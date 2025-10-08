Братья Гримм начинают рассказ о спящей красавице с того, как маленькая принцесса получает подарки на крестины от всех фей королевства. Одна из фей дарует девочке красоту, другая — добродетель, третья — чуткое сердце и т.д. К концу праздника у принцессы уже есть все для того, чтобы стать мудрой и обаятельной девушкой.

Читая эту старую сказку своим дочерям, я постоянно думала о том, как было бы замечательно, если бы в реальности все было так просто. И в самом деле: достаточно устроить вечеринку по случаю крестин, позвать всех фей и — вуаля — о ребенке можно больше не беспокоиться.

Но давайте не будем забывать, что те блага, которые спящей красавице дали феи (и даже больше), нашим детям дает Господь. Он призывает нас к молитве. И действительно, по мнению многих библеистов, Богу необходимо, чтобы мы помолились, прежде чем Он начнет действовать. Двести пятьдесят лет назад британский проповедник Джон Уэсли писал: «Все, что делает Бог, Он делает в ответ на искреннюю молитву». Эту же мысль мы находим в словах множества современных пасторов и христианских авторов. Например, уже в 19 веке проповедник Эндрю Мюррей отмечал, что «Божье даяние неразрывно связано с нашим прошением»1.

Библия подтверждает эту связь. Снова и снова Бог повторяет: «Проси у Меня, и дам...», «...И смирится народ Мой... и будет молиться... Я услышу их», «Просите, и дано будет вам»2. Более того, в Священном Писании есть примеры того, как Бог не дает благословений или защиты, которые собирался дать, поскольку мы не попросили Его об этом (см., например, Иез. 22:30-31). Как бы мы ни интерпретировали подобные отрывки, ясно одно: Бог хочет, чтобы мы молились.

Берндт, Джоди - Молитвы за детей, основанные на Писании - Как молиться о Божьем замысле для вашего ребенка

Пер. с английского. — Санкт-Петербург: издательство «Библия для всех», 2025. — 360 с.

ISBN 978-5-7454-1951-5

Берндт, Джоди - Молитвы за детей, основанные на Писании - Содержание