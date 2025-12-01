Бергман – Восстань и убей первым
29 сентября 1944 года Давид Шомрон прятался во мраке улицы Св. Георгия, недалеко от романской церкви в Иерусалиме. Здания церкви использовались в качестве офицерских общежитий британскими властями, управлявшими Палестиной. Шомрон ждал, пока из здания выйдет Том Уилкин — один из английских офицеров. Уилкин был начальником подразделения, которое занималось евреями, в Департаменте уголовных расследований (CID) британской администрации, которая управляла Палестиной по мандату Лиги Наций. Уилкин хорошо справлялся со своей работой, особенно в том, что касалось проникновения и подрыва изнутри раздробленного еврейского подполья. Агрессивный, спокойный и расчетливый, Уилкин хорошо говорил на иврите и после 13 лет службы в Палестине располагал широкой сетью осведомителей.
Благодаря информации, которой они снабжали Уилкина, многие подпольщики были арестованы, тайники с оружием захвачены, а операции, направленные на то, чтобы заставить англичан покинуть Палестину, провалены. Именно за это Шомрон собирался убить его. Шомрон и его напарник Яаков Банай (псевдоним Мазал — «Удача») были оперативниками организации «Лехи», самого радикального из подпольных сионистских движений, которые сражались с британцами в начале 1940-х годов. Членов «Лехи» (сокращённое от Лохамей Херут Исраэль (ивр.) — «Борцы за свободу Израиля») англичане считали просто террористами и уничижительно называли «банда Штерна», имея в виду ее основателя, ультранационалиста-романтика Авраама Штерна. Штерн и небольшая группа его последователей использовали кампанию заранее намеченных политических убийств и взрывов — кампанию «персонального террора», как называл ее руководитель оперативного крыла «Лехи» (а позднее премьер- министр Израиля) Ицхак Шамир. Уилкин знал, что является целью. «Лехи» уже пыталась убить его и его шефа Джеффри Мортона. 20 января 1942 года убийцы установили бомбы на крыше и внутри дома по адресу улица Яэль, 8 в Тель-Авиве.
Вместо намеченных жертв бомбами были убиты трое полицейских, двое евреев и один англичанин, которые прибыли раньше Уилкина и Мортона. Позже Мортон уехал из Палестины, получив ранение во время другого покушения — на этот раз в качестве мести за то, что застрелил Штерна. Ничто из этих деталей — последовательность событий, кто кого убил и в каком порядке — не имело для Шомрона никакого значения. Британцы оккупировали землю, которую сионисты считали по закону своей, — вот это имело значение, и Шамир одобрил смертный приговор в отношении Уилкина. Для Шомрона и его товарищей Уилкин был не человеком, а целью — заветной и ценной. «Мы были слишком заняты и голодны для того, чтобы размышлять об англичанах и их семьях», — скажет Шомрон спустя десятилетия. Узнав, что Уилкин живет в пристройке к романской церкви, киллеры приступили к выполнению своей миссии. У Шомрона и Мазала в карманах были револьверы и гранаты. Вокруг предполагаемого места покушения находились другие бойцы «Лехи», одетые в костюмы и шляпы, чтобы выглядеть как англичане.
Уилкин вышел из общежития в церкви и направился в Департамент уголовных расследований, находившийся на Русском подворье, где содержали и допрашивали арестованных участников подполья. Как всегда, он был внимателен, во время движения сканировал взглядом всю улицу и постоянно держал руку в кармане. Когда он проходил угол улиц Св. Георгия и Меа- Шеарим, молодой человек, сидевший рядом с бакалейной лавкой, поднялся и уронил шляпу. Это был сигнал, и два боевика начали двигаться по направлению к Уилкину, идентифицировав его по фотографиям, которые заранее изучили. Шомрон и Мазал пропустили Уилкина вперед, сжимая в карманах револьверы. Потом оглянулись по сторонам и достали оружие. «Мазал сказал: “Дай мне выстрелить первым”, — вспоминал Шомрон. — Но когда мы увидели Уилкина, я не мог сдерживать себя.
Ронен Бергман – Восстань и убей первым: Тайная история израильских точечных ликвидаций
Издательство – «КоЛибри»
Москва – 2020 г. – 736 с.
ISBN 978-5-389-14615-0
Ронен Бергман – Восстань и убей первым: Тайная история израильских точечных ликвидаций – Содержание
- Об источниках
- Пролог
- В крови и огне
- Рождение тайного мира
- Бюро по организации встреч с Господом Богом
- Все верховное командование, одним ударом
- Как будто небеса обрушились на наши головы
- Серия катастроф
- «Вооруженная борьба — это единственный путь к освобождению Палестины»
- Меир Даган и его «ноу-хау»
- ООП выходит на международную арену
- «У меня не возникало проблем ни с кем из тех, кого я убил»
- «Неправильное определение цели — это не неудача, это ошибка»
- Высокомерие
- Смерть в зубной пасте
- Стая диких собак
- «Абу Нидал, абу Шмидал»
- Черный флаг
- Заговор в Шин Бет
- И тогда воспламенилась искра
- Интифада
- Навуходоносор
- Приближается зеленая буря
- Эпоха дронов
- Месть Мугние
- «Всего один выключатель: “выкл.” — “вкл.”»
- Принесите нам голову Айяша
- «Хитер и увертлив, как змея… наивен, как малый ребенок»
- Низшая точка
- Тотальная война
- «Подрывников-самоубийц больше, чем поясов смертников»
- «Цель ликвидирована, но операция потерпела неудачу»
- Бунт в подразделении 8200
- Собирая анемоны
- Радикальный фронт
- Убить «Мориса»
- Великолепный тактический успех, чудовищный стратегический провал
- Благодарности
- Примечания
- Источники и библиография
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