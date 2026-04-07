Беовульф

Беовульф
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Philology Literature
Series Мифы от и до (24 books)

Издание «Беовульф» в переводе Владимира Тихомирова представляет собой величайший памятник англосаксонской литературы, сохранившийся в единственной рукописи конца X — начала XI века. Поэма переносит читателя в архаичный мир северных легенд, где границы между исторической реальностью и мифом размыты. Сюжет строится вокруг трех монументальных сражений героя: в первой части молодой Беовульф спасает земли данов от чудовищного людоеда Гренделя и его мстительной матери, а во второй — уже будучи мудрым королем геатов — вступает в свой последний, роковой бой с огнедышащим драконом. Это произведение является уникальным образцом героического эпоса, в котором противниками человека выступают не враждебные армии, а хтонические силы природы, воплощенные в монстрах.

Книга не только знакомит с текстом поэмы, но и погружает в культурный контекст «темных веков», когда монастыри Англии были центрами как церковной учености, так и сохранения живого устного фольклора. Читатель узнает об особенностях германского аллитерирующего стиха, сложной системе диалектов древнеанглийского языка и археологических находках, таких как легендарная «Оленья палата» Хеорот, имеющая реальные прототипы на острове Зеландия. Издание дополнено богатым иллюстративным рядом, связывающим литературные образы с артефактами эпохи викингов и англосаксов, что делает чтение полноценным исследованием истоков европейской героической традиции.

Беовульф. Пер. с древнеангл. В. Тихомирова

М. : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2026. — 224 с. (Серия «Мифы от и до»)
ISBN 978-5-00250-739-9. С иллюстрациями и комментариями.

Беовульф - Содержание

  • Архаическая структура: Отсутствие четкого «исторического» ядра и фокус на борьбе героя с чудовищами, что роднит эпос с волшебной сказкой.

  • Поэтическая форма: Использование германского аллитерирующего стиха, где ритм строится на повторении начальных звуков в ударных слогах.

  • География легенды: Действие разворачивается в Скандинавии среди народов геатов (гётов) и данов, отражая тесные культурные связи региона в эпоху переселения народов.

  • Фольклорные мотивы: Образ «сидня» (героя, которого долго считали никчемным) и наличие магических артефактов, таких как меч великанов из пещеры Гренделя.

  • Рукописная традиция: История сохранения текста в «Кодексе Беовульфа» (Codex Vitellius A XV), пережившем столетия в библиотеках Англии.

Added 07.04.2026
Author brat Vadim
Related Books

All Books