Библейский институт Муди - Заочные курсы

Настоящий учебник предназначен для тех, кто делает первые шаги в христианской вере. На его страницах не доказывается существование Бога, историчность Иисуса Христа или истинность Библии. В нем говорится о христианской вере и затрагивается важная тема об отношении людей к Богу, существование Которого бесспорно. Составители учебника убеждены, что Иисус Христос — это не просто известный учитель или пророк и тем более не миф, а Бог и Спаситель.

Иисус Христос повлиял Своей жизнью и учением на сознание миллионов людей, но каково сегодня лично ваше отношение к Нему?

Многие думают, что, родившись в христианской стране, можно автоматически причислить себя к последователям Христа, но это ошибочное мнение. Бог ждет от людей осознанных действий. Сейчас уже многие не сомневаются в существовании Бога, и понимание этого ставит перед ними вопрос: что делать дальше? Оставаться ли в прежнем состоянии или начать предпринимать определенные шаги? Постепенно приходит понимание, что невозможно жить, заботясь только о материальном благосостоянии, что в погоне за физическим удовлетворением теряется духовное начало. Если человек заботится о своей душе, то он уже не будет довольствоваться номинальным отношением к Богу. Он будет искать Его с желанием приблизиться к Нему. В учебнике «Первые шаги в христианской вере» говорится о том, что нужно сделать, чтобы это произошло.

Если вы держите в руках этот учебник, значит, вы не равнодушны к Богу. Возможно, вы уже приняли решение следовать по Божьему пути, возможно, вы еще сомневаетесь, в любом случае давайте попробуем вместе разобраться, что же Бог ждет лично от вас.

Первые шаги в христианской вере

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 86 с.

Первые шаги в христианской вере - Содержание

Обращение к студентам

Предисловие

УРОК 1. Бог – Кто Он?

ЭКЗАМЕН 1

УРОК 2. Поиск Бога

ЭКЗАМЕН 2

УРОК 3. Удаление от Бога

ЭКЗАМЕН 3

УРОК 4. Бог обещает спасение

ЭКЗАМЕН 4

УРОК 5. Христос — наше спасение

ЭКЗАМЕН 5

УРОК 6. Возвращение к Богу

ЭКЗАМЕН 6

УРОК 7. Спасительная благодать. Уверенность в спасении

ЭКЗАМЕН 7

УРОК 8. Как одержать победу над грехом

ЭКЗАМЕН 8

УРОК 9. Начало новой христианской жизни

ЭКЗАМЕН 9

УРОК 10. Церковь как неотъемлемая часть христианской жизни

ЭКЗАМЕН 10

УРОК 11. Жизнь с избытком

ЭКЗАМЕН 11

УРОК 12. Что Христос обещает Своим последователям

ЭКЗАМЕН 12

От имени Библейского института Муди я хочу поздравить вас с началом занятий в Заочной школе Библейской миссии.

Библейский институт Муди известен своим служением Иисусу Христу, своей ответственностью перед Его Церковью и своей помощью людям в изучении Библии. Мы особенно рады сотрудничеству с Библейской миссией, которая ставит перед собой такие же цели. Совместно мы хотим поддержать вас в вашем стремлении глубокого познания Бога через Его Слово. Открытие такой школы стало возможным благодаря молитвам многих людей, не только наших сотрудников, но также и тех, кто поддерживает это служение материально. И мы надеемся, что учеба принесет вам большое благословение. Уильям Макдоналд - Благая весть Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 69 с. Уильям Макдоналд - Благая весть - Содержание Урок 1. Верите ли вы в чудеса?

Урок 2. Истинно новая жизнь

Урок 3. Как может святой Бог быть одновременно справедливым и милостивым?

Урок 4. Решение — заместительная жертва

Урок 5. Завершенный труд

Урок 6. Чудесная благодать

Урок 7. Путь спасения

Урок 8. Уверенность в спасении

Урок 9. Чувства или факты

Урок 10. Христианская жизнь

Урок 11. Великий выбор

Учебник «Библия говорит» содержит 12 уроков и экзаменационные вопросы по курсу. Каждый урок завершается тестом для проверки. Тест для проверки содержит вопросы, основанные на материале пройденного урока. На эти вопросы необходимо дать ответ: «верно» или «неверно».

Для того чтобы помочь вам применять полученные знания на практике, в курс включены три кратких обзорных упражнения под названием «Подведем итоги». Эти упражнения не только резюмируют предыдущие уроки, но и требуют от вас серьезно задуматься, следуете ли вы библейским истинам в своей жизни. Не забудьте выполнить эти небольшие упражнения, они станут для вас настоящим благословением.

В этот курс включены тесты и экзамены. Вам следует выполнить тесты после каждого урока и экзамены после уроков 3, 6, 9 и 12.

Джеймс М. Грей - Библия говорит

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 108 с.

