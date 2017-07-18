Бернард Клервоский - О размышлении
Μожет ли книга, написанная 900 лет назад, быть жгуче актуальной?..
Когда мы около года назад приняли решение перевести De Consideratione святого Бернарда Клервоского на русский язык, меня спросили, может ли в средневековом сочинении быть что-либо действительно интересное для людей нашего времени. Мы, историки, привыкли (и обоснованно) думать о прошлом как об источнике многих сокровищ, которые надо открыть как можно большему числу людей. Пытаясь это сделать, мы почти всегда сталкиваемся с одним значительным препятствием — с господствующим в нашем современном обществе менталитетом, которому свойственна склонность к преходящему, новому и непосредственно актуальному. Даже идя в супермаркет покупать продукты, мы смотрим на срок годности, чтобы не получить неприятный сюрприз. Все старое теперь кажется ненужным, вышедшим из употребления, мертвым, лишенным всякого интереса и даже опасным.
Эта книга — своего рода вызов. Мы приглашаем читателей снять печать с этого старинного «продукта», не соответствующего, так сказать, законам «здорового потребления». Надеюсь, они отважатся открыть книгу и погрузиться в чтение и размышление над прочитанным. В этом случае они тотчас заметят, что темы, которые затрагивает гениальное перо святого Бернарда, - это вечные вопросы о человеке, и их осмысление Бернардом, его советы и интерпретации неизменно важны и ценны. Это один из тех трудов, которые не теряют ценность с исчезновением исторического контекста, в котором они появились на свет. Он создан для того, чтобы мы положили его в хранилище своей души и могли время от времени пригубить его вино — выдержанное и вместе с тем молодое, ведь это, как говорил Фукидид о подлинно исторических творениях, нечто, «приобретенное навсегда».
святой Бернард Клервоский - О размышлении
Издательство Францисканцев Москва 2017
Перевод: Юлия Куркина
Централизованная религиозная организация Католический Орден Францисканцев в России
ISBN 978-5-89208-131-3
святой Бернард Клервоский - О размышлении - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Пролог
Книга I
- Глава 1. Святой Бернард вместе с верховным Понтификом скорбит о том, сколь тот обременен многоразличными заботами
- Глава 2. О том, как привычка приводит к предосудительным обыкновениям и к ожесточению сердца
- Глава 3. О том, что князьям Церкви не подобает заниматься лишь выслушиванием исков и судебными разбирательствами
- Глава 4. О двух видах рабства: одно подобает, а другое не подобает рабу рабов Божиих
- Глава 5.О том, что мы никоим образом не должны печься о других до такой степени, чтобы пренебречь самими собою
- Глава 6.О том, что судебная власть принадлежит скорее мирским князьям, нежели князьям Церкви
- Глава 7.О том, что прежде всего следует исполнять долг благочестия и размышлять о вечном
- Глава 8.О том, что благочестие и созерцание порождают единство и созвучие четырех основных добродетелей
- Глава 9. О том, что необходимо мало-помалу отойти от примера последних Римских пап, чтобы приблизиться к древним образцам
- Глава 10. В которой святой Бернард сурово порицает злоупотребления судей, защитников и прокуроров и решительно восстает против их коварных уловок
- Глава 11.0 том, что защитников и обвинителей, стремящихся обогатиться посредством неправедного суда, необходимо сурово наказывать
Книга II
- Глава 1. Святой Бернард отражает нападки, которым подвергся после поражения крестового похода
- Глава 2.О том, что не следует смешивать размышление с созерцанием
- Глава 3. Размышление состоит из четырех частей
- Глава 4.О том, что познание себя требует от человека троякого размышления. Первый предмет его
- Глава 5.О том, что второй предмет размышления — это усердное рассуждение о том, кто мы и откуда приходим
- Глава 6.О том, в чем должны проявлять усердие князья Церкви
- Глава 7. Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале, святой Бернард более подробно исследует, что такое верховный Понтифик
- Глава 8.О превосходно/и достоинстве и власти Понтифика
- Глава 9. О том, что нам следует раз/иышлять над тем, что мы есть относительно своего естества
- Глава 10. О том, что третий предмет размышления — это исследование того, каковы мы есть
- Глава 11. Святой Бернард особенно настоятельно советует верховному Понтифику тщательно исследовать себя
- Глава 12.О том, что не следует ни утрачивать бдительность в благополучии, ни приходить в отчаяние в несчастии
- Глава 13.О том, что верховный Понтифик должен избегать праздности, пустых дел и бесполезных разговоров
- Глава 14.О том, что в своих суждениях следует тщательно избегать пристрастности к людям
Книга III
- Глава 1.О том, что роль верховного Понтифика состоит не столько в том, чтобы подчинить своей власти всех людей, сколько в том, чтобы, насколько возможно, помочь им приобщиться к Церкви
- Глава 2.О том, как поступать с апелляциями к Святому Престолу
- Глава 3.О том, что начальствующие [в Церкви] поставлены во главе верных не для того, чтобы господствовать над ними или обогащаться, а для того, чтобы печься о спасении душ
