Бевир - Я не контролирую свою жизнь, и мне это нравится!

Это одна из наиболее сильных книг, посвященная вопросу контроля, которую я когда-либо читала. Откровенность, с которой пишет Лиза, побуждает вас не только воспринимать написанное на личном уровне, но и поскорее провести внутреннюю ревизию.

В этой книге Лиза показывает, что люди, стремящиеся контролировать свою жизнь, находятся в рабстве и не имеют той свободы и того контроля, к которым так стремятся. Те же, кто отдал бразды правления в Божьи руки, стали хозяевами своих обстоятельств и обрели свободную жизнь во Христе Иисусе.

Мэрилин Хики, Служение Мэрилин Хики



Бевир Лиза - Я не контролирую свою жизнь, и мне это нравится!

Пер. с англ. К. Кузова - К.: Светлая звезда, 2005. - 200 с.

ISBN 966-7842-62-2



Бевир Лиза - Я не контролирую свою жизнь, и мне это нравится! - Содержание

Часть 1. Пленная женщина

1. Восстань, дочь Сиона

2. Восстань из праха

3. Прошлое — это не ваше будущее

4. Пришло время потерять покой

5. За кем придет Иисус — за женой или невестой?

6. Встряхни нас, чтобы разбудить

Предисловие Джона Бевира

Предисловие Сюзанны Хинн

Введение

Часть 2. Плодьи страха

7. Вы — не то, что вы видите!

8. Дочери пустыни

9. Я все контролирую — и ненавижу это

10. Страх: битва за ваш разум

11. Спасение от гнева

12. Сплетни — не просто слова

13. Самоотречение или пренебрежение собой?

Часть 3. Наконец-то свободна

14. С головой — и без контроля

Эпилог

Приложение. Притчи, говорящие о сплетнях