Это было во время войны, в уездном разрушенном городе Рославле, в немецком лагере для военнопленных, холодной ранней зимою 1941 года. Я работал в дневной смене лагерной кухни с 6 утра до 6 вечера. На работу приходил за пятнадцать минут до смены.

В это время из бараков выносили голые трупы и складывали на телеги, неподалеку от главной кухни. Одежду с трупов снимали по распоряжению немецкого начальства: она могла пригодиться для живых, занятых тяжелыми работами на территории лагеря и в городе.

К тому времени, как начинало светать, все 20 телег были заполнены мертвыми телами. Днем выкапывалась большая яма, и туда сваливали ночную убыль.

За главной кухней из красного кирпича днем и ночью дымилось не менее тридцати походных.

Водопровод в лагере был испорчен. Воду для 70 тысяч военнопленных приходилось доставлять из города на 20 телегах. На каждую ставились три-четыре кадки. В каждую телегу впрягались 15 человек. Стояли лютые морозы. Колеса у телег не вертелись. Гремя по замерзшим кочкам и колдобинам грунтовой дороги, обледенелые телеги наводили жуть на удрученное население города.

У единственной городской колонки скапливалось множество не только военнопленных, но и местных жителей. Из-за воды всегда были ссоры, нередко переходившие в драки. Часами прыгали пленные, дожидаясь очереди. В лагере их ждали с нетерпением работники кухни. Чтоб накормить баландой два раза в сутки 70 тысяч человек, воды требовалось не мало.

Березов Родион - Что было

Idar-Oberstein: Titel Verlag, 2000. – 240 с.

ISBN 3-934583-04-0

Березов Родион - Что было – Содержание