Джеймс М. Грей - Библия говорит - Содержание

Урок 1. Что нам говорят о Библии

Урок 2. Что Библия говорит о Боге

Урок 3. Что Библия говорит о Троице

Урок 4. Что Библия говорит об отношении Бога к миру

Урок 5. Что Библия говорит о сотворении и грехопадении человека

Урок 6. Что Библия говорит о грехе

Урок 7. Что Библия говорит о Личности Христа

Урок 8. Что Библия говорит о труде Христа

Урок 9. Что Библия говорит о Личности и труде Святого Духа

Урок 10. Что Библия говорит о вере и покаянии

Урок 11. Что Библия говорит о наследии христианина

Урок 12. Что Библия говорит о христианской жизни

Миру известно много великих имен, оказавших огромное влияние на историю народов, культуру, развитие цивилизации и мировоззрение людей. Но имя Иисуса Христа занимает в этом ряду особое место. Его жизнь и учение изменили не только историю народов, культуру, развитие цивилизации и мировоззрение, но и судьбы людей, их жизни и души. Этим Христос в корне отличался от всех великих людей мира. Жизнь и учение Иисуса Христа неразрывно связаны с Его Личностью. Недостаточно только изучать, что Он творил и чему Он учил. Необходимо осознать самое главное — Кто Он и что Он хочет от каждого из нас.

Надо понимать, что даже самое прекрасное жизнеописание Христа не может заменить первоисточник — Евангелие. Нет гения, который смог бы так просто и в то же время так ярко воссоздать перед нами образ Иисуса Назарянина во всем Его неповторимом, неземном величии. Поэтому, если мы хотим узнать правду о Христе, мы должны искать ее в Евангелии.

Главная цель любого жизнеописания Христа — помочь людям узнать и полюбить Его. Возможности писателя, даже выдающегося, всегда ограничены. Образ Христа неисчерпаем, и каждая эпоха, так же, как и каждый человек, находит в нем нечто новое и близкое.

Жизнь Иисуса Христа

Заочная школа Библейской миссии. — Киев, 2018. — 130 с.

Жизнь Иисуса Христа - Содержание

Иисус Христос — величайшая Личность в истории Мир, в который пришел Христос Приход Спасителя в мир Начало общественного служения Ранний иудейский период Ранний галилейский период Средний галилейский период Поздний галилейский период Поздний иудейский и перейский периоды Страстная неделя Воскресший Христос Завершая изучение

Пособие по изучению Евангелия от Иоанна

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 154 с.

Пособие по изучению Евангелия от Иоанна - Содержание

Урок 1. Добрая весть для людей

Урок 2. Власть Иисуса

Урок 3. Новое рождение

Урок 4. Искатели жизни

Урок 5. Свидетельство дела и слова

Урок 6. Хлеб жизни

Урок 7. Кто этот человек

Урок 8. Почему люди не верят

Урок 9. Судьба и вера

Урок 10. Жизнь с избытком

Урок 11. Победа над смертью

Урок 12. Приветствие Иисуса

Урок 13. Новая заповедь

Урок 14. Спокойные сердца

Урок 15. Наши отношения с людьми

Урок 16. Наш самый близкий Друг

Урок 17. Христианское единство

Урок 18. Почему мы часто проявляем слабость

Урок 19. Христос не перед судом

Урок 20. Агнец Божий

Урок 21. Новая жизнь и новая надежда

Урок 22. Призыв к любви

Урок 23. Наш небесный Жених

Урок 24. Защита Божья

Приложение

Книга Деяний — одна из ключевых книг Библии. Она рассказывает о времени вытеснения иудаизма христианством. После событий, произошедших в горнице в Иерусалиме, церковь распространилась настолько, что, когда Лука начал свои записи, общины христиан существовали во всех больших городах Римской империи. Книга Деяний рассказывает, как происходил рост и развитие церкви до того времени, когда Павел, великий апостол язычников, пришел в Рим. Эта книга является своеобразным мостом между Евангелиями и посланиями. По мере ее изучения вы почувствуете атмосферу бурной, полной волнующих событий жизни христиан первого столетия.

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов - Сила для свидетельства

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 122 с.

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов - Содержание

Урок 1. Господь Иисус продолжает начатое

Урок 2. Первые проповеди в Иерусалиме

Урок 3. Стефан и Филипп

Урок 4. Обращение Савла

Урок 5. Петр и язычники

Урок 6. Первое миссионерское путешествие Павла

Урок 7. Иерусалимский собор

Урок 8. Второе миссионерское путешествие Павла

Урок 9. Третье миссионерское путешествие Павла

Урок 10. Заключение в темницу в Иерусалиме

Урок 11. Два года в Кесарии

Урок 12. Путешествие в Рим

Бог сказал: «...будьте святы, потому что Я свят» (1 Петр. 1:16), и мы должны стремиться к этому, если хотим угодить Ему. Цель этого курса — научить вас основам христианской жизни. Эти принципы мы находим в Слове Божьем. Надеемся, что предлагаемый учебник станет руководством для вашей жизни. Этот учебный курс глубоко практичен. Его задачей является углубление духовной жизни изучающих его, обретение жизни в святости на практике. Он написан, чтобы по благословению Божьему жизнь многих из Его последователей была подобна жизни Христа. Предмет этого курса от начала и до конца — жизнь в святости. Что такое жизнь в святости? Если мы внимательно будем читать Слово Божье, то найдем много примеров такой жизни. Это хождение с Богом (Быт. 5:24); это пребывание во Христе (Ин. 15:4); это хождение во Христе; укоренение и утверждение в Нем. Это жизнь сораспятия (Гал. 2:19), и в то же время это жизнь воскресения (Кол. 3:1). Это сокрытая жизнь (Кол. 3:3), но и жизнь, ясно видимая, узнаваемая и читаемая всеми человеками (2 Кор. 3:2). Это жизнь, прожитая в любви Божьей (Иуд. 21), и жизнь, прожитая в вере в Господа Иисуса Христа (Гал. 2:20). Это особая жизнь в Духе, которая поступает по Духу (Гал. 5:25), водима Духом (Гал. 5:18) и утверждена Духом (Еф. 3:16). Это также жизнь, в которой молитвы смиренных верующих получают ответ; жизнь, в которой верующий совершенствуется во всяком добром деле к исполнению воли Божьей (Евр. 13:20, 21). Это жизнь, в которой верующий полностью освящается, а весь дух его, душа и тело сохраняются без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа (1 Фес. 5:23). Более того, это жизнь активного служения, в которой все мы соработники Христа (2 Кор. 6:1); свидетели Ему до края земли (Деян. 1:8). Любовь Христа понуждает нас отвергнуть себя (Мк. 8:34) и жить для Него, умершего и воскресшего (2 Кор. 5:15). Это и есть жизнь в святости, как о ней сказано на страницах Слова Божьего. В этом учебном курсе сделана попытка описать путь, ведущий к такой жизни.

