Бевир - Я не контролирую свою жизнь, и мне это нравится!
Это одна из наиболее сильных книг, посвященная вопросу контроля, которую я когда-либо читала. Откровенность, с которой пишет Лиза, побуждает вас не только воспринимать написанное на личном уровне, но и поскорее провести внутреннюю ревизию.
В этой книге Лиза показывает, что люди, стремящиеся контролировать свою жизнь, находятся в рабстве и не имеют той свободы и того контроля, к которым так стремятся. Те же, кто отдал бразды правления в Божьи руки, стали хозяевами своих обстоятельств и обрели свободную жизнь во Христе Иисусе.
Мэрилин Хики, Служение Мэрилин Хики
Бевир Лиза - Я не контролирую свою жизнь, и мне это нравится!
Пер. с англ. К. Кузова - К.: Светлая звезда, 2005. - 200 с.
ISBN 966-7842-62-2
Бевир Лиза - Я не контролирую свою жизнь, и мне это нравится! - Содержание
Часть 1. Пленная женщина
1. Восстань, дочь Сиона
2. Восстань из праха
3. Прошлое — это не ваше будущее
4. Пришло время потерять покой
5. За кем придет Иисус — за женой или невестой?
6. Встряхни нас, чтобы разбудить
Предисловие Джона Бевира
Предисловие Сюзанны Хинн
Введение
Часть 2. Плодьи страха
7. Вы — не то, что вы видите!
8. Дочери пустыни
9. Я все контролирую — и ненавижу это
10. Страх: битва за ваш разум
11. Спасение от гнева
12. Сплетни — не просто слова
13. Самоотречение или пренебрежение собой?
Часть 3. Наконец-то свободна
14. С головой — и без контроля
Эпилог
Приложение. Притчи, говорящие о сплетнях
Comments (1 comment)