Берри Роджер – История Божьего мира

Юные друзья!

Хотите совершить путешествие в прошлое, чтобы лично убедиться, как происходили знаменательные исторические события? А познакомиться с известными людьми?

Конечно, реальное путешествие во времени исключено. Однако с помощью книг вполне возможно «увидеть» события прошлого. Надеемся, что «История Божьего мира» станет для вас своеобразным «окном» в прошлое.

Мы вместе познакомимся с историей пяти с половиной тысячелетий, мысленно окинем взором самые важные исторические события, больше узнаем о знаменитых людях, посетим особые места.

Мы услышим историю о жизни человечества на земле. Самое важное то, что автор этого повествования - Бог. Именно поэтому наша книга названа «История Божьего мира». Начиная с сотворения вселенной, Бог действовал через Свой народ, рассказывая всему миру о Своей любви ко всем людям.

Во время нашего «путешествия в прошлое» мы проследим за Божьим народом, к которому мир относился не всегда дружелюбно. В тексте, повествующем о первых четырех тысячелетиях мировой истории, мы в основном сосредоточимся на Божьем народе - евреях. Читая о событиях последних полутора тысяч лет после Рождества Христова, мы будем много говорить о Божьем народе - христианах. Мы увидим, что они продолжали служить Иисусу Христу, несмотря на жестокие преследования.

Конечно, очень важно изучать значимые исторические события, но еще важнее знать, как Божий народ противостоял искушениям порочного мира.

«Зачем нам изучать историю?» - спросите вы. Христиане делают это для того, чтобы учиться на ошибках прошлого. В книге «История Божьего мира» вы прочитаете об ошибках, которые совершило человечество. Мы очень надеемся, что вы никогда не будете повторять подобных ошибок.

Изучая главу за главой, мы увидим также победы Божьего народа, вдохновляющие нас в следовании за Господом Богом.

Мы также изучаем историю для того, чтобы увидеть, как Всемогущий Бог действовал среди отдельных людей и целых народов. Библия говорит: « ...Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми» (Дан. 4: 14).

Однако ни одно из произошедших событий не сравнится по важности с пришествием Иисуса на землю. Цель «Истории Божьего мира» - показать, что пришествие на землю нашего Спасителя было вершиной всех исторических событий.

Данная книга состоит из шести разделов и семнадцати глав, охватывающих историю Старого Света - Азии, Африки и Европы. Временная шкала в начале каждого раздела четко показывает, каким событиям он посвящен.

Сразу за данным введением помещен атлас, на картах которого можно увидеть границы государств, названия океанов, морей, рек и главных городов, а также характер местности. Не забывайте почаще обращаться к этим картам, изучая материал учебника!

В конце книги - словарь и указатель. «Словарь специальных терминов» объясняет значение более 150 особых слов, которые важно запомнить и знать. «Алфавитный указатель» состоит из большого перечня имен, мест, событий, которые упоминаются в нашем учебнике. Например, если вы решили изучить тему «Аравия», обратитесь к алфавитному указателю. Номер, стоящий после слова «Аравия», обозначает ту страницу, где упоминается эта тема.

Вы уже изучали такие предметы, как география и история, вы уже ознакомились с историей вашей страны. Но сейчас вы стоите на пороге открытия всего мира! Добро пожаловать во всемирную историю!

Роджер Л. Берри – История Божьего мира - Учебник истории древнего мира и средневековья

Пер. с англ. И. Привалов. - Второе издание на русском языке. – Ephrata, PA: Grace Press, 2019. – Черкассы: ФОП Евтушенко В.П., 2019. – 392 с.

ISBN 97 8-966-2055 -43-6

Роджер Л. Берри – История Божьего мира – Содержание

Слово к родителям и учителям

Слово к учащимся

Атлас

Раздел 1. Изучая Божий мир

Глава 1.Чудесная Божья Вселенная

Глава 2.Составление карт Божьей Земли

Глава 3.Климат и времена года

Глава 4.Изучение прошлого

Раздел 2. «Рассеянные по лицу земли»

Глава 5.Рассвет истории

Глава 6.Величайшая катастрофа в истории человечества

Глава 7.Начиная заново

Раздел 3. Бог призывает Свой народ

Глава 8.Бог избирает народ

Глава 9.Бог охраняет Свой народ

Глава 10.Божий народ и окружающие его народы (1400 - 900 гг.до Р.Х.)

Раздел 4. Четыре государства правят древним миром

Глава 11.Новые царства изменяют мир

Глава 12.Греция - третья мировая держава

Глава 13.Рим.Мир подготовлен

Раздел 5. Распространение и утверждение Евангелия

Глава 14.Церковь в Римской империи

Глава 15.Средневековье

Глава 16.Позднее средневековье - надежда среди тьмы

Раздел 6. Реформация

Глава 17.Реформация

История пишется Богом

Словарь специальных терминов

Алфавитный указатель

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