Часть I. Царство с иными принципами

Часть II. Большой камень преткновения

Часть III. Что такое Евангелие Царства?

Часть IV. Появление «гибрида»

Часть V. Когда быть христианином Царства запрещалось законом

Дэвид У. Берсо - Царство Мое не от мира сего - Суть Небесного Царства в «настоящем лукавом веке» - От издателей русского перевода

Дэвид Берсо — автор нескольких книг о верованиях первых христиан, в том числе и 704-страничного «Справочника веры первых христиан» («A Dictionary of Early Christian Beliefs»).

В книге «Царство Мое не от мира сего» он излагает свои убеждения о сущности Царства Божьего, сформировавшиеся у него в результате многолетних исследований.



Берсо беспокоило то, что многие его соотечественники, заявляющие о своей христианской вере, в том числе и многие евангельские христиане, недостаточно полно понимают Царство Божье и не вполне преданы ему. Именно для этих, в большинстве своем англоговорящих читателей, и была написана эта книга.



Как христиане и как издатели, мы очень ценим взгляды человека, который вырос в церкви, не разделяющей изложенные здесь убеждения, в которых он утвердился в результате изучения Слова Божьего и истории церкви.

Мы благодарны Господу за возможность предложить эту книгу нашим русскоговорящим читателям и молимся, чтобы она побудила еще многих людей жить на земле как граждан Царства Божьего, которое поистине «не от мира сего», «ибо так откроется [им] свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».



В тексте и сносках данной книги есть много ссылок на другие источники. Для удобства при чтении их названия переведены на русский язык, однако содержание многих из этих книг не переводилось.