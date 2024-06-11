Бергрен, Лиза - Необычные родительские молитвы

Недавно в южном Колорадо мы стали свидетелями одного из самых разрушительных лесных пожаров в истории. Сотни домов и тысячи акров земли были сожжены. Дым зловещей воронкой поднимался вверх, а потом опускался на город плотным коричневым туманом, из-за которого легкие начинали болеть, стоило сделать глубокий вдох. Пепел сыпался сверху, покрывая крыши и дворы скорбными, невесомыми напоминаниями о крышах и дворах других людей, пострадавших от пожара. Одна пожилая пара погибла. Пламя, спускавшееся с гор, приводило в ужас и казалось каким-то нереальным. Оно было подобно огнедышащему дракону, который пожирал один дом за другим, и они исчезали в пламени. Тысячи пожарных сражались с огнем и пытались уберечь другие дома, однако пожар распространялся по лесу с неослабевающей скоростью, захватывая гребни гор один за другим.

Вид, открывавшийся нашему взору, разбивал нам сердце: некогда прекрасные зеленые холмы и долины, окружавшие город, почернели. Однако, по мнению специалистов, пожар на самом деле полезен для леса. (Конечно, управляемый огонь предпочтителен стихийному сожжению лесных угодий, однако порой у специалистов просто нет выбора.) В лесоведении говорится, что кажущееся на первый взгляд опустошение в действительности можно назвать даром, потому что лес очищается огнем от всего, что омертвело, при этом открывается пространство для оставшихся деревьев и почва обогащается питательными веществами, которые помогают зародиться новой жизни.

Те, кто в пожаре потерял все свое имущество (целые районы были сожжены), тоже пытались отыскать крупицы хорошего, невзирая на потери. Пострадавшие смотрели на то, что осталось от их домов, стоя по щиколотку в пепле, и понимали, что сама по себе жизнь, люди, которые приходили к ним на помощь, — это дар. Они видели, как проявлялся дух взаимопомощи, и это согревало сердце. Во время трагедий и бед всех объединило простое желание помочь другим выжить и снова встать на ноги. В нашем мире так мало искреннего общения, а ведь каждый человек в этой жизни имеет значение.

Как христиане, мы призваны быть впереди, если трудные времена наносят удар. Наша задача — поддержать в людях уверенность в том, что Бог абсолютно благ, даже когда кажется, что все плохо. Жизнь бывает сложной. Жестокой. Но, кроме того, она удивительно, потрясающе, до боли в сердце, прекрасна. Жизнь полна надежд и больших возможностей. Если мы хотим воспитать детей так, чтобы их вера только укреплялась во время жизненных трудностей; чтобы они могли построить доверительные, любящие отношения с Богом; чтобы во всем полагались на Него и были способны видеть красоту жизни даже среди обломков (если мы действительно хотим этого!), тогда нужно стать для них примером и самим построить подобные отношения с Богом. Что бы ни происходило в нашей жизни.

Бергрен, Лиза - Необычные родительские молитвы

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2014. — 192 с.

ISBN 978-5-905913-43-3

Бергрен, Лиза - Необычные родительские молитвы – Содержание

Благодарность

Введение. Как воспитать веру, которая будет возрастать, несмотря ни на что