Жизнь в святости (по книге Г.Х.К. МкГрегора)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2011. — 64 с.

Жизнь в святости (по книге Г.Х.К. МкГрегора) - Содержание

Урок 1. Исходные предпосылки

Урок 2. Причина прошлых неудач

Урок 3. Секрет очищения

Урок 4. Секрет постоянства

Урок 5. Жизнь с избытком

Урок 6. Преисполненная благодатью жизнь

«Исполняющий волю Божию пребывает вовек», — говорит Библия.

Изучение курса «Воля Божья для твоей жизни» позволит вам ясно понять, какой образ жизни должен вести христианин, какими принципами он должен руководствоваться, если хочет жить в соответствии с волей Божьей, данной нам в Библии. Этот курс поможет вам не только лучше понять Библию, но и явится руководством в повседневной жизни, объяснит, как начать свой путь познания воли Божьей.

Максвелл Коудер - Воля Божья для твоей жизни

Заочная школа Библейской миссии. — 2011. — 204 с.

Максвелл Коудер - Воля Божья для твоей жизни - Содержание

Часть I. Основы воли Божьей

Урок 1. Бог имеет план для каждой жизни

Урок 2. Почему важно знать план Божий

Урок 3. Важность первых шагов

Урок 4. Шаги доброго человека

Урок 5. Три правила самого мудрого человека на земле

Урок 6. Пример, достойный подражания

Урок 7. Важнейшие положения Нового Завета

Урок 8. Открытие воли Божьей

Урок 9. Трудные вопросы

Урок 10. Что Бог ожидает от нас?

Урок 11. Основы христианской жизни

Урок 12. Новая сила для новой жизни

Карточки со стихами

Молитвенный путеводитель

Часть II. Водительство и практика

1. Планируемая жизнь

2. Характер Божьего водительства

3. Составные элементы водительства. Часть I

4. Составные элементы водительства. Часть II

5. Сны, видения и впечатления

6. Водительство в миссионерском служении

7. Час решения

8. Хождение в мудрости

Когда во время Второй мировой войны потерпевшие кораблекрушение европейцы высадились на берегу Тихоокеанского острова, у них не было сомнения в том, что местные жители встретят их недружелюбно. Однако, к их великому удивлению, туземцы встретили их весьма приветливо, проявляя дружелюбие при всякой возможности. Объяснение такого поведения оказалось простым.

За несколько лет до этого остров посетили миссионеры, которые проповедовали жителям Евангелие так, что те познали Спасителя. Из благодарности за произведенную в них Богом перемену они изо всех сил старались быть услужливыми к народу, представителями которого были миссионеры. Апостол Павел выражает подобную благодарность, когда говорит: «Я должен».

Пособие по изучению Послания к Римлянам

Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 116 с.

Пособие по изучению Послания к Римлянам - Содержание

Урок 1. В долгу

Урок 2. Истина или последствия

Урок 3. Достаточно ли религиозности?

Урок 4. Признан виновным!

Урок 5. Исправление отношений с Богом

Урок 6. Неразменянный чек

Урок 7. Смерть для жизни

Урок 8. Раскован

Урок 9. «Он видит меня»

Урок 10. На побеждающей стороне

Урок 11. Избран по благодати

Урок 12. Идти или посылать

Урок 13. «Подкрепляет душу мою»

Урок 14. Живые жертвы

Урок 15. Христианское гражданство

Урок 16. Слабый брат

Урок 17. Совместное служение Богу

Урок 18. Христианское общение

Личное благовестие — это одна из форм христианского служения, которая доступна всем верующим, однако в определенном смысле она является и самой трудной. Хотя об этом служении говорят больше всего, на практике о нем часто забывают. Личное благовестие представляется самым естественным способом проповеди неспасенным, однако оно предъявляет самые суровые требования к мудрости, мужеству и характеру христианина. По эффективности его не с чем сравнить. Нередко к нему прибегают как к последнему средству. В связи с этим настоящий курс представляется очень своевременным, поскольку подчеркивает важность данного служения и обеспечивает надлежащую подготовку к нему.

Стивен Олфорд - Принципы успешного благовестия

Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 98 с.

Стивен Олфорд - Принципы успешного благовестия - Содержание

Урок 1. Введение

Урок 2. Успешный благовестник

Урок 3. Обучение благовестника

Урок 4. Методы благовестника

Урок 5. Цель благовестника

Урок 6. Тяжелый труд благовестника

Урок 7. Испытания благовестника

Урок 8. Искушения благовестника

Урок 9. Победы благовестника

Выучите наизусть главный стих урока: «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах» (Пс. 118:89).

