"Беседы пахаря" написаны мною для земледельцев и людей простых. Поэтому я избегаю изысканных образов и замысловатых слов, предпочитая употреблять привычные, обыденные выражения.
Я стремился бороться с самыми распространёнными пороками и превознести те добродетели, без которых человек опускается нравственно и гибнет.
Многое из того, что я считаю нужным сказать рабочему народу, не вполне соответствует букве Писания и нравственности ханжей; эти простые строки должны содействовать тому, чтобы трудолюбие и бережливость стали обычным явлением в хижинах и в мастерских, и если мои нравоучения исправят хоть несколько заблудших, - то я не стану раскаиваться в том, что обратил внимание на деревенскую жизнь.
Я по праву называюсь "пахарем". Всякий проповедник Истины как бы берётся за плуг и поднимает им новь. В этом его задача.
Надеюсь, что шутливый тон моих посланий не нуждается в оправдании, т.к., благодаря ему, широкие массы выслушивают с интересом мои нравоучения. Быть серьёзным до скуки не является вовсе достоинством.
Чарльз Сперджен - Беседы Ивана Пахаря
Одесса: «Христианское просвещение», 2000. — 152 с., ил.
Чарльз Сперджен - Беседы Ивана Пахаря – Содержание
Предисловие
Ленивым
О религиозных болтунах
О внешности проповедника
О доброте и решительности
О терпении
О сплетницах
Об умении использовать обстоятельства
Надо смотреть в оба
Мысли о мыслях
Недостатки
Вещи, которые не стоит пробовать
Долги
Мой дом
Конченые люди
Надежда
Искусство тратить деньги
Доброе слово женщинам
Двуличные люди
Как преодолевать препятствия
Вранье
Нежелательные вещи
Надо пробовать!
О памятниках
О невеждах
