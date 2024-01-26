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Березов Родион - Что было

Березов Родион - Что было
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, *History of Emigration, Philology Literature, *Biographies Memoirs
Это было во время войны, в уездном разрушенном городе Рославле, в немецком лагере для военнопленных, холодной ранней зимою 1941 года. Я работал в дневной смене лагерной кухни с 6 утра до 6 вечера. На работу приходил за пятнадцать минут до смены.
В это время из бараков выносили голые трупы и складывали на телеги, неподалеку от главной кухни. Одежду с трупов снимали по распоряжению немецкого начальства: она могла пригодиться для живых, занятых тяжелыми работами на территории лагеря и в городе.
К тому времени, как начинало светать, все 20 телег были заполнены мертвыми телами. Днем выкапывалась большая яма, и туда сваливали ночную убыль.
За главной кухней из красного кирпича днем и ночью дымилось не менее тридцати походных.
Водопровод в лагере был испорчен. Воду для 70 тысяч военнопленных приходилось доставлять из города на 20 телегах. На каждую ставились три-четыре кадки. В каждую телегу впрягались 15 человек. Стояли лютые морозы. Колеса у телег не вертелись. Гремя по замерзшим кочкам и колдобинам грунтовой дороги, обледенелые телеги наводили жуть на удрученное население города.
У единственной городской колонки скапливалось множество не только военнопленных, но и местных жителей. Из-за воды всегда были ссоры, нередко переходившие в драки. Часами прыгали пленные, дожидаясь очереди. В лагере их ждали с нетерпением работники кухни. Чтоб накормить баландой два раза в сутки 70 тысяч человек, воды требовалось не мало.

Березов Родион - Что было

Idar-Oberstein: Titel Verlag, 2000. – 240 с.
ISBN 3-934583-04-0

Березов Родион - Что было – Содержание

  • Напутствие
  • Песня в аду
  • Прозревшие
  • Невозвращенцы
  • Проверка
  • У меня нет ничего
  • Второй допрос
  • В третий раз
  • Тревожный слух
  • Мауэркирхен
  • Друзья Близниковы
  • Необыкновенный Англезио
  • Повестка из «Си Ай Си»
  • Луга, цветы, небо
  • Второй вызов
  • Роковая встреча
  • Отъезд
  • Страхи последних минут
  • Нью-Йорк
  • Тяжелая работа
  • Субботние и воскресные вечера
  • Содействие редактора
  • Вечер в «Карнеги Холл»
  • Коронный номер
  • Клоун
  • После вечера
  • Новый этап жизни
  • Признание
  • В Сан-Франциско
  • Первый вызов
  • Несчастье
  • Вечер состоялся
  • «Осанна» и «Распни»
  • Первая книга
  • Знакомство с Кленовским
  • Источник существования
  • Первые бумаги и... арест
  • Тюрьма
  • Освобождение под залог ^
  • Оскорбительное слово
  • Злополучный очерк
  • Суд
  • Поэма «Странник»
  • Отрывок из 12-й главы
  • Отрывок из 15-й
  • Отрывок из 16-й
  • Глава 17
  • Катастрофа
  • Бездна безумия
  • Ночи ужаса и трепета
  • Трое из семнадцати
  • Обещания забыты
  • Человек в колодце
  • Операция и депортация
  • „Березовская болезнь"
  • Отклики
  • Привязанность к миру
  • Съезд на «Русской горе»
  • Последняя пытка
  • Первый шаг к свету
  • Ненависть, клевета, гонения
  • Тяжелая работа
  • Сборник стихов «Радость»
  • Срочное дело
  • На скрининге
  • Русское сердце
  • Спасибо Америке!
  • Неожиданный конец
  • Телеграмма А. Л. Толстой
  • Обогащение
  • Общественность всколыхнулась
  • Владимир Крымов
  • Последние строки
  • В Сенатской Комиссии
  • Новое русское слово
  • Воскресшая дружба
  • Билль Кеннеди о «березовцах» и других
  • Финал шестилетней болезни
  • Болезнь побеждена
  • Наши дороги
  • Неблагополучие
  • Успокоение
Views 456
Rating 5.0 / 5
Added 26.01.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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