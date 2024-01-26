Березов Родион - Что было
Это было во время войны, в уездном разрушенном городе Рославле, в немецком лагере для военнопленных, холодной ранней зимою 1941 года. Я работал в дневной смене лагерной кухни с 6 утра до 6 вечера. На работу приходил за пятнадцать минут до смены.
В это время из бараков выносили голые трупы и складывали на телеги, неподалеку от главной кухни. Одежду с трупов снимали по распоряжению немецкого начальства: она могла пригодиться для живых, занятых тяжелыми работами на территории лагеря и в городе.
К тому времени, как начинало светать, все 20 телег были заполнены мертвыми телами. Днем выкапывалась большая яма, и туда сваливали ночную убыль.
За главной кухней из красного кирпича днем и ночью дымилось не менее тридцати походных.
Водопровод в лагере был испорчен. Воду для 70 тысяч военнопленных приходилось доставлять из города на 20 телегах. На каждую ставились три-четыре кадки. В каждую телегу впрягались 15 человек. Стояли лютые морозы. Колеса у телег не вертелись. Гремя по замерзшим кочкам и колдобинам грунтовой дороги, обледенелые телеги наводили жуть на удрученное население города.
У единственной городской колонки скапливалось множество не только военнопленных, но и местных жителей. Из-за воды всегда были ссоры, нередко переходившие в драки. Часами прыгали пленные, дожидаясь очереди. В лагере их ждали с нетерпением работники кухни. Чтоб накормить баландой два раза в сутки 70 тысяч человек, воды требовалось не мало.
Березов Родион - Что было
Idar-Oberstein: Titel Verlag, 2000. – 240 с.
ISBN 3-934583-04-0
Березов Родион - Что было – Содержание
- Напутствие
- Песня в аду
- Прозревшие
- Невозвращенцы
- Проверка
- У меня нет ничего
- Второй допрос
- В третий раз
- Тревожный слух
- Мауэркирхен
- Друзья Близниковы
- Необыкновенный Англезио
- Повестка из «Си Ай Си»
- Луга, цветы, небо
- Второй вызов
- Роковая встреча
- Отъезд
- Страхи последних минут
- Нью-Йорк
- Тяжелая работа
- Субботние и воскресные вечера
- Содействие редактора
- Вечер в «Карнеги Холл»
- Коронный номер
- Клоун
- После вечера
- Новый этап жизни
- Признание
- В Сан-Франциско
- Первый вызов
- Несчастье
- Вечер состоялся
- «Осанна» и «Распни»
- Первая книга
- Знакомство с Кленовским
- Источник существования
- Первые бумаги и... арест
- Тюрьма
- Освобождение под залог ^
- Оскорбительное слово
- Злополучный очерк
- Суд
- Поэма «Странник»
- Отрывок из 12-й главы
- Отрывок из 15-й
- Отрывок из 16-й
- Глава 17
- Катастрофа
- Бездна безумия
- Ночи ужаса и трепета
- Трое из семнадцати
- Обещания забыты
- Человек в колодце
- Операция и депортация
- „Березовская болезнь"
- Отклики
- Привязанность к миру
- Съезд на «Русской горе»
- Последняя пытка
- Первый шаг к свету
- Ненависть, клевета, гонения
- Тяжелая работа
- Сборник стихов «Радость»
- Срочное дело
- На скрининге
- Русское сердце
- Спасибо Америке!
- Неожиданный конец
- Телеграмма А. Л. Толстой
- Обогащение
- Общественность всколыхнулась
- Владимир Крымов
- Последние строки
- В Сенатской Комиссии
- Новое русское слово
- Воскресшая дружба
- Билль Кеннеди о «березовцах» и других
- Финал шестилетней болезни
- Болезнь побеждена
- Наши дороги
- Неблагополучие
- Успокоение
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