Что такое Библия — книга, имеющая самый большой спрос на протяжении всей истории, книга, которая переведена на большее количество языков, чем любая другая книга?

Слово «библия» дословно значит «книги». Но появляется вопрос: что представляет собой эта книга? Многие предполагают, что это летопись религиозных человеческих исканий и встреч с Богом и что по этой причине она является в основном человеческой книгой. Христианская Церковь всегда смотрела на Библию как на нечто большее, чем на обыкновенную человеческую книгу. Она видела в Библии Слово Божье. Не было в истории христианства доктрины, в которой христиане были бы более единодушны. По сегодняшний день в христианском мире нет никакого сомнения в том, что Библия — Слово Божье.

Доктрины Библии

Заочная школа Библейской миссии. — 2012. — 110 с.

Доктрины Библии - Содержание

Урок 1. Библия

Урок 2. Бог

Урок 3. Иисус Христос

Урок 4. Смерть Христа

Урок 5. Человек и грех

Урок 6. Святой Дух

Урок 7. Церковь

Урок 8. Ангелы, сатана и демоны

Урок 9. Спасение

Урок 10. Будущие события

Класс, сидящий перед вами, сначала будет казаться вам всего лишь группой незнакомых лиц. Одни ученики вдохновят вас заинтересованным вниманием, другие обескуражат своим явным равнодушием. Позже вы хорошо узнаете своих учеников, так как будете видеть их неделю за неделей. Среди них будет и мальчик, который постоянно вертится, отвлекая своих соседей, и симпатичная юная девушка, которая с восхищением смотрит на вас, и пожилой человек, полностью поглощенный своими мыслями. Кроме того, вы должны видеть за этими лицами личности, имеющие свои особые нужды, чтобы обязательно учесть их при подготовке урока. Мальчик мог просто не успеть позавтракать, девушка на самом деле оказаться поглощенной воспоминаниями о вчерашней встрече, а пожилой мужчина — размышлениями о предстоящих ему завтра утром делах.

Книга «Как понимать учеников» предназначена показать вам, что необходимо знать своих учеников — какие они и почему, в чем они нуждаются, почему и как Слово Божье может удовлетворить их нужды.

Часть I «Как понимать своих учеников» поможет вам понять различия между детьми, юношами и взрослыми.

Часть II «Заботиться о своих учениках» покажет вам, какое место вы занимаете в общей образовательной программе церкви.

Часть III «Наставлять своих учеников» поможет вам эффективно учить и воспитывать своих учеников. Каждый раздел покажет вам, как получить больше знаний о характере и потребностях ваших учеников.

Дороти Мартин - Как понимать учеников

Заочная школа Библейской миссии. — 2012. — 130 с.

Дороти Мартин - Как понимать учеников - Содержание

Часть I. Как понимать своих учеников

1. Как ученик думает

2. Почему люди такие разные

3. Понимать детей

4. Понимать молодежь и взрослых

Часть II. Заботиться о своих учениках

5. Церковная организация и оборудование

6. Программа деятельности церкви

Часть III. Наставлять своих учеников

7. Библейское учение и поклонение

8. Учить моральным стандартам

9. Воспитывать и учить в любви

10. Обучающие ситуации

11. Внеклассное общение

12. Учитель и его цели

Воскресная школа или другое подобное ей учебное заведение, где вы можете привести к Христу детей и молодежь, является стратегически важным местом служения Господу. Известно, что 75% всех людей, узнавших Христа, обрели спасение до достижения ими двадцатипятилетнего возраста и 90% тех, кто призван на христианский труд, также ответили на призыв в возрасте до двадцати пяти лет. Отсюда вы можете понять, что быть учителем детей и молодежи чрезвычайно ответственная задача.

Джон Филлипс и Герберт Е. Клингбел - Учить с результатом

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 134 с.

Джон Филлипс и Герберт Е. Клингбел - Учить с результатом - Содержание

Найти свое место в Божьем плане Определить свои цели Понимать, как учатся ученики Использование учебных пособий Методы преподнесения урока Подготовка к уроку Составление плана классных мероприятий Благовестие вне класса Осознание своей ответственности Приобретать учеников для Христа Преподавание христианского учения Собрать все нити воедино

Библия считает Соломона автором трех тысяч притч (3 Цар. 4:32). Эти притчи составляют большую часть книг Притчей и Екклесиаста. Наш Спаситель говорил о «мудрости Соломоновой» (Мф. 12:42). Только Иисус мог заявить о Самом Себе: «...и вот, здесь больше Соломона» (Лк. 11:31).

Соломон был одним из величайших царей Израиля. Получив царство от своего отца Давида, Соломон расширил его границы и проводил мудрую государственную политику. Его отличал литературный талант и научная любознательность. Он знал «и говорил ... о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах» (3 Цар. 4:33). Множество людей приходили к нему за советом, стремились научиться у него мудрости (3 Цар. 10:1-25).

Луис Гольдберг - Пособие по изучению Книги Притчей

Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 128 с.

