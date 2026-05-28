Библейские курсы
Библейские курсы представляют собой учебное пособие Совета Церквей евангельских христиан-баптистов, объединяющее введение в книги Ветхого и Нового Заветов, дополнительные материалы о Библии, курс гомилетики и наставления по пастырскому служению. Центральная мысль книги — Библия как богодухновенное Слово Божие, раскрывающее историю спасения человека через распятого и воскресшего Христа.
Издание предназначено для систематического библейского обучения: оно знакомит читателя с каноном, историей, содержанием и духовным значением Писания, а также с практическими вопросами проповеди и пастырского труда. Особое внимание уделено верности Слову Божию, подготовке служителя, духовной дисциплине и ответственности пастыря перед Богом и церковью.
Библейские курсы – Введение в Ветхий и Новый Заветы
Издание Совета Церквей евангельских христиан-баптистов. – 1976. – 574 с.
Библейские курсы – Содержание
I. Введение в Ветхий и Новый Заветы
Вступление
Книги Ветхого Завета
Исторические книги
Книги учительные
Пророки и пророческие книги
Происхождение слова «Библия»
Апокрифы
Канон Священного Писания
Свидетельства Нового Завета о Ветхом Завете
Языки Ветхого и Нового Заветов
История перевода Библии на русский язык
Книги Нового Завета
Святая Земля во времена Иисуса Христа
Сведения о библейской археологии
Согласование Евангелий
Чудеса Иисуса Христа
Двенадцать апостолов
Жизнь и труды апостола Павла
Очерк истории распространения христианства
Приложения
II. О Библии. Дополнительная литература к «Введению в Ветхий Завет»
Общие сведения о Библии
Ветхий Завет
Родословная таблица
Таблица царей и пророков
Бог — Хранитель откровений
Потерянные ценности
Слава
Урим и туммим
Стены человеческие
400 лет под властью священников
Маккавеи
III. Гомилетика
Предисловие
Краткий очерк истории проповеди
Что такое гомилетика?
Что такое проповедь?
Служение проповедника
Качества проповедника
Значение образования для проповедника
Евангельская проповедь
Роды проповедей
Построение проповедей
Приготовление к проповеди
Недостатки, которых должен избегать проповедник
IV. Пастырское служение
Введение
Пастырь
Пастырское призвание
Богоугодная жизнь
Самоотверженное служение
Работа над самим собой
Работа над проповедями
Пастырь и паства
Пастырь и сотрудники
