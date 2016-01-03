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Бесстремянная - Японская православная церковь

Бесстремянная - Японская православная церковь
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Несмотря на долгую историю Японской Православной Церкви, созданной равноапостольным Николаем (Касаткиным) еще в 1860-е годы, сейчас многие японцы даже не подозревают о существовании Православия в своей стране.
Япония известна многообразием религий. Здесь широко распространены языческие верования в духов предков, божества родов и деревень, выразившиеся в исконно японской религии «синто» — «пути богов».
До последнего времени синтоизм был неотъемлемо связан с верой в божественное происхождение императорской фамилии как потомков японской богини Аматэрасу.
Многие стороны жизни японцев неотделимы от буддийских представлений о бесконечном круге перевоплощений и неизбежных земных страданиях, прекращаемых лишь уподоблением Будде и достижением безмятежного, отрешенного от земного бытия состояния «нирваны».
Некоторые японцы придерживаются также веры в сочетание разного рода компенсирующих и взаимодополняющих начал — даосизм. Кроме того, в Японии издавна распространено уважительное отношение к закону, традициям и земной иерархии — конфуцианство.

Бесстремянная Г. Е. - Японская православная церковь

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006


Бесстремянная Г. Е. - Японская православная церковь - История и современность


Оглавление
Предисловие
Проповедь христианства в Японии
СЭНДАЙСКАЯ ЕПАРХИЯ
ОСТРОВ ХОККАЙДО
  • Собор Воскресения Христова в Хакодатэ
  • Храм Вознесения Господня в Камиисо
  • Храм Преображения Господня в Саппоро
  • Церковь Воскресения Христова в Отару
  • Церковь Рождества Христова в Томакомаи
  • Храм Сошествия Святого Духа в Кусиро
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Камимуса
  • Церковь Благовещения
  • Пресвятой Богородицы в Сяри
ОСТРОВ ХОНСЮ
  • Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Магата (Одатэ)
  • Храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Мориока
  • Храм Вознесения Господня в Итиносэки
  • Храм Вознесения Господня в Мори
  • Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ямада
  • Церковь Рождества Христова в Иватани
  • Община в Тоно
  • Община в Согэй
  • Община в Охара
  • Община в Окутама
  • Община в Хиката
  • Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Сэндае
  • Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Исиномаки
  • Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Каннари
  • Храм Крещения Господня в Наканиида
  • Церковь Святого Пророка Исайи в Вакуя
  • Церковь Преображения Господня в Такасимидзу
  • Церковь Воскресения Христова в Кэсэннума
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дзёгэцудзуми
  • Церковь Преображения Господня в Саннохэ
  • Община в Дзюмондзи
  • Церковь в Фурукава
  • Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Сиракава
  • Община в Фукусима
ТОКИЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
ОСТРОВ ХОНСЮ
  • Церковь Святых Равноапостольных Константина и Елены в Уцуномия
  • Церковь Преображения Господня в Бато
  • Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в Канума
  • Храм Вознесения Господня в Асикага
  • Церковь в Акуцу
  • Церковь в Мито
  • Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Тёга
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сука
  • Кафедральный собор Воскресения Христова в Токио
  • Монастырь Святителя Николая при токийском кафедральном соборе
  • Храм Рождества Христова в Яматэ
  • Храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона в Сукава
  • Храм Рождества Христова в Такасаки
  • Храм Святого Равноапостольного Николая Японского в Маэбаси
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Иокогаме
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Одавара
  • Община в Хирацука
  • Община в Мисима
  • Церковь Рождества Христова в Касивакубо
  • Храм Преображения Господня в Сюдзэндзи
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Сидзуока
  • Церковь Рождества Христова в Хамамацу
КИОТОСКАЯ ЕПАРХИЯ
ОСТРОВ ХОНСЮ
  • Храм Святого Апостола и Евангелиста Матфея в Тоёхаси
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Нагоя
  • Церковь Святого Иоанна Дамаскина в Ханда
  • Община в Канадзава
  • Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Киото
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Осака
  • Община в Хиросиме
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Кобэ
  • Церковь в Янаихара (Окаяма)
  • Община в Вакаяма
ОСТРОВ СИКОКУ
  • Храм Сошествия Святого Духа в Токусима
  • Община в Такамацу
ОСТРОВ КЮСЮ
  • Храм Святого Апостола Иакова в Кагосима
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Хитоёси
  • Церковь в Кумамото
  • Община в Миядзаки
  • Община в Китакюсю
СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РУССКОЙ И ЯПОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
  • Подворье Русской Православной Церкви в Японии
  • Посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Японии в 2000 году
Источники
Библиография

Бесстремянная Г. Е. Японская православная церковь - История и современность - Введение

Впервые проповедь Евангелия в Японии начал еще в 1549 году католический монах Франциск Ксавье. В 1551 году, ко времени поездки Франциска в Китай, в Японии существовало уже более трех тысяч новообращенных. Франциск мечтал начать христианизацию Китая, чтобы затем христианство было заимствовано уже повсеместно в самой Японии. Однако осуществить это начинание ему не удалось. В 1552 году Франциск умер на островах близ Китая, а в Японии остался его сподвижник Фернандес.
Русские космографии XVII века сообщают об успехах католической миссии в Японии: «Детей крестят. Ради покаяния постами свое тело иссушают. Так же, как и мы, крестятся против соблазнов диавольских, и, видно, впредь будут следовать нравам и вере христианской».
Европейские торговцы принесли в Японию передовые достижения современной науки и военного искусства, в том числе порох и ружья. Последовавшие за ними португальские и испанские миссионеры способствовали скорейшему распространению этих европейских изобретений. Временный расцвет христианства в Японии происходил в эпоху устранения династии Асикага и борьбы за государственную власть с целью объединения разрозненных провинций. Один из последних сегунов Асикага Ёситэру, убитый в 1565 году, являлся покровителем христианства.
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Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2016
Author fadd
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