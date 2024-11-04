Словом «Берешит» нам указано на абсолютное Начало Мира, на то, что Мир начитается (начален), и у него есть Творец. Мир сотворен, создан, сделан по Его Воле и в нем действует Своя Воля. «Решит» в тексте первой фразы Торы играет роль существительного и происходит от слова "рош", голова. Это тот главный центр, где сходятся все центры, куда поступают все образы и смыслы Мира и который обращен к Миру. «Главное» по-еврейски — всегда производное от слова «рош». Элоким выводит из Себя новый Центр, голову Творения, в которой главная мысль Бога, лежащая в основании всех потоков Творения и определяющая постоянно действующий в Мире Его Замысел. Небо же и Земля сотворены как начаток этого Замысла Творца.

«Шамаим» (небо) — множественное число слова «шам», переводимое указательным местоимением «там». «Шамаим» указывает на все то, что существует вне пределов человеческой досягаемости, через что мы получаем свет, что вне и сверху — там и там. На ступени Брия, на уровне Замысла Бога, Небо («высшие миры») есть первичное проявление Бога в Творении и выражение Мира в его доподлинной сущности.

Мир — говорит, он весь устроен по принципу текста, в котором выражена Его Мысль. То, что говорит Мир своими явлениями, не тупо и бесчувственно. Это — разговор. И небо материальное, космос, для нас есть выражение чего-то метаматериального, духовного. Бог, выводя Творение из Себя, творит то, с чем Ему можно общаться, к чему можно обратить Слово, и что может это Слово воспринять. Это видно в продолжение всего рассказа о Днях Творения.

Берман Борис - Библейские смыслы - Книга 1

М.: Лайда, 1997, 200 с.

ISBN 5-87632-052-8

Берман Борис - Библейские смыслы - Книга 1 - Содержание

Раздел первый. В НАЧАЛЕ

I. Тьма и Свет

II. Земля

III. Сотворение человека

IV. В Саду Эдена

V. Грех Адама

VI. Изгнание

VII. Уроки Каина

VIII. Потерянные поколения

Раздел второй. НОАХ

I. Потоп

II. После Потопа

III. Хам, Кнаан и Нимрод

Раздел третий. НА ПУТИ К СЕБЕ