Луис Гольдберг - Пособие по изучению Книги Притчей - Содержание

Урок 1. История и темы Книги Притчей

Урок 2. Мудрость как цель (1:1-33)

Урок 3. Плоды мудрости (2:1-22)

Урок 4. Мудрый ученик (3:1-35)

Урок 5. Отец и учитель (4:1-27)

Урок 6. Призыв к целомудрию (5:1-23; 6:20-35; 7:1-27)

Урок 7. Глупость, которую мы должны избегать (6:1-19)

Урок 8. Мудрость и ее противники (8:1—9:18)

Урок 9. Верующий и его эмоции

Урок 10. Взаимоотношения между членами семьи

Урок 11. Речь, ленивые люди и глупцы

Урок 12. Вопрос жизни и смерти

Библия не претендует на то, чтобы быть научной историей вселенной или даже историей человечества. Это история искупления, показывающая исполнение Божьей цели спасения людей через Его Сына Господа Иисуса Христа. Следовательно, нам нужно постараться увидеть Господа Иисуса во всех частях Библии, в Ветхом Завете так же, как и в Новом. После воскресения из мертвых Господь Иисус сказал Своим ученикам: « . . . вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках .. .» (Лк. 24:44) .

Введение в Библию - Часть I - Обзор Ветхого Завета (История. Бытие - Есфирь)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2011. — 116 с.

Введение в Библию - Часть I - Содержание

Что и почему Бытие Исход Левит Числа Второзаконие Иисус Навин Книги Судей Израилевых и Руфь 1-я и 2-я Книги Царств 3-я и 4-я Книги Царств 1-я и 2-я Книги Паралипоменон Ездра, Неемия, Есфирь

Пять Книг — Иова, Псалтырь, Притчи, Екклесиаста и Песнь Песней Соломона — обычно называют поэтическими, поскольку они написаны в стихотворной форме. К ним можно отнести и Книгу Плача Иеремии, которая также является поэтической по форме, хотя и находится в другом месте Ветхого Завета. Понятие «поэтический» не означает что-то сказочное или нереальное, а просто относится к стилю. Поэзию всегда считали языком сердца, и это книги переживаний, в которых явно прослеживаются желания и устремления народа Божьего.

Введение в Библию - Часть II - Обзор Ветхого Завета (Поэзия и пророчества: от Иова до Малахии)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2011. — 108 с.

Введение в Библию - Часть II - Содержание

Поэтические Книги

Книга Иова Псалтырь Притчи, Екклесиаст, Песни Песней Соломона

Введение и Большие Пророки

Введение в книги пророков Исаия Иеремия и Плач Иеремии Иезекииль Даниил

Малые Пророки

Осия, Иоиль, Амос Авдий, Иона, Михей Наум, Аввакум, Софония Аггей, Захария, Малахия

Как мы уже видели, во времена Ветхого Завета Бог готовил мир к приходу Господа Иисуса Христа. Последняя книга Ветхого Завета — Книга пророка Малахии — говорит, что обетование о Христе не выполнено.

Около четырехсот лет народ Израиля не получал вестей от Бога. Почти весь этот период он находился под гнетом других народов, как и было предсказано в Книге пророка Даниила. Благочестивые люди в Израиле твердо ждали обещанного Спасителя.

Введение в Библию. Часть III - Обзор Нового Завета (От Матфея до Откровения)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2013. — 108 с.

Введение в Библию. Часть III - Содержание

Евангелия и История Церкви

Урок 25. Предисловие к Новому Завету. Евангелие от Матфея

Урок 26. Евангелия от Марка и Луки

Урок 27. Евангелие от Иоанна

Урок 28. Деяния Апостолов

Послания Апостола Павла

Урок 29. Послания Павла к Римлянам и Галатам

Урок 30. 1 и 2 Послания к Коринфянам

Урок 31. Тюремные Послания к Ефесянам, Колоссянам, Филимону, Филиппийцам

Урок 32. 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам, 1 и 2 Послания к Тимофею

Урок 33. Послания к Титу и Евреям

Соборні Послання та Пророцтва

Урок 34. Послание Иакова, 1 и 2 Послания Петра

Урок 35. Послания Иоанна и Иуды

Урок 36. Откровение Иоанна

Своим пришествием с неба и победой над смертью Иисус не только показал, что Он — Бог, но и даровал спасение тем, кто принял Его как личного Спасителя.

Всякий раз, когда мы празднуем воскресение Христа, мы вспоминаем о том, как Он принес нам свет и бессмертие.

Бог, Который дает нам духовный свет через Христа, есть также Творец естественного света и физической жизни.

Пособие по изучению книги Бытия

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 154 с.

Пособие по изучению книги Бытия - Содержание

Урок 1. Наш Бог — Творец

Урок 2. Создан по образу Бога

Урок 3. Человек становится грешником

Урок 4. Божье предупреждение

Урок 5. Уничтожение развратившегося человечества

Урок 6. Поклонение Богу

Урок 7. Планы человека и воля Бога

Урок 8. Бог избирает человека

Урок 9. Действующая рука

Урок 10. Вера и сомнение

Урок 11. Знамение завета

Урок 12. Правосудие и суд

Урок 13. «Я отдаю все»

Урок 14. Жизнь по вере

Урок 15. Второе поклонение

Урок 16. Цель и средства

Урок 17. Духовный рост

Урок 18. Больше духовной тренировки

Урок 19. Истинное богатство

Урок 20. Верность получает вознаграждение

Урок 21. Наконец снова вместе

Урок 2ризи. Бог и семья

Урок 23. Богатое наследство

Урок 24. Призыв к хвале

Книга Исход — вторая книга Библии, поэтому в ней не рассказывается о начале всего сущего. Многие люди ошибочно полагают, что любая книга Библии может быть понята вне всего Писания. При этом они упускают из вида самое важное в Библии — наличие общего замысла Творца, который отчетливо проявляется во взаимосвязи между книгами.

Альфред Мартин - Исход - Книга избавления

Заочная школа Библейской миссии. — 2012. — 98 с.

