Я в жизни не писал книг. Зато прочел их целую кучу. Это как, считается? Я мог бы, конечно, сказать вам, что я страстный любитель серьезной литературы, что мое любимое занятие — углубиться в какой-нибудь философский трактат и часами наслаждаться сложными пассажами, полными трудноуловимого смысла. Но, по правде говоря, если в книге нет картинок и разговоров, я быстро засыпаю. Я не люблю книг о теоретических, абстрактных ситуациях. Я хочу читать о случаях из жизни, из которых что-то могу почерпнуть для себя лично. Больше всего мне нравится, когда я могу сказать: «Ага, это мы тоже проходили», или «Вот-вот, точь-в-точь как у меня».

Если тебе станет скучно, просто сунь эту книгу подальше на полку и забудь о ней. Но, надеюсь, скучно тебе не станет. Я хотел, чтобы эта книга помогала тебе в выборе. Ведь все мы отлично знаем, что наша жизнь полна трудных ситуаций и болезненных решений.

Кто-то скажет: «Секс? Ну, и что тут такого? Да все мои знакомые занимаются сексом. О чем тут говорить? Подумаешь, проблема!»

Вот и давайте подумаем. Подумаем вот о чем: мы не безразличны Богу. Для каждого из нас у Него есть особое предназначение. Но как же трудно понять, что уготовил Бог именно тебе, и следовать Его замыслу... особенно когда дело доходит до влюбленности и свиданий! Эта книга практична и полезна — настолько, насколько мне это удалось. Эта книга — о реальной жизни.

Эта книга о каждом из нас. Она о целях, которые мы выбираем. О планах, которые мы строим. О счастье и успехе. О неудачах и поражениях. О прощении — и еще, и еще раз о прощении!

Я очень надеюсь, что она поможет тебе.

Джим Берген - «Секс? Ну, и что тут такого?» - Любовь, какой ее задумал Бог

ISBN 978-966-491-367-3

Джим Берген - «Секс? Ну, и что тут такого?» - Любовь, какой ее задумал Бог - Содержание