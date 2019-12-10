Библейский богословский словарь
Представляем читателям уникальный справочник по Ветхому и Новому Завету, который принципиально отличается от других подобного рода справочников - например, симфоний или энциклопедий.
Данный Словарь будет полезен как для серьезной научной работы, так и при регулярном чтении Библии. Всего в словаре находится более 50000 текстов и более 300000 цифр. Каждая статья, разъясняющая в Словаре основное слово, заканчивается приведенными историческими примерами из всей Библии, подтверждающие вышеизложенное в ней догматическое или нравственное учение.
Библейский богословский словарь
Издательство «Скрижаль», 2018. - 504 с.
ISBN 978-5-9500246-8-9
Библейский богословский словарь – Содержание
Слова от буквы «А» до «Щ»
Библейский богословский словарь - Ад
Ад (см. Смерть вечная, Наказание злых, Осуждение)
= является местом мучения: Мф.18:8; 23:33; Мк 9:43, Лк. 16:23,38; Откр. 14:10,1 1; 20:10
= место страданий тела и души: Дан. 12:16; Мф. 5:29; 10,2; 18:9; Мк. 9:43; Рим. 2,9
= является вечным наказанием: Ис. 33:14, Дан. 12:2; Мф. 25:46; Мк. 3:29; 9:44; 2 Фес. 1:9; Откр.14: 1 1; 20:10
= изображается как:
вечный огонь: Мф. 18:8; 25:41; Иуд. 1:7
вечное пламя: Ис 33:14
огненный поток: Откр. 14:10; 19:20; 20:10,15; 21:8
неугасающий огонь: Ис. 66:24; Мф. 3:12; Мк. 9:43; Лк. 3,17
пожирающий огонь: Ис. 33:14; Евр. 10:27
огненная печь: Мф. 13:12,50
огненная геена: Мф. 5:22; 10:28; 18:9; 23:35; Мк. 9:47, Лк. 12:5
студенец истления: Пс.54:23
бездна: 2 Петр 2:4
= приготовлен для дьявола и ангелов его: Мф. 24:41; 2 Петр. 2,4; Иуд. 1:6
Нечестивые будут низвержены в =: Пс. 54:23; Мф. 1 1:23; 13:49,50; 25:41; Лк. 10:15; Откр. 20:15; 21:8
Зверь, лжепророки и дьявол будут низвержены в =: Откр.19:20; 20:10
Врата = не одолеют Церкви: Мф.16:18
= представлен в притче: Лк.16:23-28
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