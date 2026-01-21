Бэринг - Харви - Божественная Женственность

Книга Энн Бэринг и Эндрю Харви «Божественная Женственность» — это монументальное исследование женского аспекта сакрального, прослеживающее его путь от палеолитических Венер до современных духовных исканий. Авторы утверждают, что возвращение к образу Божественной Матери является критическим этапом эволюции сознания, необходимым для спасения планеты и восстановления утраченного равновесия между разумом и душой. Книга раскрывает Женственность не только как символ мягкости и сострадания, но и как грозную творческую силу, способную разрушать старые догмы ради рождения нового мира.

Повествование охватывает широчайший спектр традиций: от египетского Древа Жизни и шумерской Инанны до иудейской Шехины и христианской Царицы Небесной. Каждая глава погружает читателя в уникальный культурный контекст, показывая, как лик богини проявляется в исламском милосердии, буддийском сострадании (Гуань-инь) и даосской пустоте. Авторы подчеркивают, что Божественная Женственность — это не просто теологическая концепция, а «незримая сеть взаимоотношений», связывающая всё живое в единый священный организм.

Издание служит призывом к пробуждению «инстинктивной души», которая веками томилась в тени патриархальных структур. Бэринг и Харви предлагают довериться жизни, защитить природу и осознать божественное единство Вселенной. Это книга для тех, кто ищет Грааль Вечной Женственности и стремится выйти за рамки материализма к реальности, наполненной благодатью и светом любви.

Энн Бэринг, Эндрю Харви — Божественная Женственность

Женский лик божества в мировых религиозных традициях. — М.: Касталия, 2026. — 238 с.

ISBN 978-5-908110-12-9

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