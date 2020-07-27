Берсо - Царство Мое не от мира сего
Пятница 8 июля 1099 года. Палящее солнце пустыни безжалостно к изнуренной процессии облаченного в ризы духовенства, обходящего с огромными крестами и мощами святых внешние стены Иерусалима. За духовенством следуют 1200 истощенных босоногих рыцарей-крестоносцев и около 11000 изможденных от голода и жажды пехотинцев, моряков и крестьян. Мусульмане, защищающие город, смеются над этим шествием, глумятся над его участниками. Чтобы еще больше унизить оборванных, измученных христиан, мусульмане оскверняют кресты и вывешивают их на городских стенах.
Не обращая внимания на оскорбления и насмешки, шествующие доходят до Елеонской горы и там останавливаются. Один из епископов обращается к ним со словами увещевания: «Сейчас мы стоим на том месте, с которого вознесся наш Господь, и мы не можем сделать большего для нашего очищения. Поэтому пусть простит каждый из нас брата своего, тогда и Господь простит нас». Затем он напоминает им о своем пророчестве: Иерусалим падет в следующую пятницу, если они продолжат пребывать в смирении и очищении.
Дэвид У. Берсо - Царство Мое не от мира сего - Суть Небесного Царства в «настоящем лукавом веке»
Типография «Благодать», 2014 г. - 281 с.
Международное Господнее служение
ул. Лермонтова, 7-А
Новоселки
г. Киев, Украина 03027
Название на языке оригинала: David Bercot. The Kingdom That Turned the World Upside Down
Переводчик: Максим Сидак.
Редакторы: Майкл Янци, Вячеслав Малец, Яков Дзюба, Татьяна Ефименко, Лола Камалова, Сергей Микитела.
Переводчик: Максим Сидак.
Редакторы: Майкл Янци, Вячеслав Малец, Яков Дзюба, Татьяна Ефименко, Лола Камалова, Сергей Микитела.
Дэвид У. Берсо - Царство Мое не от мира сего - Суть Небесного Царства в «настоящем лукавом веке» - Содержание
Часть I. Царство с иными принципами
- 1. Священная война?
- 2. Земное царство, установленное Богом
- 3. Иное Царство
- 4. А вы посвятили себя Царству Божьему?
- 5. Меняя свой взгляд на мамону
- 6. Новый образец честности
- 7. Законы Царства о браке и разводе
Часть II. Большой камень преткновения
- 8. Любить своих врагов?
- 9. Ну, а если...
- 10. Но разве в Писании не сказано...
- 11. Царства этого мира
- 12. Жизнь в двух царствах
- 13. «От мира сего» ли я?
- 14. Становимся ли мы от этого борцами за «мир и справедливость»?
- 15. Действительно ли кто-то так жил?
- 16. Является ли это исторической позицией христианской церкви?
Часть III. Что такое Евангелие Царства?
- 17. Путь к спасению в учениях Иисуса
- 18. Как войти в Царство
- 19. Фарисеям там нет места
- 20. О Царстве невозможно умолчать
Часть IV. Появление «гибрида»
- 21. Что произошло с Евангелием Царства?
- 22. Царство богословия
- 23. Менял ли Бог правила?
- 24. Как пропали учения Христа
- 25. Золотой век, который так и не наступил
- 26. Августин — покровитель «гибрида»
- 27. Подделка во имя Христа
Часть V. Когда быть христианином Царства запрещалось законом
- 28. Подпольное Царство
- 29. Вальденсы
- 30. Другой поток
- 31. Встреча вальденсов со швейцарскими реформаторами
Дэвид У. Берсо - Царство Мое не от мира сего - Суть Небесного Царства в «настоящем лукавом веке» - От издателей русского перевода
Дэвид Берсо — автор нескольких книг о верованиях первых христиан, в том числе и 704-страничного «Справочника веры первых христиан» («A Dictionary of Early Christian Beliefs»).
В книге «Царство Мое не от мира сего» он излагает свои убеждения о сущности Царства Божьего, сформировавшиеся у него в результате многолетних исследований.
В книге «Царство Мое не от мира сего» он излагает свои убеждения о сущности Царства Божьего, сформировавшиеся у него в результате многолетних исследований.
Берсо беспокоило то, что многие его соотечественники, заявляющие о своей христианской вере, в том числе и многие евангельские христиане, недостаточно полно понимают Царство Божье и не вполне преданы ему. Именно для этих, в большинстве своем англоговорящих читателей, и была написана эта книга.
Как христиане и как издатели, мы очень ценим взгляды человека, который вырос в церкви, не разделяющей изложенные здесь убеждения, в которых он утвердился в результате изучения Слова Божьего и истории церкви.
Мы благодарны Господу за возможность предложить эту книгу нашим русскоговорящим читателям и молимся, чтобы она побудила еще многих людей жить на земле как граждан Царства Божьего, которое поистине «не от мира сего», «ибо так откроется [им] свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».
В тексте и сносках данной книги есть много ссылок на другие источники. Для удобства при чтении их названия переведены на русский язык, однако содержание многих из этих книг не переводилось.
где можно прочесть книгу