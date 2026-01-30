Библейский культурно-исторический комментарий - Часть 1 - Ветхий Завет - Уолтон

Комментарий, без которого невозможно обойтись исследователю Библии, состоит из двух книг - комментарий на Новый и Ветхий Заветы. Книга и модуль Цитата из Библии, BibleQuote.

Уникальный «Библейский культурно–исторический комментарий» состоит из двух частей: часть 1 — Ветхий Завет и часть 2 — Новый Завет. Комментарий просто необходим всем, изучающим Библию.

Этот комментарий предлагает читателям Библии, не обладающим большими познаниями в древней истории, обильную информацию о социально–культурной обстановке, в которой разворачивались события, описанные в Священном Писании. Этот труд знакомит читателя с многочисленными аспектами библейского текста, освещая при этом вопросы, поднятые современной наукой. Авторам удалось создать полезный труд, свободный от многословия и специальной терминологии.

Повествования, родословия, законы, поэзия, притчи и пророчества Ветхого Завета неразрывно связаны с историей. Археологи, историки и социологи значительно расширили наши знания о мире библейских времен. Рассматривая в свете этих знаний рассказы об Аврааме или Давиде, образы Псалтири или Притчей, пророчества Исайи или Иеремии, мы по–новому осмысляем события, происходившие много веков назад.

Этот уникальный комментарий предлагает историческую, социальную и культурную информацию к каждому фрагменту Ветхого Завета — от Книги Бытие до Книги Пророка Малахии. Вы найдете здесь все богатство научных знаний, которое авторы комментария сделали доступными для рядовых читателей Ветхого Завета.

Библейский культурно–исторический комментарий в 2-х частях

Часть 1 — Ветхий Завет

Часть 2 — Новый Завет

Библейский культурно–исторический комментарий - Часть 1 - Ветхий Завет - Дж. X. Уолтон, В. X. Мэтьюз, М. У. Чавалес