Альфред Мартин - Исход - Содержание

Урок 1. Исход — книга избавления

Урок 2. Подготовка к избавлению

Урок 3. Суды над Египтом

Урок 4. Апофеоз суда

Урок 5. Пасха

Урок 6. По морю Чермному, как по суше

Урок 7. Дорога к Синаю

Урок 8. Святой закон Бога

Урок 9. Скиния

Урок 10. Священство

Урок 11. Отступничество и верность

Урок 12. Слава Господня наполняет скинию

С каким чувством вы начинаете изучать Книгу Иисуса Навина? Она вам совершенно неизвестна или вы уже читали ее? В любом случае вы можете быть уверены, что Бог желает что-то сказать вам через Писание, поэтому изучение Его Слова всегда вознаграждается.

Альфред Мартин - Книга Иисуса Навина - образец победы

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 118 с.

Альфред Мартин - Книга Иисуса Навина - образец победы - Содержание

Урок 1. Пример дан

Урок 2. Подготовка к победе

Урок 3. Переход, Завет и вождь

Урок 4. «Верою пали стены Иерихонские»

Урок 5. Завоевание центральной части Ханаана

Урок 6. Военная кампания на юге

Урок 7. Военная кампания на севере

Урок 8. Уделы колен

Урок 9. Завершение распределения уделов

Урок 10. Священники и левиты

Урок 11. Назревающая трагедия у жертвенника

Урок 12. Последние наставления Иисуса Навина

Аналитический план Книги Иисуса Навина

В книгах Судей и Руфь мы видим совершенно непохожие друг на друга картины важнейшего периода в истории народа Божьего: «В те дни, когда управляли судьи .. .» (Руф. 1 : 1 ) . В Книге Судей описано духовное падение народа Израиля после смерти Иисуса Навина. Израильтяне отвернулись от Бога, и « .. .каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 1 7:6).

Альфред Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь - Отступничество людей и милосердие Божье

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 136 с.

Альфред Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь - Содержание

Книга Судей

Урок 1. Введение в Книгу Судей

Урок 2. Первые судьи

Урок 3. Гедеон - воин Господень

Урок 4. Узурпация власти Авимелехом

Урок 5. Иеффай и другие судьи

Урок 6. Рождение и юность Самсона

Урок 7. Жизнь и смерть Самсона

Урок 8. Идолопоклонство Михи и колена Данова

Урок 9. Страшные события в Гиве и их последствия

Урок 10. Доктринальное значение Книги Судей

Книга Руфь

Урок 11. Книга Руфь: решение Руфи

Урок 12. Книга Руфь: вознаграждение Руфи

Послание Иакова — из волнующих книг Библии. В то же время очень часто эту книгу понимают неверно. Мы обсудим, почему Послание Иакова кажется противоречивым, а также покажем значимость учения Иакова в повседневной жизни христианина. Поэтому, прежде чем приступить к изучению курса, попросите Господа Иисуса о помощи, чтобы понять материал учебника и обрести настойчивость для завершения того, что вы наметили.

Гарольд Фоос - Послание Иакова - Вера на практике

Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 132 с.

Гарольд Фоос - Послание Иакова - Содержание

Урок 1. Общие сведения о послании

Урок 2. Особенности Послания Иакова

Урок 3. Твердая вера закаляется в испытаниях

Урок 4. Твердая вера противостоит искушениям

Урок 5. Твердая вера послушна Слову

Урок 6. Твердая вера не проявляет лицеприятия

Урок 7. Твердая вера проявляется в делах

Урок 8. Твердая вера контролирует язык

Урок 9. Твердая вера определяет верный взгляд на мир. Часть 1

Урок 10. Твердая вера определяет верный взгляд на мир. Часть 2

Урок 11. Твердая вера проявляет терпение в преддверии второго пришествия Господа

Д-р Льюис А. Барбиери является преподавателем Далласской Богословской семинарии и Библейского института Муди. До прихода в институт он служил помощником пастора в церкви Скоуфилд-Мемориал в г. Даллас, шт. Техас. Д-р Барбиери имеет степень бакалавра искусств Вестмонтского колледжа, степень магистра и доктора богословия Далласской Богословской семинарии.

Льюис А. Барбиери - Пособие по изучению I и II посланий Петра - Возрастая в благодати

Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 118 с.

Льюис А. Барбиери - Пособие по изучению I и II посланий Петра - Содержание

Урок 1. Петр — человек

Урок 2. Петр — автор посланий

Урок 3. Гимн хвалы

Урок 4. Поведение перед Богом

Урок 5. Поведение среди людей — отношение к властям, работе, семье

Урок 6. Поведение среди людей — христианин и общество

Урок 7. Поведение среди людей — личный пример христианина

Урок 8. Поведение в церкви

Урок 9. Характерные черты христианской жизни — защита и рост

Урок 10. Характерные черты христианской жизни — благовествование

Урок 11. Осторожность в христианской жизни

Урок 12. Уверенность в христианской жизни

Первое Послание к Коринфянам — полемическая книга. В ней говорится о новой морали, моде, о неразборчивости в связях, харизматических дарах и отношениях между людьми. Многие из затронутых в послании вопросов актуальны для современного общества, поэтому вы обнаружите, что это книга и для современных христиан. Принципы, которые Павел излагает для верующих в Коринфе, применимы к сегодняшней жизни и столь же актуальны, как в начале новой эры!

