Бергрен, Лиза - Необычные родительские молитвы

Бергрен - Необычные родительские молитвы
Недавно в южном Колорадо мы стали свидетелями одного из самых разрушительных лесных пожаров в истории. Сотни домов и тысячи акров земли были сожжены. Дым зловещей воронкой поднимался вверх, а потом опускался на город плотным коричневым туманом, из-за которого легкие начинали болеть, стоило сделать глубокий вдох. Пепел сыпался сверху, покрывая крыши и дворы скорбными, невесомыми напоминаниями о крышах и дворах других людей, пострадавших от пожара. Одна пожилая пара погибла. Пламя, спускавшееся с гор, приводило в ужас и казалось каким-то нереальным. Оно было подобно огнедышащему дракону, который пожирал один дом за другим, и они исчезали в пламени. Тысячи пожарных сражались с огнем и пытались уберечь другие дома, однако пожар распространялся по лесу с неослабевающей скоростью, захватывая гребни гор один за другим.
Вид, открывавшийся нашему взору, разбивал нам сердце: некогда прекрасные зеленые холмы и долины, окружавшие город, почернели. Однако, по мнению специалистов, пожар на самом деле полезен для леса. (Конечно, управляемый огонь предпочтителен стихийному сожжению лесных угодий, однако порой у специалистов просто нет выбора.) В лесоведении говорится, что кажущееся на первый взгляд опустошение в действительности можно назвать даром, потому что лес очищается огнем от всего, что омертвело, при этом открывается пространство для оставшихся деревьев и почва обогащается питательными веществами, которые помогают зародиться новой жизни.
Те, кто в пожаре потерял все свое имущество (целые районы были сожжены), тоже пытались отыскать крупицы хорошего, невзирая на потери. Пострадавшие смотрели на то, что осталось от их домов, стоя по щиколотку в пепле, и понимали, что сама по себе жизнь, люди, которые приходили к ним на помощь, — это дар. Они видели, как проявлялся дух взаимопомощи, и это согревало сердце. Во время трагедий и бед всех объединило простое желание помочь другим выжить и снова встать на ноги. В нашем мире так мало искреннего общения, а ведь каждый человек в этой жизни имеет значение.
Как христиане, мы призваны быть впереди, если трудные времена наносят удар. Наша задача — поддержать в людях уверенность в том, что Бог абсолютно благ, даже когда кажется, что все плохо. Жизнь бывает сложной. Жестокой. Но, кроме того, она удивительно, потрясающе, до боли в сердце, прекрасна. Жизнь полна надежд и больших возможностей. Если мы хотим воспитать детей так, чтобы их вера только укреплялась во время жизненных трудностей; чтобы они могли построить доверительные, любящие отношения с Богом; чтобы во всем полагались на Него и были способны видеть красоту жизни даже среди обломков (если мы действительно хотим этого!), тогда нужно стать для них примером и самим построить подобные отношения с Богом. Что бы ни происходило в нашей жизни.
Бергрен, Лиза - Необычные родительские молитвы
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2014. — 192 с.
ISBN 978-5-905913-43-3
Бергрен, Лиза - Необычные родительские молитвы – Содержание
Благодарность
Введение. Как воспитать веру, которая будет возрастать, несмотря ни на что
- День 1. Я молюсь о том, чтобы вы, собираясь поступить неправильно, смогли остановиться и найти путь истины и добра
- День 2. Я молюсь о том, чтобы вы потерпели неудачу в деле, которое не имеет значения, и научились искать то, что имеет значение для Бога
- День 3. Я молюсь о том, чтобы вы смогли простить кого-то, кто этого не заслужил, и обрели покой, который приносит с собой прощение
- День 4. Я молюсь о том, чтобы вы могли плакать, не стыдясь ни слез тоски, ни слез радости
- День 5. Я молюсь о том, чтобы однажды вы почувствовали себя потерянными и обнаружили, что у вас есть Компас, благодаря Которому вы можете найти верный путь
- День 6. Я молюсь о том, чтобы вам пришлось поработать до пота и вы поняли, что значит трудиться ради стоящей цели
- День 7. Я молюсь о том, чтобы дикая усталость заставила вас сдаться и вы узнали о силе, которую дарует повиновение
- День 8. Я молюсь о том, чтобы вы вступили в битву и осознали, что Бог — ваш самый великий союзник
- День 9. Я молюсь о том, чтобы какие-то ваши молитвы остались без ответа и вы еще больше доверия проявили к Богу
- День 10. Я молюсь о том, чтобы вы оказались в глупом положении и поняли, что мудрый всегда слушает Бога
- День 11. Я молюсь о том, чтобы вы познали одиночество и установили близкие отношения с Тем, Кто всегда рядом с вами
- День 12. Я молюсь о том, чтобы вы пережили потерю и увидели, что Создатель способен все обернуть вам во благо
- День 13. Я молюсь о том, чтобы однажды вы почувствовали себя полностью разрушенными и позволили Богу вновь возродить вас
- День 14. Я молюсь о том, чтобы вы были близорукими и могли сосредоточивать внимание на настоящем
- День 15. Я молюсь о том, чтобы вы были дальнозоркими и могли видеть, куда Господь ведет вас
- День 16. Я молюсь о том, чтобы однажды вы потеряли работу и узнали, что Господь не забыл о вас и обеспечит всем необходимым
- День 17. Я молюсь о том, чтобы вы неожиданно столкнулись со смертью и смогли на мгновение увидеть вечность
- День 18. Я молюсь о том, чтобы вы пережили период ожидания и смогли оценить значимость терпения
- День 19. Я молюсь о том, чтобы вы оставались глухи ко всему, кроме Божьего голоса
- День 20. Я молюсь о том, чтобы вы познали страх и обрели мужество в жизни с Богом, Который всегда рядом с вами
- День 21. Я молюсь о том, чтобы вы сумели пойти на безумный риск и осмелились отправиться вслед за своим Пастырем
- День 22. Я молюсь о том, чтобы однажды вы столкнулись с финансовыми трудностями и поняли, что Господь дает нам нечто большее, чем просто пища и кров
- День 23. Я молюсь о том, чтобы вы разочаровались в людях и осознали, что все мы грешные, все ошибаемся, но все искуплены
- День 24. Я молюсь о том, чтобы ваша вера подверглась сомнению и при этом вы еще больше утвердились в вере
- День 25. Я молюсь о том, чтобы вы увидели свои недостатки и признали нужду в Спасителе
- День 26. Я молюсь о том, чтобы вы познали страдание и постигли, что в процессе исцеления вы становитесь сильнее
- День 27. Я молюсь о том, чтобы вы прошли через разочарование и благодаря этому научились распознавать истинную любовь
- День 28. Я молюсь о том, чтобы вы столкнулись со злом и познали, что Бог сильнее
- День 29. Я молюсь о том, чтобы вы сумели отказаться от своей мечты и открыть для себя новые горизонты
- День 30. Я молюсь о том, чтобы, увидев, как исчезает дружба, вы научились ценить людей, близких вам по духу, способных пройти с вами долгий путь
- День 31. Я молюсь о том, чтобы однажды, помолившись за своих детей, вы еще лучше поняли, почему вы сами — любимое и драгоценное чадо
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