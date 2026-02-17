Сперджен - Беседы Ивана Пахаря

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

"Беседы пахаря" написаны мною для земледельцев и людей простых. Поэтому я избегаю изысканных образов и замысловатых слов, предпочитая употреблять привычные, обыденные выражения.

Я стремился бороться с самыми распространёнными пороками и превознести те добродетели, без которых человек опускается нравственно и гибнет.

Многое из того, что я считаю нужным сказать рабочему народу, не вполне соответствует букве Писания и нравственности ханжей; эти простые строки должны содействовать тому, чтобы трудолюбие и бережливость стали обычным явлением в хижинах и в мастерских, и если мои нравоучения исправят хоть несколько заблудших, - то я не стану раскаиваться в том, что обратил внимание на деревенскую жизнь.

Я по праву называюсь "пахарем". Всякий проповедник Истины как бы берётся за плуг и поднимает им новь. В этом его задача.

Надеюсь, что шутливый тон моих посланий не нуждается в оправдании, т.к., благодаря ему, широкие массы выслушивают с интересом мои нравоучения. Быть серьёзным до скуки не является вовсе достоинством.

Чарльз Сперджен - Беседы Ивана Пахаря

Одесса: «Христианское просвещение», 2000. — 152 с., ил.

Чарльз Сперджен - Беседы Ивана Пахаря – Содержание

  • Предисловие

  • Ленивым

  • О религиозных болтунах

  • О внешности проповедника

  • О доброте и решительности

  • О терпении

  • О сплетницах

  • Об умении использовать обстоятельства

  • Надо смотреть в оба

  • Мысли о мыслях

  • Недостатки

  • Вещи, которые не стоит пробовать

  • Долги

  • Мой дом

  • Конченые люди

  • Надежда

  • Искусство тратить деньги

  • Доброе слово женщинам

  • Двуличные люди

  • Как преодолевать препятствия

  • Вранье

  • Нежелательные вещи

  • Надо пробовать!

  • О памятниках

  • О невеждах

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
