Библейская археология - Ветхий Завет - Свитки Мертвого моря - Новый Завет

Археология служит не для того, чтобы доказывать или опровергать Библию, а для того, чтобы углубить наше понимание библейского текста. Хотя на сегодняшний день учеными открыта лишь небольшая часть археологических свидетельств, многие находки помогают нам лучше понять Библию. Археология «оживила» многих персонажей Библии, мы стали лучше понимать, почему они поступали и писали так, а не иначе. Мы можем «увидеть» то, что видели они. В этой книге вы найдете множество примеров того, как археология «освещает» библейское повествование, позволяя нам увидеть описанное в историческом контексте.

Ученые, которые рассматривают Библию лишь как творение человека, наоборот, акцентируют внимание на тех событиях и персонажах библейского повествования, историчность которых не подтверждается археологией. Из отсутствия археологических данных они делают вывод об исторической недостоверности Библии. Но настоятельное требование внешнего подтверждения не всегда оправданно, поскольку только малая часть того, что было создано и написано в древности, сохранилась до наших дней. Более того, только малая часть того, что сохранилось, уже обнаружена археологами, и далеко не все отчеты о раскопках опубликованы и доступны. Тем не менее, группа ученых (их называют «минималистами») берет на себя смелость утверждать, что Ветхий Завет - это всего лишь собрание мифов, лишенных достоверной исторической информации. Несмотря на критику со стороны ученого сообщества, идеи минималистов, к сожалению, можно встретить и в научно-популярной литературе.

Ученые, убежденные в том, что Библия - это Слово Божье, используют археологические данные, чтобы «доказать» ее правоту. Они сосредоточивают свое внимание на тех местах библейского текста, достоверность которых была продемонстрирована раскопками. Вместе с тем археология указывает и на совершенно новые проблемы понимания Библии. При этом важно отметить, что археология не может доказать или опровергнуть богословские истины Библии и не претендует на это.

Археология изучает прошлое, основываясь на результатах раскопок. Важнейший этап работы археолога - интерпретация полученного при раскопках материала. Она во многом зависит от установок исследователя: например, считает ли он Библию Словом Божьим или всего лишь собранием текстов, созданных людьми.

Первые раскопки на Ближнем востоке были больше похожи на поиск сокровищ. Со временем стали появляться профессиональные археологи; в первой половине XIX в. ученые смогли прочитать египетские иероглифы, к этому же времени относятся открытие Месопотамии и расшифровка клинописных знаков.

Места раскопок на Ближнем Востоке обычно называют словом «телль» (или «тель»), что означает «холм». Защищаясь от врагов, многие древние народы возводили свои города на холмах и на тех местах, где и прежде веками существовали поселения. Города разрушались, перестраивались, пребывали в запустении - в результате этого новые поселения оказывались на вершине холма, образованного остатками строений предыдущих эпох. В разрезе телль напоминает слоеный пирог; некоторые обнаруженные городища насчитывают более двадцати культурных слоев.

Сегодня раскопки не могут проводиться одним человеком. Целая команда специалистов, куда входят экологи, архитекторы, художники, эпиграфисты, геологи, ботаники, историки, палеонтологи и фотографы, осуществляет контроль за ходом раскопок, фиксирует и анализирует полученные данные.

Во многих странах Ближнего Востока для ручного труда на раскопках нанимают местных жителей, но в Израиле иная ситуация: каждый год сотни добровольцев со всего мира приезжают в страну, чтобы участвовать в раскопках.

Так как телль содержит несколько культурных слоев, очень важно разграничивать их и ясно понимать, к какому слою относятся те или иные строения и находки. Поэтому особое внимание при раскопках уделяется анализу стратиграфии и подготовке детальных отчетов. Только так можно понять и восстановить историю поселения.

Находки, обнаруженные на вершине телля, обычно более поздние, чем найденные в более глубоких слоях. (Исключения из этого правила случаются, например, когда в древности выкапывают яму, углубляющуюся в нижние культурные слои.) Таким образом, глубина, на которой были обнаружены те или иные находки, позволяет установить относительную хронологию: какой из предметов древнее. Этот метод датировки называется стратиграфическим.

В конце XIX - начале XX века ученые разработали еще один способ установления относительной датировки археологических находок-типологический. Находки одного типа, различающиеся в деталях, составляют в типологические ряды, что позволяет выявить группы предметов, характерные для того или иного периода. Наиболее разработанной является типология керамики, так как обломки глиняных изделий встречаются повсеместно и в огромном количестве. При этом анализируются форма изделия, состав глины, технология изготовления, обжиг, роспись и т.д. Археологи используют типологический метод как для небольших предметов (оружия, украшений, орудий труда), так и для более крупных объектов (храмов, дворцов, гробниц).

Стратиграфический и типологический методы позволяют установить относительную датировку находок. Если же в слое обнаруживают предметы, которые можно точно датировать (монеты или надписи с упоминанием царей, например) это позволяет построить абсолютную хронологию - т.е. указать датировку согласно общепринятому календарю.

События, описываемые в Ветхом Завете, попадают в период, который археологи называют бронзовым и железным веком. Иудейское и Израильское царства существовали в периоды поздней бронзы и раннего железа.

Технология раскопок шагнула далеко вперед. Компьютер и лазерные инструменты сегодня такой же неотъемлемый инструмент археолога, как кирка, лопата и щетка. Для поиска древних городищ и соединяющих их дорог используются снимки из космоса.

Огромную помощь археологам оказывают представители других наук. Геологи позволяют установить происхождение тех или иных строительных материалов: добывались ли они неподалеку или появились благодаря торговым связям. По семенам, обугленной древесине и костям животных палеонтологи и палеоботаники реконструируют состав древней флоры и фауны.

Но несмотря на все успехи археологии, по оценкам ученых, только малая часть известных нам древних городищ и поселений на Ближнем Востоке полностью раскопаны. Впереди еще много работы и новых открытий.