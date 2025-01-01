Бэссил-Морозов - Трикстер и система
Веками образ трикстера появляется в различных сюжетах, в мифологии, литературе и кино, олицетворяя собой идею своеволия, бунтарства и, зачастую стремительного, развития. В своей книге «Трикстер и система: идентичность и свобода воли в современном обществе» Елена Бэссил-Морозов рассказывает о том, как образ трикстера может послужить метафорой для передачи психо-антропологической концепции перемен, вызова устоявшемуся порядку вещей, прогрессивной силы, которая по природе своей не вписывается ни в одну структуру и даже анти-структурна. В книге предпринимается попытка взглянуть на эту тему с необычной, порой даже «странной», точки зрения, не соответствующей привычной «нормальности» общества, социальной системы, политических идеологий или иных общепризнанных ориентиров.
«Трикстер и система» предлагает аналитическую парадигму, которая может быть применена для изучения отношений между трикстерами и системами, изменениями и стабильностью, в широком спектре социальных, политических и культурных контекстов. В книге описываются различные типы систем и трикстеров, обсуждаются всевозможные конфликтные ситуации и взаимодействия, возникающие между двумя противоборствующими сторонами. Одна из центральных идей книги заключается в том, что социальные системы используют стыд, как орудие контроля и управления всеми проявлениями трикстерства — индивидуальностью, своеволием, креативностью, спонтанностью, новаторством и инициативностью и т.д. Автор утверждает, что любое общество, пренебрегающее своими трикстерами (носителями духа перемен), приходит к упадку, стагнации, или даже вспьппкам массовой истерии.
«Трикстер и система» предлагает нам свежий взгляд на образ трикстера в различных культурных контекстах. Книга описывает ряд психологических, культурных, социальных и политических феноменов, начиная с индивидуального уровня, заканчивая уровнем функционирования общества: самоуважение и стыд, образ жизни и отношения, творчество и самовыражение, средства массовой информации и реклама, экономика и политические идеологии, и, самое важное, человеческая самоидентификация. Книга подойдёт всем, кто интересуется сферами психоанализа, аналитической психологии, мифологии, культурологии и исследованиями средств массовой информации, нарративного анализа, культурной антропологии, а также широкому кругу читателей, тем, кому небезразличны проблемы современной культуры.
Елена Бэссил-Морозов - Трикстер и система - Идентичность и свобода воли
М.: «Касталия», 2025. — 288 с.
ISBN 978-5-521-24433-1
Елена Бэссил-Морозов - Трикстер и система – Содержание
Содержание
Трикстер и система
Благодарности
Вступление
Определение трикстера
Общие мотивы в повествованиях о трикстерах
Пленение
Нарушение границ
Изменение облика
Проблема имени
Сотворение
Потеря контроля
Исчезновение трикстера
Распущенность трикстера
Скатология
Связь с животными
Социальные структуры, культурные системы и человеческая деятельность
1. Рождение стыда
Стыд и личность
Стыд и отзеркаливание
Структурируя себя
Трикстер и тень
Социальный аспект стыда
Шоу Трумана (1998)
2. Наступление рагнарека
Идеальный индивидуум: цивилизованный трикстер
Трикстер постмодерна
Власть в наши дни
Новые формы контроля
Новый вид стыда
Разоблачая скрытое: «Мне плевать, что вы думаете»
Травма, опустошённость и неспособность выстраивать отношения в «Стыде» Стива МакКвина
3. Трикстер и капиталистическая система
Средний класс: опасность быть между.
Ужас! Ужас!
Жизнь в тени
Нарциссический капитал и нарциссический обмен
Реклама
Трикстер на продажу
Выбор
Ярость трикстера: «Бойцовский клуб» (1999)
4. Медиа-трикстер
В поисках смысла
Люди и предметы
Проклятие объекта самости: Принцесса Диана
«О сумасшедших и отверженных...»
Женщина-трикстер выходит на свет
FEMEN
Pussy Riot
5. Творческий бунт
Зигмунд Фрейд
Мелани Кляйн
Хайнц Кохут
Джордж Вайлант
Карл Юнг и постюнгианцы
Дональд Винникотт
Тематическое исследование: креативность в Советском Союзе
Подлинная креативность против нарциссизма: «Амадей» (1984)
Заключение
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