Рой Р. Матесон - Пособие по изучению Первого послания к Коринфянам - Руководство для современных христиан

Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 118 с.

Рой Р. Матесон - Пособие по изучению Первого послания к Коринфянам - Содержание

Урок 1. Развращенный Коринф

Урок 2. Послание для века космоса

Урок 3. Откровение и ответ

Урок 4. Тот день

Урок 5. Прежняя безнравственность

Урок 6. Брак и служение

Урок 7. Личные права

Урок 8. Богослужение

Урок 9. Духовные дары: их верное и неверное использование

Урок 10. С любовью все получается лучше

Урок 11. Глоссолалия

Урок 12. Я верю... в жизнь вечную

Некоторым из вас достаточным основанием будет тот факт, что Послание к Галатам — это часть Библии, записанного Слова Божьего. Его нужно изучать, чтобы понять, что Бог хочет сказать нам. Конечно же это верно, однако следует иметь и более конкретную причину. Может ли Послание к Галатам помочь мне яснее понять великие доктрины христианской веры и жить жизнью, угодной Господу Иисусу Христу?

С. Норман Бартлетт - Пособие по изучению Послания к Галатам - Галаты и Евангелие

Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 106 с.

С. Норман Бартлетт - Пособие по изучению Послания к Галатам - Содержание

Урок 1. Знакомясь с Посланием к Галатам

Урок 2. Тема послания

Урок 3. Как Павел получил Евангелие

Урок 4. Собор подтверждает послания Павла

Урок 5. Павел защищает истину Евангелия в Антиохии

Урок 6. Авраам — пример оправдания по вере

Урок 7. Для чего был дан закон

Урок 8. Взрослые сыны Божьи

Урок 9. Дети свободной женщины

Урок 10. Свобода и любовь

Урок 11. Как одержать победу над грехом

Урок 12. Делая добро всем

Автор этого курса, Джон Филлипс, являлся преподавателем факультета повышения квалификации Библейского института Муди. Он участвовал в организации и проведении конференций по герменевтике и Библейскому пророчеству в разных штатах США, а также читал лекции о героях Библии.

Джон Филлипс - Послание к Ефесянам - Высоты веры

Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 118 с.

Джон Филлипс - Послание к Ефесянам - Содержание

Урок 1. Послание к Ефесянам. Вступление (1:1, 2)

Урок 2. Рассматривая высоты (1:3-14)

Урок 3. Поднимаясь на высоты (1:15-23)

Урок 4. Искупление (2:1-10)

Урок 5. Приближенные и примиренные (2:11-18)

Урок 6. Все новое (2:19—3:6)

Урок 7. Проповедь и молитвы (3:7-21)

Урок 8. Претендуя на высоты (4:1-16)

Урок 9. Я, сатана и грех (4:17—5:4)

Урок 10. Победа в спасении и служение (5:5-21)

Урок 11. Победа в обществе (5:22—6:9)

Урок 12. Покоряя высоты (6:10-24)

Всякая значительная перемена в жизни человека привлекает внимание окружающих. Мир может не обратить внимания на то, что новообращенный к Христу человек говорит о своем переживании, но если это переживание привело к переменам в его поведении и образе жизни, тогда люди непременно заметят это. Перемена в жизни фессалоникийцев выразилась в том, что они начали смотреть на трудности жизни по-другому; отвернувшись от идолов и начав служить Богу, они навлекли на себя преследование, которое могли теперь встречать смело и радостно. Возможно, вам мало знакомо преследование за веру, но множество других трудностей наполняет вашу жизнь. В отличие от христиан многие люди, не знающие Бога, встречают трудности с унынием и страхом. Но для детей Божьих в подобных обстоятельствах открывается удивительная возможность проявить веру и доверие к Господу и встретить все допущенное Им с радостью.

Пособие по изучению I и II Посланий к Фессалоникийцам и Послания к Филиппийцам

Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 78 с.

Пособие по изучению I и II Посланий к Фессалоникийцам и Послания к Филиппийцам - Содержание

Урок 1. Признаки спасительной веры

Урок 2. Служитель Христов

Урок 3. Забота о других

Урок 4. Поведение верующего и христианская надежда

Урок 5. Жизнь в ожидании Христа

Урок 6. Жизнь святых и наказание грешников

Урок 7. День Господень

Урок 8. Долг и дисциплина

Урок 9. Радость в страдании

Урок 10. Единство и смирение

Урок 11. Стремление к цели

Урок 12. Христианские добродетели

Содержание послания со всей очевидностью свидетельствует, что оно было написано евреям, жившим в первые дни Церкви. Они конечно же были воспитаны в строгом соответствии с ветхозаветным законом. Они с большим уважением относились к ангелам, которым в Ветхом Завете придавалось большое значение. Они любили храм и почитали жертвоприношения. Они гордились своим священством с его особыми одеяниями и сложными ритуалами богослужения. Они были пропитаны духом иудаизма, где все было обращено к внешнему блеску и красоте.

Уильям Макдональд - Пособие по изучению Послания к Евреям - От символов закона к сути Евангелия

Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 108 с.

Уильям Макдональд - Пособие по изучению Послания к Евреям - Содержание

Урок 1. Превосходство Христа

Урок 2. Христос превосходит ангелов

Урок 3. Христос превосходит Моисея

Урок 4. Войти в покой Божий

Урок 5. Христос превосходит Аарона

Урок 6. Предостережение об отступничестве

Урок 7. Христос и Мелхиседек

Урок 8. Высшее служение Христа

Урок 9. Высшая жертва Христа

Урок 10. Предостережения

Урок 11. Герои веры

Урок 12. Дополнительные наставления

Урок 13. Завершающий призыв

Библейское пророчество — это предсказание событий, которые произойдут в будущем. Это самая достоверная, надежная информация, потому что ее автором является Сам Дух Святой, не совершающий ошибок.

