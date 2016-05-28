Если же эта книга помогает людям понимать евангелия — особенно тем из них, кто преподает эту тему и выступает с проповедями по ней, — тогда я могу считать себя по-настоящему счастливым человеком.

Кроме того, я часто выступаю с проповедями и лекциями по всей стране и не скрою, что все еще чувствую волнение, когда люди подходят ко мне с экземплярами моей книги и просят расписаться на них!

Часто, когда я участвую в работе различных конференций в Великобритании и США, люди обращают внимание на мое имя, написанное на моей аккредитационной карточке, после чего начинают беседовать со мной о пользе моей книги, а такое обстоятельство доставляет радость и прибавляет силы любому автору.

Несколько раз она переиздавалась по обе стороны Атлантики и распространялась по всему миру. Тот факт, что год за годом уровни продаж по-прежнему остаются высокими, говорит только о том, что эта книга продолжает пользоваться большим спросом в качестве учебного пособия в колледжах и на разного рода курсах — и я могу судить об этом по тем многочисленным письмам и комментариям, которые я получаю от студентов и учителей.

От автора. Я не перестаю удивляться тому воздействию, которое эта небольшая книга оказывает на сердца и умы людей за последние десять лет, с тех пор как она впервые была опубликована.

Предисловие и выражения признательности из первого издания

Предисловие к переработанному изданию

1. Четыре евангелия…

2. Рев льва - Иисус в представлении Марка

3. Учитель Израиля - Иисус в Евангелии от Матфея

4. Носитель бремени - Иисус в Евангелии от Луки

5. Высоко парящий орел - Иисус в Евангелии от Иоанна

6. …Один Иисус?

Четыре портрета или четыре Иисуса?

От четырех евангелий снова к одному Иисусу

От четырех евангелий - вперед, ко многим Иисусам

Плюрализм в определенных пределах

Биография, вера и поклонение

Предложения для дополнительного чтения

Указатель имен

Тематический указатель

Берридж Ричард - Четыре евангелия - один Иисус - Символическое прочтение - Четыре портрета

Татиан уже во втором столетии от Р.Х. представил первую «гармонию четырех евангелий», написав «Диатеесарон» (что дословно переводится с греческого как «по четырем повествованиям»). Во многих Библиях сегодня ссылки на текст расположены гак, чтобы выстроить похожую гармонию. В каждое Рождество горячо любимые отрывки из книг пророков и из евангелий читаются при свете свечей под аккомпанемент песнопений, и при этом на одну и ту же сцену выходят пастухи, о которых писал Лука, волхвы из Евангелия от Матфея, а также изображаются традиционные волы и ослы.

В страстную пятницу вместе соединяют все те слова, которые Иисус произнес во время распятия, согласно повествованиям четырех евангелий, после чего эта сцена, предназначенная для молитв и размышления, называется «Семь слов, произнесенных с креста»; спустя несколько дней все различные повествования о воскресении соединяют в сорокадневную хронологию Луки, взятую вовсе не из евангелий, а из первой главы Книги Деяний. Такие любопытные сочетания являются ничем иным, как попыткой соединить вместе четыре портрета Черчилля, когда в одной руке у него будет кисть для рисования, а другой он будет показывать победоносный жест; сверху на нем будет военный мундир, а на ногах домашние брюки и тапочки, и при этом за чаепитием он будет вести официальные переговоры с Рузвельтом!

Такую смехотворную картину не назовешь справедливой ни для различных фотографов и художников, ни для самого героя изображений. Мы знаем, что существует только один Черчилль, и что эти четыре портрета по-разному описывают его личностные качества. И чтобы в полной мере оценить одну личность, нам нужно рассмотреть несколько его портретов, подходя к каждому из них по отдельности и учитывая исторический контекст. Потом — и только потом — мы уже можем рассмотреть их вместе, чтобы составить об этом человеке как можно более полную картину, а не какое-то беспорядочное месиво, которое ничего толком не расскажет нам об этом человеке. Так для чего же мы это делаем с четырьмя портретами Иисуса? Здесь бездумная смесь всех четырех портретов также не раскроет нам гений евангелистов и не поможет обрести правильное представление об Иисусе.

Вновь и вновь мы понимаем, что за всеми этими портретами стоит одна Личность. Однако полное понимание Иисуса может быть лучше достигнуто посредством прогулки по портретной галерее. Здесь точно так же тщательное изучение и историческое исследование даст гораздо больше результатов, чем бездумное смешивание, которое лишает нас ясного представления о каждом евангелии. Справедливости ради следует сказать, что, поскольку христиане почитают Иисуса иначе, чем почитают Черчилля даже самые пылкие поклонники этого политика, некоторые из них, возможно, прекрасно понимают эту истину. Поэтому мы кратко рассмотрим значение критического подхода к книгам, которые многими воспринимаются как Священное Писание.

В последней главе мы также поговорим о связи этих четырех портретов с одной Личностью. Однако сначала нам нужно познакомиться с каждым портретом по очереди — посвятить время тщательному, и даже молитвенному, размышлению о том, что пытался сказать нам каждый евангелист о своем представлении об Иисусе — и для этого каждому евангелию мы посвятим отдельную главу. Чтобы быть готовыми к выполнению этой задачи, нам нужно что-то узнать о «рабочих инструментах», о тех способах, которые помогут нам лучше понять евангелия.