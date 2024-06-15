Беспалов – Общение человека с Богом

Желание жить в близости Божьего присутствия много раз побуждало меня проводить время в посте и молитве. И предлагаемая читателю книга является плодом личного опыта жизни и благословенных последствий поста и молитвы. Христианин, желающий жить в общении с Богом, всегда рад пользоваться всяким материалом, указывающим путь к высшему званию во Христе Иисусе. Посвящаю эту книгу для желающих жить жизнью победы над грехом; жить под покровом Божьих благословений и всегда ощущать в себе живое присутствие Христа. Дух Святый, Который вдохновил написать эту книгу, да благословит читателя тем благословением, которым Он благословлял меня во время писания сей книги. На свете нет ничего проще, как истина, она легко и просто понимается теми, кто хочет ее понимать. Духовный материал, изложенный в этой книге, был от начала и до конца испытан на практике пишущим и, без сомнения, осуществится над многими читателями во благо их души, если они доверятся Господу.

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В сердце человека, пламенеющего любовью к Богу, всегда горит искреннее желание иметь тесное общение с Господом, и в этом только заключается весь смысл и тайна жизни человека. Жизнь, данная человеку Богом, только тогда есть успешная и благопристойная, когда человек живет в центре воли Божией. И один псалмист весьма разумно сказал: «Жизнь — для Бога, все другое жизнью ты не называй!» Под небесами нет ничего подобного жизни, ее красоты и восхищения, как жизнь в общении с Богом. Есть множество людей, имеющих всякого рода цели жизни, но все эти цели совместно не могли и не могут вывести человека из его греховного положения и дать надежду в непроглядную вечность. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Марк 8:36, 37. Дух человека, который Всевышний Бог вдохнул в него в день создания, всегда влечет человека к своему Создателю. Но тело человека взято из земли и влечет человека ко всему земному. Живя в теле, человек разделен сам в себе. По внутреннему голосу, или же совести, есть желание к добру, но осуществить все это всецело препятствует греховная природа тела. И это есть самый сложный вопрос, стоящий особенного внимания, так как это касается жизни или смерти всего человечества. Жизнь каждого человека имеет особое назначение, предназначенное человеку Богом, и в один день Бог приведет каждого в отдельности дать отчет пред Ним. Жалкое и ужасное положение постигло человека с его грехопадением. Через грех человек остался вне общения с Богом. Но Вселюбящий Бог, в Своей безмерной любви, позаботился о том, чтобы человек имел с Ним общение, без чего жизнь человека является ТОЛЬКО ЛИПП» существованием. Истинная жизнь есть жизнь с Богом, жизнь, сокрытая со Христом в Боге. Она имеет начало там, где душа, раскаявшись в своих грехах, получает от них освобождение через кровь Иисуса Христа Сына Божьего, пришедшего в мир именно для той цели, чтобы возобновить общение человека с Богом, утерянное через грех. Как приятно нам иметь общение с добрыми людьми, с друзьями или родственниками. Некоторые друзья так близки нашему сердцу, что мы никогда не хотели бы с ними расставаться. Все же временное общение с друзьями ничего не значит по сравнению общения с Богом через Иисуса Христа во Святом Духе. Общение человека с Богом хранит в себе вечный удел человеческого счастья и блаженства, имея обетование настоящей и вечной жизни. Имея мир с Богом через Иисуса Христа, душа уже здесь, на земле, царствует, живя постоянно в тесном и сладком общении с Богом во Святом Духе, за что слава Иисусу! Но для общения необходимо полнейшее согласие с обеих сторон, т. е. со стороны Божией и со стороны человека. Господь со Своей стороны доказал Свою любовь к человеку тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римл. 5:8. Иисуса Христа Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде. Для примирения и общения с праведным Богом человек должен принять всем сердцем условия примирения, предоставленные ему Богом. Примирение это осуществляется в жизни человека через веру и покаяние, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Римл. 3:24, 25. Главная наша цель — не оправдывать истину слова Божия, но как эту Божественную истину в полности осуществить в нашей временной земной жизни. Ведь Бог есть на небе, в неприступном свете славы и святости, тогда как человек пребывает в шатрах нечестия земной греховной жизни. Слава Богу, что для нас истина общения не только допустима, но может быть достигнута в жизни каждого человека. И это есть не только лишь мечтание, но действительная реальность, что земной человек может иметь тесное общение с Небесным Богом, за что слава Ему!

Д. Беспалов – Общение человека с Богом

Отпечатано по заказу Поволжской христианской миссии. – Волгоград: ИПК «Царицын», 1994. – 132 с.

Д. Беспалов – Общение человека с Богом – Содержание

Предисловие

Часть первая

Общение человека с Богом

Часть вторая

Крещение Духом Святым

Часть третья

Смирение на практике

Часть четвертая

Смирение в служении

Сила свидетельства

Правосудие

Искушение

Часть пятая

Служение Святого Духа в церкви

Часть шестая

Общие заключения

Змей обольщения