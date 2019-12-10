Библейский богословский словарь

Представляем читателям уникальный справочник по Ветхому и Новому Завету, который принципиально отличается от других подобного рода справочников - например, симфоний или энциклопедий.

Данный Словарь будет полезен как для серьезной научной работы, так и при регулярном чтении Библии. Всего в словаре находится более 50000 текстов и более 300000 цифр. Каждая статья, разъясняющая в Словаре основное слово, заканчивается приведенными историческими примерами из всей Библии, подтверждающие вышеизложенное в ней догматическое или нравственное учение.