Берн - Лидер и группа

Одна из ключевых работ по психологии на тему лидерства, книга Эрика Берна доступно и наглядно описывает структуру различных групп – от таких крупных, как государство или трудовой коллектив, до крошечных – как семья. В книге собраны уникальные секреты эффективности существования групп, достижения личного и группового социального успеха, источники и механизм становления лидерства. Открыв мир взаимного влияния, описанный Эриком Берном, вы посмотрите на себя со стороны и научитесь по максимуму использовать те уникальные свойства, которые вам даны от природы, – оптимизируете все свои навыки, таланты, энергию. Методы автора помогут вам проанализировать свое положение в обществе и занять достойное место в жизни.

Эта книга адресована тем, кто связан с группами и сталкивается с проблемами, возникающими в группах. Однако это научная работа, а не руководство для лидеров. Подход примерно такой, как у инженера, которого пригласили для починки бойлера. Инженер отыскал засоренный клапан, сильно ударил по нему, и бойлер заработал нормально. Инженер представил счет на сто долларов. Владелец бойлера сказал, что это многовато для одного удара молотком, и предложил пересмотреть счет. Тогда инженер написал: «Удар по бойлеру молотком – 1 доллар. Знание, куда именно ударить, – 99 долларов». То есть 99 процентов текста отведено практическому пониманию того, как организовать работу группы, поскольку именно это знание делает возможным ее нормальное функционирование.

Исследование основано на изучении, наблюдении и участии в деятельности множества групп на протяжении девятнадцати лет, а также на руководстве работой групповых терапевтов и консультировании лидеров самых различных организаций. Сюда входит опыт свыше пяти тысяч изменяющихся ситуаций в армии, флоте и администрации по делам ветеранов, в больницах штата Калифорния, в исправительной системе этого штата, в муниципальных, окружных и частных агентствах, а также в Калифорнийском и Стэнфордском университетах. Большие возможности для наблюдений предоставляли также повседневная жизнь и участие в частной психиатрической практике, политике, спорте, религии, образовании, науке – наблюдения черпались и в суде, театре, в буфете и у лагерного костра. Идеи, представленные здесь, с самого первого своего опубликования обсуждались в основном в Сан-Франциско: в клинике душевного здоровья ветеранов, в больнице Маунт Сион, нейропсихиатрической клинике Лэнгли-Портер, Стэнфордской психиатрической клинике, в отделе исследований человека исследовательского центра Форт Орд, а также на Сан-Францисском семинаре по социальной психиатрии, где терапия лечебных групп исследовалась наиболее систематически.

Берн Эрик - Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп

Эрик Берн ; [пер. с англ. А. Грузберга]

Москва : Издательство «Э», 2016. — 400 с.

(Легенды психологии. Эрик Берн)

ISBN 978-5-699-84481-4

Берн Эрик - Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп - Содержание

Предисловие

Часть I Группа как целое

Глава 1 Структура группы

Глава 2 Групповая динамика

Глава 3 Некоторые количественные соображения

Глава 4 Рост и история

Глава 5 Групповая власть

Глава 6 Классификация групп

Часть II Показательный анализ групповой встречи

Глава 7 Анализ последовательности событий

Глава 8 Систематический анализ

Часть III Индивид в группе

Глава 9 Структура личности

Глава 10 Анализ трансакций

Глава 11 Анализ игр

Глава 12 Приспособление индивида к группе

Часть IV Прикладная социальная психиатрия

Глава 13 Групповая психотерапия

Глава 14 Терапия неэффективно функционирующих (больных) групп

Глава 15 Управление организациями

Приложение 1 Рекомендуемая литература

Древний мир

Индия

Китай

Греция и Рим

Средние века

Возрождение

От 1500 до 1800 года

XIX век

XX век

Бион

Берроу

Эзриел

Фолкс

Морено

Методология

Резюме

Приложение 2 Предлагаемая классификация социальных агрегаций

Словарь