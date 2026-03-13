Как и великая река Темза, старая Англия сделала не один поворот под воздействием прошлого. События, оставившие след на ее зеленых равнинах, происходили и в других землях, преобразовывая иные места и времена. Эти течения и водовороты, воронки и тихие заводи веков существования Англии образовались до нашего появления на свет и сформировали нас.

Поэтому давайте рассмотрим подробнее эти явления, которые использовало время, чтобы сотворить нас такими, какими мы стали.

Изложение, представленное ниже, по жанру является историческим романом. Это художественное произведение, поэтому автор пользовался некоторой свободой, чтобы повествование для читателя стало приятным и интересным.

Однако роман исторический, а значит, предложенная история основана на фактическом материале рассматриваемого периода. Автор тщательно изучил детали из различных источников, чтобы представить читателю наиболее достоверное повествование о тех временах.

Большая часть основных событий, дат соответствуют исторической действительности настолько, насколько возможно их определить; большинство персонажей романа были реальными людьми.

Дэвид Бейкер - Небесные мечи

Книгоноша

Киев

2010

ISBN 978-966-7698-49-2

Дэвид Бейкер - Небесные мечи - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава I Луг воспоминаний

Глава II Король, принц и джентльмен

Глава III Рождество и мечты

Глава IV Королевский сюрприз

Глава V Подсматривание, проклятие и дар

Глава VI Прощание с королем

Глава VII За Бога, лорда Уильяма и его супруги

Глава VIII Приключение и испуг

Глава IX Сэр Джон, карлик и путешествие

Глава X Нормандия

Глава XI К оружию!

Глава XII Гигант и новый король

Глава XIII Незабываемый пир

Глава XIV Домой, в Ирландию

Глава XV Неприятности

Глава XVI Мужество а замке Килкенни

Глава XVII Два тирана

Глава XVIII Давление баронов

Глава XIX Magna Сarta

Глава XX Saoidh na Airc[36]

Глава XXI Вторжение

Глава XXII персик, сидр и правитель

Глава XXIII Мечи на Линкольн

Глава XXIV Мудрая, благородная и прекрасная Изабель

Эпилог