- Глава 4.О том, что не следует без причины вносить путаницу в звания и чины церковной иерархии. Святой Бернард сурово порицает тех, кто озабочен поисками привилегий и льгот
- Глава 5.О том, что долг верховного Понтифика — тщательно следить за тем, чтобы по всей Церкви соблюдались постановления Святого Престола и предписания его предшественников
Книга IV
- Глава 1. Повествование о тех, кто Вас окружает
- Глава 2.О нравах духовенства и римского народа, о бдительности и заботе пастырей прошлого
- Глава 3.О преобразованиях, которые надлежит предпринять в связи с великолепием одеяний, а также об усердии, необходимом верховному Понтифику
- Глава 4.О том, каких людей верховный Понтифик должен выбирать для своего окружения и помощи в своем служении. Добродетели, которые необходимы высшему духовенству
- Глава 5. Примеры, которыми доказывается необходимость не принимать даров; суровое порицание высокомерия служителей Папы
- Глава 6.0 том, что у верховного Понтифика есть много других дел, кроме попечения о собственном доме, которое следует поручить эконому
- Глава 7. Эпилог, где вкратце вновь перечисляются качества, которые требуются от верховного Понтифика,
Книга V
- Глава 1. Размышление о том, что находится выше Вас, то есть о Боге и Божественном. О том, что иногда душа возвышается до Божественного посредством созерцания тварного
- Глава 2.О разных степенях размышления
- Глава 3. О трех способах познания того, что превыше нас, то есть Бога и ангелов
- Глава 4.О том, каким образом следует мыслить об ангелах
- Глава 5.О том, что благодатные дары, которыми обладают Ангелы, исходят от Бога
- Глава 6.О понятиях начала и сущности, относящихся только к Богу
- Глава 7.О простоте Бога и о Трех Божественных Лицах
- Глава 8.О том, что наличие Лиц в Боге происходит от Его свойств, тогда как сущность Его едина и проста
- Глава 9. О том, что, подобно тому как в Боге есть простая природа в трех Лицах, в Иисусе Христе есть единое Лицо в разных природах
- Глава 10. О применении притчи из Евангелия от Матфея о трех мерах к Иисусу Христу
- Глава 11. Продолжение размышления о Боге
- Глава 12. Бог воздает за добрые дела добром и наказывает за злые дела с величайшей справедливостью
- Глава 13, в которой святой Бернард столь же проникновенно, сколь и изящно рассуждает о долготе, широте, глубине и высоте Божиих
- Глава 14.О том, как нам, по словам Апостола, постичь эти четыре атрибута
Примечания Хорстиуса и Мабийона
- Книга I
- Книга II
- Книга III
- Книга IV
- Книга V
святой Бернард Клервоский - О размышлении - Предисловие к русскому изданию
Интересно, что всего за несколько месяцев до того, как Папа Бенедикт XV/ привел в недоумение весь мир, оставив римский престол, один немецкий журналист, Петер Севальд, бравший интервью у Папы, сказал ему следующее: «По мнению святого Бернарда, Папа во всех своих заботах и делах должен уметь видеть целое, сохранять дистанцию и способность принимать решения перед лицом неизбежных злоупотреблений, в особенности неизбежных в папском окружении». Как вы догадались, эти слова — цитата из книги, которую мы предлагаем вашему вниманию.
Из ответа Бенедикта XVI совершенно ясно, что, во-первых, этот труд святого Бернарда хорошо ему знаком; во-вторых -что он его высоко ценит. Вот что он ответил: «Главная тональность — действительно та, о которой Вы сказали: нельзя с головой уйти в деятельность! Ведь делать нужно настолько много, чтобы можно было трудиться без передышки. Не потеряться в деятельности — значит сохранить consideratio, проницательность, умение видеть ясно и вглубь, внутреннее взвешивать... Чтобы сохранить эту цельность видения, внутреннюю сосредоточенность, которые дают возможность увидеть самое главное, Папа в самом деле должен отдать многое в руки других людей». Быть может (это наше личное мнение),
на его решение оставить римскую кафедру «в руках других» в какой-то степени повлияли размышления над текстом святого Бернарда.
13 марта 2013 года, тоже совершенно неожиданно почти для всех, преемником Бенедикта XVI на кафедре святого Петра был избран архиепископ Хорхе Марио Бергольо, взявший имя Франциск. После VII века это первый Папа не европейского происхождения; вдобавок, первый Понтифик из Общества Иисуса. С первого момента своего появления на балконе базилики Святого Петра и до сих пор он не перестает всех удивлять. Его представление о пастырском служении преемника апостола Петра, стиль жизни, его красноречивые и для многих вызывающие поступки и жесты, его внутренняя близость с простыми людьми, отказ от всякой помпы и проявления власти, его намерение направить всю Церковь, в том числе Римскую курию, на служение евангелизации и на заботу о бедных, — все это вызывает самые разные и противоречивые реакции. Некоторые обвиняют его в новаторстве и революционности, в забвении церковных традиций. Трудно сказать, знаком ли Папа Франциск с этим сочинением святого Бернарда, но очевидно, что многие его действия, вызывающие такое внимание и изумление, совершенно отвечают духу книги, которую мы представляем. Уже поэтому интересно было ее перевести.
