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Берсо - Царство Мое не от мира сего

Берсо - Царство Мое не от мира сего
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History
Пятница 8 июля 1099 года. Палящее солнце пустыни безжалостно к изнуренной процессии облаченного в ризы духовенства, обходящего с огромными крестами и мощами святых внешние стены Иерусалима. За духовенством следуют 1200 истощенных босоногих рыцарей-крестоносцев и около 11000 изможденных от голода и жажды пехотинцев, моряков и крестьян. Мусульмане, защищающие город, смеются над этим шествием, глумятся над его участниками. Чтобы еще больше унизить оборванных, измученных христиан, мусульмане оскверняют кресты и вывешивают их на городских стенах.

Не обращая внимания на оскорбления и насмешки, шествующие доходят до Елеонской горы и там останавливаются. Один из епископов обращается к ним со словами увещевания: «Сейчас мы стоим на том месте, с которого вознесся наш Господь, и мы не можем сделать большего для нашего очищения. Поэтому пусть простит каждый из нас брата своего, тогда и Господь простит нас». Затем он напоминает им о своем пророчестве: Иерусалим падет в следующую пятницу, если они продолжат пребывать в смирении и очищении.

Дэвид У. Берсо - Царство Мое не от мира сего - Суть Небесного Царства в «настоящем лукавом веке»

Типография «Благодать», 2014 г. - 281 с.
Международное Господнее служение
ул. Лермонтова, 7-А
Новоселки
г. Киев, Украина 03027
Название на языке оригинала: David Bercot. The Kingdom That Turned the World Upside Down
Переводчик: Максим Сидак.
Редакторы: Майкл Янци, Вячеслав Малец, Яков Дзюба, Татьяна Ефименко, Лола Камалова, Сергей Микитела.

Дэвид У. Берсо - Царство Мое не от мира сего - Суть Небесного Царства в «настоящем лукавом веке» - Содержание

Часть I. Царство с иными принципами
  • 1. Священная война?
  • 2. Земное царство, установленное Богом
  • 3. Иное Царство
  • 4. А вы посвятили себя Царству Божьему?
  • 5. Меняя свой взгляд на мамону
  • 6. Новый образец честности
  • 7. Законы Царства о браке и разводе
Часть II. Большой камень преткновения
  • 8. Любить своих врагов?
  • 9. Ну, а если...
  • 10. Но разве в Писании не сказано...
  • 11. Царства этого мира
  • 12. Жизнь в двух царствах
  • 13. «От мира сего» ли я?
  • 14. Становимся ли мы от этого борцами за «мир и справедливость»?
  • 15. Действительно ли кто-то так жил?
  • 16. Является ли это исторической позицией христианской церкви?
Часть III. Что такое Евангелие Царства?
  • 17. Путь к спасению в учениях Иисуса
  • 18. Как войти в Царство
  • 19. Фарисеям там нет места
  • 20. О Царстве невозможно умолчать
Часть IV. Появление «гибрида»
  • 21. Что произошло с Евангелием Царства?
  • 22. Царство богословия
  • 23. Менял ли Бог правила?
  • 24. Как пропали учения Христа
  • 25. Золотой век, который так и не наступил
  • 26. Августин — покровитель «гибрида»
  • 27. Подделка во имя Христа
Часть V. Когда быть христианином Царства запрещалось законом
  • 28. Подпольное Царство
  • 29. Вальденсы
  • 30. Другой поток
  • 31. Встреча вальденсов со швейцарскими реформаторами

Дэвид У. Берсо - Царство Мое не от мира сего - Суть Небесного Царства в «настоящем лукавом веке» - От издателей русского перевода

Дэвид Берсо — автор нескольких книг о верованиях первых христиан, в том числе и 704-страничного «Справочника веры первых христиан» («A Dictionary of Early Christian Beliefs»).
В книге «Царство Мое не от мира сего» он излагает свои убеждения о сущности Царства Божьего, сформировавшиеся у него в результате многолетних исследований.

Берсо беспокоило то, что многие его соотечественники, заявляющие о своей христианской вере, в том числе и многие евангельские христиане, недостаточно полно понимают Царство Божье и не вполне преданы ему. Именно для этих, в большинстве своем англоговорящих читателей, и была написана эта книга.

Как христиане и как издатели, мы очень ценим взгляды человека, который вырос в церкви, не разделяющей изложенные здесь убеждения, в которых он утвердился в результате изучения Слова Божьего и истории церкви.
Мы благодарны Господу за возможность предложить эту книгу нашим русскоговорящим читателям и молимся, чтобы она побудила еще многих людей жить на земле как граждан Царства Божьего, которое поистине «не от мира сего», «ибо так откроется [им] свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».

В тексте и сносках данной книги есть много ссылок на другие источники. Для удобства при чтении их названия переведены на русский язык, однако содержание многих из этих книг не переводилось.
Views 1 651
Rating 4.4 / 5
Added 27.07.2020
Author theophilos
Rate this publication:
4.4/5 (6)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
C
Crazy 4 years ago

где можно прочесть книгу

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