Бесстремянная - Японская православная церковь
Несмотря на долгую историю Японской Православной Церкви, созданной равноапостольным Николаем (Касаткиным) еще в 1860-е годы, сейчас многие японцы даже не подозревают о существовании Православия в своей стране.
Япония известна многообразием религий. Здесь широко распространены языческие верования в духов предков, божества родов и деревень, выразившиеся в исконно японской религии «синто» — «пути богов».
До последнего времени синтоизм был неотъемлемо связан с верой в божественное происхождение императорской фамилии как потомков японской богини Аматэрасу.
Многие стороны жизни японцев неотделимы от буддийских представлений о бесконечном круге перевоплощений и неизбежных земных страданиях, прекращаемых лишь уподоблением Будде и достижением безмятежного, отрешенного от земного бытия состояния «нирваны».
Некоторые японцы придерживаются также веры в сочетание разного рода компенсирующих и взаимодополняющих начал — даосизм. Кроме того, в Японии издавна распространено уважительное отношение к закону, традициям и земной иерархии — конфуцианство.
Бесстремянная Г. Е. - Японская православная церковь
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006
Бесстремянная Г. Е. - Японская православная церковь - История и современность
Оглавление
Предисловие
Проповедь христианства в Японии
Проповедь христианства в Японии
СЭНДАЙСКАЯ ЕПАРХИЯ
ОСТРОВ ХОККАЙДО
- Собор Воскресения Христова в Хакодатэ
- Храм Вознесения Господня в Камиисо
- Храм Преображения Господня в Саппоро
- Церковь Воскресения Христова в Отару
- Церковь Рождества Христова в Томакомаи
- Храм Сошествия Святого Духа в Кусиро
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Камимуса
- Церковь Благовещения
- Пресвятой Богородицы в Сяри
ОСТРОВ ХОНСЮ
- Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Магата (Одатэ)
- Храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Мориока
- Храм Вознесения Господня в Итиносэки
- Храм Вознесения Господня в Мори
- Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ямада
- Церковь Рождества Христова в Иватани
- Община в Тоно
- Община в Согэй
- Община в Охара
- Община в Окутама
- Община в Хиката
- Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Сэндае
- Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Исиномаки
- Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Каннари
- Храм Крещения Господня в Наканиида
- Церковь Святого Пророка Исайи в Вакуя
- Церковь Преображения Господня в Такасимидзу
- Церковь Воскресения Христова в Кэсэннума
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дзёгэцудзуми
- Церковь Преображения Господня в Саннохэ
- Община в Дзюмондзи
- Церковь в Фурукава
- Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Сиракава
- Община в Фукусима
ТОКИЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
ОСТРОВ ХОНСЮ
- Церковь Святых Равноапостольных Константина и Елены в Уцуномия
- Церковь Преображения Господня в Бато
- Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в Канума
- Храм Вознесения Господня в Асикага
- Церковь в Акуцу
- Церковь в Мито
- Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Тёга
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сука
- Кафедральный собор Воскресения Христова в Токио
- Монастырь Святителя Николая при токийском кафедральном соборе
- Храм Рождества Христова в Яматэ
- Храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона в Сукава
- Храм Рождества Христова в Такасаки
- Храм Святого Равноапостольного Николая Японского в Маэбаси
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Иокогаме
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Одавара
- Община в Хирацука
- Община в Мисима
- Церковь Рождества Христова в Касивакубо
- Храм Преображения Господня в Сюдзэндзи
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Сидзуока
- Церковь Рождества Христова в Хамамацу
КИОТОСКАЯ ЕПАРХИЯ
ОСТРОВ ХОНСЮ
ОСТРОВ ХОНСЮ
- Храм Святого Апостола и Евангелиста Матфея в Тоёхаси
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Нагоя
- Церковь Святого Иоанна Дамаскина в Ханда
- Община в Канадзава
- Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Киото
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Осака
- Община в Хиросиме
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Кобэ
- Церковь в Янаихара (Окаяма)
- Община в Вакаяма
ОСТРОВ СИКОКУ
- Храм Сошествия Святого Духа в Токусима
- Община в Такамацу
ОСТРОВ КЮСЮ
- Храм Святого Апостола Иакова в Кагосима
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Хитоёси
- Церковь в Кумамото
- Община в Миядзаки
- Община в Китакюсю
СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РУССКОЙ И ЯПОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- Подворье Русской Православной Церкви в Японии
- Посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Японии в 2000 году
Источники
Библиография
Библиография
Бесстремянная Г. Е. Японская православная церковь - История и современность - Введение
Впервые проповедь Евангелия в Японии начал еще в 1549 году католический монах Франциск Ксавье. В 1551 году, ко времени поездки Франциска в Китай, в Японии существовало уже более трех тысяч новообращенных. Франциск мечтал начать христианизацию Китая, чтобы затем христианство было заимствовано уже повсеместно в самой Японии. Однако осуществить это начинание ему не удалось. В 1552 году Франциск умер на островах близ Китая, а в Японии остался его сподвижник Фернандес.
Русские космографии XVII века сообщают об успехах католической миссии в Японии: «Детей крестят. Ради покаяния постами свое тело иссушают. Так же, как и мы, крестятся против соблазнов диавольских, и, видно, впредь будут следовать нравам и вере христианской».
Европейские торговцы принесли в Японию передовые достижения современной науки и военного искусства, в том числе порох и ружья. Последовавшие за ними португальские и испанские миссионеры способствовали скорейшему распространению этих европейских изобретений. Временный расцвет христианства в Японии происходил в эпоху устранения династии Асикага и борьбы за государственную власть с целью объединения разрозненных провинций. Один из последних сегунов Асикага Ёситэру, убитый в 1565 году, являлся покровителем христианства.
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