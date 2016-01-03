Несмотря на долгую историю Японской Православной Церкви, созданной равноапостольным Николаем (Касаткиным) еще в 1860-е годы, сейчас многие японцы даже не подозревают о существовании Православия в своей стране.

Япония известна многообразием религий. Здесь широко распространены языческие верования в духов предков, божества родов и деревень, выразившиеся в исконно японской религии «синто» — «пути богов».

До последнего времени синтоизм был неотъемлемо связан с верой в божественное происхождение императорской фамилии как потомков японской богини Аматэрасу.

Многие стороны жизни японцев неотделимы от буддийских представлений о бесконечном круге перевоплощений и неизбежных земных страданиях, прекращаемых лишь уподоблением Будде и достижением безмятежного, отрешенного от земного бытия состояния «нирваны».

Некоторые японцы придерживаются также веры в сочетание разного рода компенсирующих и взаимодополняющих начал — даосизм. Кроме того, в Японии издавна распространено уважительное отношение к закону, традициям и земной иерархии — конфуцианство.

Бесстремянная Г. Е. - Японская православная церковь

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006



Бесстремянная Г. Е. - Японская православная церковь - История и современность



Оглавление

Предисловие

Проповедь христианства в Японии

СЭНДАЙСКАЯ ЕПАРХИЯ

ОСТРОВ ХОККАЙДО

Собор Воскресения Христова в Хакодатэ

Храм Вознесения Господня в Камиисо

Храм Преображения Господня в Саппоро

Церковь Воскресения Христова в Отару

Церковь Рождества Христова в Томакомаи

Храм Сошествия Святого Духа в Кусиро

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Камимуса

Церковь Благовещения

Пресвятой Богородицы в Сяри

ОСТРОВ ХОНСЮ

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Магата (Одатэ)

Храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Мориока

Храм Вознесения Господня в Итиносэки

Храм Вознесения Господня в Мори

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ямада

Церковь Рождества Христова в Иватани

Община в Тоно

Община в Согэй

Община в Охара

Община в Окутама

Община в Хиката

Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Сэндае

Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Исиномаки

Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Каннари

Храм Крещения Господня в Наканиида

Церковь Святого Пророка Исайи в Вакуя

Церковь Преображения Господня в Такасимидзу

Церковь Воскресения Христова в Кэсэннума

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дзёгэцудзуми

Церковь Преображения Господня в Саннохэ

Община в Дзюмондзи

Церковь в Фурукава

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Сиракава

Община в Фукусима

ТОКИЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ОСТРОВ ХОНСЮ

Церковь Святых Равноапостольных Константина и Елены в Уцуномия

Церковь Преображения Господня в Бато

Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в Канума

Храм Вознесения Господня в Асикага

Церковь в Акуцу

Церковь в Мито

Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Тёга

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сука

Кафедральный собор Воскресения Христова в Токио

Монастырь Святителя Николая при токийском кафедральном соборе

Храм Рождества Христова в Яматэ

Храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона в Сукава

Храм Рождества Христова в Такасаки

Храм Святого Равноапостольного Николая Японского в Маэбаси

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Иокогаме

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Одавара

Община в Хирацука

Община в Мисима

Церковь Рождества Христова в Касивакубо

Храм Преображения Господня в Сюдзэндзи

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Сидзуока

Церковь Рождества Христова в Хамамацу

КИОТОСКАЯ ЕПАРХИЯ

ОСТРОВ ХОНСЮ

Храм Святого Апостола и Евангелиста Матфея в Тоёхаси

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Нагоя

Церковь Святого Иоанна Дамаскина в Ханда

Община в Канадзава

Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Киото

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Осака

Община в Хиросиме

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Кобэ

Церковь в Янаихара (Окаяма)

Община в Вакаяма

ОСТРОВ СИКОКУ

Храм Сошествия Святого Духа в Токусима

Община в Такамацу

ОСТРОВ КЮСЮ

Храм Святого Апостола Иакова в Кагосима

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Хитоёси

Церковь в Кумамото

Община в Миядзаки

Община в Китакюсю

СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РУССКОЙ И ЯПОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Подворье Русской Православной Церкви в Японии

Посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Японии в 2000 году

Источники

Библиография

Бесстремянная Г. Е. Японская православная церковь - История и современность - Введение

Впервые проповедь Евангелия в Японии начал еще в 1549 году католический монах Франциск Ксавье. В 1551 году, ко времени поездки Франциска в Китай, в Японии существовало уже более трех тысяч новообращенных. Франциск мечтал начать христианизацию Китая, чтобы затем христианство было заимствовано уже повсеместно в самой Японии. Однако осуществить это начинание ему не удалось. В 1552 году Франциск умер на островах близ Китая, а в Японии остался его сподвижник Фернандес.

Русские космографии XVII века сообщают об успехах католической миссии в Японии: «Детей крестят. Ради покаяния постами свое тело иссушают. Так же, как и мы, крестятся против соблазнов диавольских, и, видно, впредь будут следовать нравам и вере христианской».

Европейские торговцы принесли в Японию передовые достижения современной науки и военного искусства, в том числе порох и ружья. Последовавшие за ними португальские и испанские миссионеры способствовали скорейшему распространению этих европейских изобретений. Временный расцвет христианства в Японии происходил в эпоху устранения династии Асикага и борьбы за государственную власть с целью объединения разрозненных провинций. Один из последних сегунов Асикага Ёситэру, убитый в 1565 году, являлся покровителем христианства.