Изучение пророчеств захватывает: во-первых, потому что любой человек хочет знать, что ожидает его в будущем, Бог приоткрыл завесу будущего и явил нам Свой божественный план в той мере, чтобы заинтересовать и привести в восторг наши души; во-вторых, многие библейские пророчества исполняются сейчас, на наших глазах.

Чарльз Вудбридж - Пособие по изучению библейских пророчеств

Заочная школа Библейской миссии. — 2015. — 104 с.

Чарльз Вудбридж - Пособие по изучению библейских пророчеств - Содержание

Урок 1. Изучение пророчеств

Урок 2. Второе пришествие Христа

Урок 3. Антихрист — человек греха

Урок 4. Великая скорбь

Урок 5. Битва при Армагеддоне

Урок 6. Тысячелетнее Царство

Урок 7. Суды Божьи

Урок 8. Что будет после Тысячелетнего Царства?

Урок 9. Бог и Израиль

Урок 10. Приметы пришествия Христа

Урок 11. Небеса, вечная обитель верующих

Урок 12. Библейское пророчество и вы

Являясь отражением жизненного опыта людей, очень похожих на нас, Книга Псалтырь дает сегодня верующим слова, выражающие печали и радости; вину и страх; надежды и чаяния; просьбы и хвалу. Открывая Псалтырь, мы видим калейдоскопическую смену настроений: за гневными проклятиями следуют слезы покаяния. Представляя собой величайший образец живой поэзии, псалмы вдохновенно рассказывают нам о еще не рожденных веках и побуждают душу к поклонению.

Альфред Мартин - Псалмы - Песни хвалы

Заочная школа Библейской миссии. — 2012. — 124 с.

Альфред Мартин - Псалмы - Содержание

Урок 1. О чем Книга Псалмов

Урок 2. Введение в Книгу Псалмов

Урок 3. Христос в псалмах

Урок 4. Другие указания на Христа

Урок 5. Темы псалмов

Урок 6. Псалмы о Тысячелетнем Царстве

Урок 7. Исторические псалмы

Урок 8. Псалмы творения и откровения

Урок 9. Псалмы покаяния и проклятия

Урок 10. Псалтырь: книги I-III

Урок 11. Псалтырь: книги IV-V

Урок 12. Аллилуйя - песни хвалы

Ведущей мировой державой в дни Исаии была Ассирия, огромная, жестокая, воинственная империя, одно упоминание о которой вызывало ужас на Ближнем Востоке. Северное царство (Израиль) осознавало реальную угрозу скорого вторжения, поражения и изгнания от руки этого беспощадного врага. На юге небольшая Иудея также должна была чувствовать опасное соседство варваров. Именно в это время начал свое пророческое служение Исаия.

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Пророка Исаии - Раздумья о грядущих событиях

Заочная школа Библейской миссии. — 2016. — 112 с.

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Пророка Исаии - Содержание

Урок 1. Место Книги Исаии в Библии

Урок 2. Содержание и структура Книги Исаии

Урок 3. Пророк начинает свой труд

Урок 4. Пророчества об Еммануиле и народах

Урок 5. Время суда и время благословения

Урок 6. История правления Езекии

Урок 7. Утешение Божье и Раб Иеговы

Урок 8. Нет равного Господу, и Вавилон падет по Его воле

Урок 9. Раб Иеговы

Урок 10. Христос — раб и Искупитель

Урок 11. Служение Мессии

Урок 12. Окончательное исполнение обещанного

«...А мудрые уразумеют»,— так сказал Господь о данном нам в пророчествах Своем плане относительно будущего (Дан. 12:10). Знание Книги Даниила необходимо для понимания этого плана. Д-р Альфред Мартин, вице-президент и почетный декан Библейского института Муди, подготовил этот курс, чтобы помочь вам быть мудрыми во время уныния народов и недоумения (Лк. 21:25). «И разумные будут сиять, как светила на тверди... во веки, навсегда» (Дан. 12:3).

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Пророка Даниила

Заочная школа Библейской миссии. — 2016. — 100 с.

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Пророка Даниила - Содержание

Урок 1. Даниил — важнейшая книга пророчеств

Урок 2. Металлический истукан

Урок 3. Спасение из раскаленной печи

Урок 4. Смирение Навуходоносора

Урок 5. Надпись на стене

Урок 6. Даниил во рву со львами

Урок 7. Видение четырех зверей

Урок 8. Видение овна и козла

Урок 9. Молитва Даниила и видение о семидесяти седьминах

Урок 10. Видение славы Божьей

Урок 11. Пророчества о Персии, Греции и конце времен

Урок 12. «Конец этих чудес»

Один писатель сказал: «События будущего накладывают тень на настоящее». И в самом деле, неизбежность грядущих великих событий, описанных в Книге Откровения, остро воспринимается в наши дни. Из этого следует, что сегодня изучение этой книги уместно, как никогда.

Уолтер М. Даннетт - Пособие по изучению Книги Откровения - Последнее Слово, сказанное Богом человеку

Заочная школа Библейской миссии. — 2016. — 126 с.

Уолтер М. Даннетт - Пособие по изучению Книги Откровения - Содержание