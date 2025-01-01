Веками образ трикстера появляется в различных сюжетах, в мифологии, литературе и кино, олицетворяя собой идею своеволия, бунтарства и, зачастую стремительного, развития. В своей книге «Трикстер и система: идентичность и свобода воли в современном обществе» Елена Бэссил-Морозов рассказывает о том, как образ трикстера может послужить метафорой для передачи психо-антропологической концепции перемен, вызова устоявшемуся порядку вещей, прогрессивной силы, которая по природе своей не вписывается ни в одну структуру и даже анти-структурна. В книге предпринимается попытка взглянуть на эту тему с необычной, порой даже «странной», точки зрения, не соответствующей привычной «нормальности» общества, социальной системы, политических идеологий или иных общепризнанных ориентиров.

«Трикстер и система» предлагает аналитическую парадигму, которая может быть применена для изучения отношений между трикстерами и системами, изменениями и стабильностью, в широком спектре социальных, политических и культурных контекстов. В книге описываются различные типы систем и трикстеров, обсуждаются всевозможные конфликтные ситуации и взаимодействия, возникающие между двумя противоборствующими сторонами. Одна из центральных идей книги заключается в том, что социальные системы используют стыд, как орудие контроля и управления всеми проявлениями трикстерства — индивидуальностью, своеволием, креативностью, спонтанностью, новаторством и инициативностью и т.д. Автор утверждает, что любое общество, пренебрегающее своими трикстерами (носителями духа перемен), приходит к упадку, стагнации, или даже вспьппкам массовой истерии.

«Трикстер и система» предлагает нам свежий взгляд на образ трикстера в различных культурных контекстах. Книга описывает ряд психологических, культурных, социальных и политических феноменов, начиная с индивидуального уровня, заканчивая уровнем функционирования общества: самоуважение и стыд, образ жизни и отношения, творчество и самовыражение, средства массовой информации и реклама, экономика и политические идеологии, и, самое важное, человеческая самоидентификация. Книга подойдёт всем, кто интересуется сферами психоанализа, аналитической психологии, мифологии, культурологии и исследованиями средств массовой информации, нарративного анализа, культурной антропологии, а также широкому кругу читателей, тем, кому небезразличны проблемы современной культуры.

Елена Бэссил-Морозов - Трикстер и система - Идентичность и свобода воли

М.: «Касталия», 2025. — 288 с.

ISBN 978-5-521-24433-1

Елена Бэссил-Морозов - Трикстер и система – Содержание

Содержание

Трикстер и система

Благодарности

Вступление

Определение трикстера

Общие мотивы в повествованиях о трикстерах

Пленение

Нарушение границ

Изменение облика

Проблема имени

Сотворение

Потеря контроля

Исчезновение трикстера

Распущенность трикстера

Скатология

Связь с животными

Социальные структуры, культурные системы и человеческая деятельность

1. Рождение стыда

Стыд и личность

Стыд и отзеркаливание

Структурируя себя

Трикстер и тень

Социальный аспект стыда

Шоу Трумана (1998)

2. Наступление рагнарека

Идеальный индивидуум: цивилизованный трикстер

Трикстер постмодерна

Власть в наши дни

Новые формы контроля

Новый вид стыда

Разоблачая скрытое: «Мне плевать, что вы думаете»

Травма, опустошённость и неспособность выстраивать отношения в «Стыде» Стива МакКвина

3. Трикстер и капиталистическая система

Средний класс: опасность быть между.

Ужас! Ужас!

Жизнь в тени

Нарциссический капитал и нарциссический обмен

Реклама

Трикстер на продажу

Выбор

Ярость трикстера: «Бойцовский клуб» (1999)

4. Медиа-трикстер

В поисках смысла

Люди и предметы

Проклятие объекта самости: Принцесса Диана

«О сумасшедших и отверженных...»

Женщина-трикстер выходит на свет

FEMEN

Pussy Riot

5. Творческий бунт

Зигмунд Фрейд

Мелани Кляйн

Хайнц Кохут

Джордж Вайлант

Карл Юнг и постюнгианцы

Дональд Винникотт

Тематическое исследование: креативность в Советском Союзе

Подлинная креативность против нарциссизма: «Амадей» (1984)

Заключение