Открытая Библия - Книги Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета - Канонические

Цель издания этой учебной Библии заключается в том, чтобы сделать Священное Писание «открытою книгою» для студентов библейских курсов, изучающих Библию серьёзно и со всею настойчивостью, а также и для тех, кто хочет лучше знать и понимать Слово Божие. Предлагаемые в дополнение к тексту Писания научные комментарии вселяют в издателей надежду на то, что это издание поможет читателям лучше понять смысл Святого Слова Божия и воспользоваться его непреходящими ценностями. Все вспомогательные материалы подобраны единственно с этой целью.

Вспомогательные материалы, которые можно найти в этой Библии, подготовлены видными учёными под общим руководством издательства Томаса Нельсона. Написаны они без всякого предвзятого мнения. Особые пометки, сделанные в тексте Писания, и ссылки на подобные стихи, помогают найти места с одинаковым, или подобным содержанием. Рассмотрение нескольких таких мест позволяет лучше понять смысл сказанного в них и является прекрасным методом изучения Библии в целом.

«Библейский тематический указатель» — основной вспомогательный материал, помещённый в данном издании. Этот замечательный раздел объединяет в себе симфонию, указатель имён и толковый словарь, но в то же время он более полезен, чем все эти пособия в отдельности или даже в их сочетании. В Библейском тематическом указателе прилежный студент библейских курсов увидит неисчерпаемое богатство Слова Божия, изложенное в логической последовательности. Перегруженные духовной работой пасторы и проповедники при подготовке к проповеди очень скоро обнаружат, что Библейский тематический указатель является очень полезным пособием в их работе.

Очень важным является и раздел Конспекты для изучения христианской жизни. Пятнадцать конспектов этого важного раздела охватывают все основные библейские доктрины и, буквально пункт за пунктом, «открывают» учение Библии. Пользуясь помещёнными в конце страниц примечаниями, ты фактически можешь усвоить весь курс богословия, затратив при этом намного меньше времени и усилий.

В разделе «В помощь изучающим Библию» помещены статьи под заглавием: «Как изучать Библию»; «Чтение Библии в течение года»; «Согласование Евангелий»; «Учение Иисуса Христа и примеры». Многие другие материалы, включённые в этот раздел, помогают лучше изучить Библию.

Раздел «Библейская информация» включает объяснение многих непонятных библейских терминов и мест, а также содержит практическую информацию, изложенную в сжатой форме. Особый интерес должна вызвать статья «Величайшие археологические открытия», в которой также дано краткое обозрение дискуссий, возникающих среди современных археологов.

Открытая Библия - Книги Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета - Канонические

Второе издание

USA: DOOR OF HOPE, 1996 г. - 2038 с.

ДВЕРЬ НАДЕЖДЫ DOOR OF HOPE INTL Box 10460 Glendale, CA 91209 US. A. Printed in Finland by Lansi-Savo Oy/St Michel Print Mikkeli 1996

Открытая Библия - Содержание