха, сложной системе диалектов древнеанглийского языка и археологических находках, таких как легендарная «Оленья палата» Хеорот, имеющая реальные прототипы на острове Зеландия. Издание дополнено богатым иллюстративным рядом, связывающим литературные образы с артефактами эпохи викингов и англосаксов, что делает чтение полноценным исследованием истоков европейской героической традиции.

Беовульф. Пер. с древнеангл. В. Тихомирова

М. : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2026. — 224 с. (Серия «Мифы от и до»)

ISBN 978-5-00250-739-9. С иллюстрациями и комментариями.

Беовульф - Содержание