Само создание книги было продиктовано желанием святого Бернарда помочь человеку, который не был ни расположен, ни подготовлен к исполнению тяжких обязанностей епископа Рима и вселенского пастыря. Эти страницы написаны для Пьетро Пага-нелли, монаха-камальдула из Пизы, который затем, восхищенный духовной силой святого Бернарда, поступил к нему в аббатство Клерво, где принял имя своего духовного наставника и друга. Когда Папа Иннокентий II попросил прислать в Рим нескольких монахов из Клерво, святой Бернард во главе небольшой делегации отправил своего тезку. Цистерцианцы поселились в монастыре Святого Анастасия (ныне аббатство «У Трех Фонтанов»), где аббат Бернард очень скоро стал предметом всеобщего уважения и любви. В1145 году во время народного возмущения Папа Луций II был убит брошенным в голову камнем. Его преемником кардиналы избрали Бернарда, аббата монастыря Святого Анастасия, взявшего себе имя Евгения III. Его избрание было неожиданным для всех, потому что этот человек был простым монахом и не имел ни административного опыта, ни опыта работы в Римской курии. По какой причине кардиналы его избрали, до сих пор неизвестно. Может быть, в той неспокойной и чреватой мятежом атмосфере они подумали, что только святой и смиренный человек сможет спасти положение римского престола.
Святой Бернард Клервоский, который тоже не ожидал такого исхода дела, написал избравшим Папу кардиналам: «Да простит вам Бог то, что вы сделали (...). Вы втянули в общественные дела и швырнули в водоворот бесчисленных хлопот человека, который бежал и от того, и от другого (...). Неужели не нашлось среди вас мудрых и опытных людей, способных нести бремя понтификата? По правде говоря, нелепо, что вы выбрали столь уничиженного и некрепкого силой человека надзирать за королями, править епископами и располагать царствами и империями. Не знаю, считать ли случившееся неразумием или чудом» (Письмо iyj). Вместе с тем Бернард сразу с полной искренностью пишет своему духовному сыну и другу, новому Папе: «Если тебя посылает Христос, помни: ты призван не для того, чтобы тебе служили, но чтобы послужить. Надеюсь, Господь сподобит меня быть свидетелем того, как Церковь возвращается к временам, когда Апостолы закидывали сети, желая уловить души, а не серебро и золото» (Письмо 238).
Итак, озабоченность несоответствием бывшего монаха выпавшим на его долю обязанностям была первой причиной, по которой Бернард взялся за перо. Кроме того, об этом попросил своего духовного учителя сам Папа Евгений III. Бернард принял просьбу очень близко к сердцу и посвятил ее исполнению львиную долю своего времени и сил в последние годы жизни, постоянно перечитывая и исправляя текст вплоть до самой смерти. Сам он считал эту книгу вместе с комментарием на Песнь Песней (который вскоре также будет опубликован в Издательстве Францисканцев) главными своими сочинениями.
С первых же слов Бернард откровенно говорит о противоречивых чувствах, которые его переполняют, но им движет любовь, которая видит не папскую тиару, а лицо любимого духовного чада, нуждающегося в совете и поддержке. Именно любовь к собрату, ставшему Папой, дает Бернарду возможность оставить все опасения и говорить искренне и от сердца. Как и всем его творениям, этому тексту присуща в высшей степени связная, стройная манера выражения мыслей, изящные переходы от одной темы к другой, ясность и убедительность аргументов, духовная глубина и пророческая сила обличения. Некоторые комментаторы сравнивали эту книгу с формой цистерцианских аббатств или храмов, которые отличаются строгой, но изысканной красотой, лишены ненужных декоративных деталей, соединяют в себе разные архитектонические элементы и почти неприметно создают ощущение удивительного гармонического единства.
Надеюсь, этих нескольких слов достаточно, чтобы побудить читателей принять вызов и взяться за чтение этой удивительной книги, которая—я уверен — не обманет ничьих ожиданий. Вероятно, многие найдут в ней ключ к верному пониманию нынешнего состояния Церкви; но несомненно, что она способна всем предложить духовный ориентир, помогающий, как Бернард советует Евгению III, распознать и осмыслить то, что «в тебе, над тобой, под тобой и вокруг тебя», то есть самих себя, то, что от нас зависит, то, что нас окружает, и то, что нас превосходит. Таков неизменный путь мудрости — вчера, сегодня и всегда.
Спасибо