Берндт - Молитвы за детей, основанные на Писании
Братья Гримм начинают рассказ о спящей красавице с того, как маленькая принцесса получает подарки на крестины от всех фей королевства. Одна из фей дарует девочке красоту, другая — добродетель, третья — чуткое сердце и т.д. К концу праздника у принцессы уже есть все для того, чтобы стать мудрой и обаятельной девушкой.
Читая эту старую сказку своим дочерям, я постоянно думала о том, как было бы замечательно, если бы в реальности все было так просто. И в самом деле: достаточно устроить вечеринку по случаю крестин, позвать всех фей и — вуаля — о ребенке можно больше не беспокоиться.
Но давайте не будем забывать, что те блага, которые спящей красавице дали феи (и даже больше), нашим детям дает Господь. Он призывает нас к молитве. И действительно, по мнению многих библеистов, Богу необходимо, чтобы мы помолились, прежде чем Он начнет действовать. Двести пятьдесят лет назад британский проповедник Джон Уэсли писал: «Все, что делает Бог, Он делает в ответ на искреннюю молитву». Эту же мысль мы находим в словах множества современных пасторов и христианских авторов. Например, уже в 19 веке проповедник Эндрю Мюррей отмечал, что «Божье даяние неразрывно связано с нашим прошением»1.
Библия подтверждает эту связь. Снова и снова Бог повторяет: «Проси у Меня, и дам...», «...И смирится народ Мой... и будет молиться... Я услышу их», «Просите, и дано будет вам»2. Более того, в Священном Писании есть примеры того, как Бог не дает благословений или защиты, которые собирался дать, поскольку мы не попросили Его об этом (см., например, Иез. 22:30-31). Как бы мы ни интерпретировали подобные отрывки, ясно одно: Бог хочет, чтобы мы молились.
Берндт, Джоди - Молитвы за детей, основанные на Писании - Как молиться о Божьем замысле для вашего ребенка
Пер. с английского. — Санкт-Петербург: издательство «Библия для всех», 2025. — 360 с.
ISBN 978-5-7454-1951-5
Берндт, Джоди - Молитвы за детей, основанные на Писании - Содержание
- Предисловие к русскому изданию
- Предисловие к 20-му, юбилейному изданию
- Предисловие к первому изданию
- Введение. Как читать эту книгу
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Часть 1. Молитвы за укрепление веры ребенка
- Глава 1. Молитва о спасении
- Глава 2. Молитва о любви к Слову Божьему
- Глава 3. Молитва о дарах ребенка
- Глава 4. Молитва о том, чтобы ребенок способствовал распространению Царства Божьего
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Часть 2. Молитвы о характере ребенка
- Глава 5. Молитва о мудрости и рассудительности
- Глава 6. Молитва о сердце слуги
- Глава 7. Молитва о доброте и сострадании
- Глава 8. Молитва о дисциплине, усердии и самообладании
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Часть 3. Молитвы о безопасности ребенка
- Глава 9. Молитва о здоровье, безопасности и защите
- Глава 10. Молитва о духовном покровительстве
- Глава 11. Молитва об индивидуальности и эмоциональном благополучии
- Глава 12. Молитва за детей в критической ситуации
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Часть 4. Молитвы об отношениях со сверстниками и семьей
- Глава 13. Молитва об отношениях с друзьями
- Глава 14. Молитва об отношениях с братьями и сестрами
- Глава 15. Молитва об отношениях с учителями, воспитателями и тренерами
- Глава 16. Молитва об отношениях ребенка с вами
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Часть 5. Молитвы о будущем ребенка
- Глава 17. Молитва об отношениях ребенка с современными технологиями
- Глава 18. Молитва о счастливом браке вашего ребенка
- Глава 19. Молитва о распоряжении деньгами и временем
- Глава 20. Молитва о предназначении
- Заключение
- Молитвы с детьми, основанные на Писании
- Молитвенный банк стихов
- Герои Библии как пример для ребенка
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