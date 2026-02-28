Библейские принципы управления финансами - Пособие для групповых занятий

К.: Светлая звезда, 2008. — 256 с.

ISBN 966-426-049-5

Библейские принципы управления финансами - Пособие для групповых занятий - Божья часть/наша часть: заметки

В Писании Бог называет Себя более чем 250 именами. Имя, которое лучше всего описывает Божью часть в денежной сфере, — Господь. Это самый главный раздел всего нашего курса, потому что наш взгляд на Бога определяет то, как мы живем.

Даже потеряв детей и все свое имущество, Иов все же был способен поклоняться Богу, потому что знал Его роль как Господина всего, что он имел. Почему Моисей оставил сокровища Египта и избрал страдание с Божьим народом? Потому что Моисей принял роль Бога как Господина (Господа). В позиции Бога как Господа можно выделить три части.

БОЖЬЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СОБСТВЕННОСТЬ

Все наше имущество принадлежит Господу. "Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней" (Втор. 10:14). "Господня — земля и что наполняет ее... " (Пс. 23:1).

Писание показывает особенные вещи, которыми владеет Бог. Книга Левит 25:23 указывает на Него как на Владельца всей земли: "Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля...". В Книге пророка Аггея 2:8 говорится, что Он владеет всеми драгоценными металлами: "Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф". И в Псалме 49 мы видим, что Богу принадлежат животные:

"Ибо Мои все звери в лесу и скот на тысяче гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе; ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее" (Пс. 49:10-12).

Господь сотворил все, и Он никогда не передавал права собственности на Его творение людям. В Послании к Колоссянам 1:17 говорится, что "все Им стоит".