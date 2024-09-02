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Библия Открытая

Открытая Библия - Книги Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета - Канонические
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Цель издания этой учебной Библии заключается в том, чтобы сделать Священное Писание «открытою книгою» для студентов библейских курсов, изучающих Библию серьёзно и со всею настойчивостью, а также и для тех, кто хочет лучше знать и понимать Слово Божие. Предлагаемые в дополнение к тексту Писания научные комментарии вселяют в издателей надежду на то, что это издание поможет читателям лучше понять смысл Святого Слова Божия и воспользоваться его непреходящими ценностями. Все вспомогательные материалы подобраны единственно с этой целью.
Вспомогательные материалы, которые можно найти в этой Библии, подготовлены видными учёными под общим руководством издательства Томаса Нельсона. Написаны они без всякого предвзятого мнения. Особые пометки, сделанные в тексте Писания, и ссылки на подобные стихи, помогают найти места с одинаковым, или подобным содержанием. Рассмотрение нескольких таких мест позволяет лучше понять смысл сказанного в них и является прекрасным методом изучения Библии в целом.
«Библейский тематический указатель» — основной вспомогательный материал, помещённый в данном издании. Этот замечательный раздел объединяет в себе симфонию, указатель имён и толковый словарь, но в то же время он более полезен, чем все эти пособия в отдельности или даже в их сочетании. В Библейском тематическом указателе прилежный студент библейских курсов увидит неисчерпаемое богатство Слова Божия, изложенное в логической последовательности. Перегруженные духовной работой пасторы и проповедники при подготовке к проповеди очень скоро обнаружат, что Библейский тематический указатель является очень полезным пособием в их работе.
Очень важным является и раздел Конспекты для изучения христианской жизни. Пятнадцать конспектов этого важного раздела охватывают все основные библейские доктрины и, буквально пункт за пунктом, «открывают» учение Библии. Пользуясь помещёнными в конце страниц примечаниями, ты фактически можешь усвоить весь курс богословия, затратив при этом намного меньше времени и усилий.
В разделе «В помощь изучающим Библию» помещены статьи под заглавием: «Как изучать Библию»; «Чтение Библии в течение года»; «Согласование Евангелий»; «Учение Иисуса Христа и примеры». Многие другие материалы, включённые в этот раздел, помогают лучше изучить Библию.
Раздел «Библейская информация» включает объяснение многих непонятных библейских терминов и мест, а также содержит практическую информацию, изложенную в сжатой форме. Особый интерес должна вызвать статья «Величайшие археологические открытия», в которой также дано краткое обозрение дискуссий, возникающих среди современных археологов.

Открытая Библия - Книги Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета - Канонические

Второе издание
USA: DOOR OF HOPE, 1996 г. - 2038 с.
ДВЕРЬ НАДЕЖДЫ DOOR OF HOPE INTL
Box 10460 Glendale, CA 91209 US. A.
Printed in Finland by Lansi-Savo Oy/St Michel Print Mikkeli 1996

Открытая Библия - Содержание

текст евангелия Матфея
1. ТЕКСТ
  • Предисловие издателя
  • Содержание Открытой Библии
  • Книги Ветхого и Нового Заветов
  • Содержание Ветхого Завета
  • Введение к Ветхому Завету
  • Ветхий Завет
  • Содержание Нового Завета
  • Введение к Новому Завету
  • Новый Завет
2. В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ БИБЛИЮ
  • Как изучать Библию
  • Конспекты для изучения христианской жизни
  • Чтение Библии в течение года
  • Библейский Тематический Указатель
  • Согласование Евангелий
  • Пророчества о Мессии, исполнившиеся в Иисусе Христе
  • Притчи, которые рассказывал Иисус
  • Учение Иисуса Христа и примеры
  • Алая нить искупления
  • Руководство для христианских работников
  • Симфония
3. БИБЛЕЙСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • Добро пожаловать в Открытую Библию
  • Авторы и редакторы вспомогательного материала
  • Деньги, меры и весы в Библии
  • Еврейский календарь
  • Пятикнижие Моисеево
  • Хронология Ветхого Завета
  • Интересные факты о Библии
  • Некоторые молитвы в Библии
  • Библейские законы
  • Между Ветхим и Новым Заветами
  • Апокрифы7
  • История русской Библии (см. Введение к Ветхому Завету)
  • Некоторые слова и понятия
  • Очерк Истории Двенадцати Апостолов
  • События последних времен
  • Величайшие археологические открытия
  • Библейские географические карты
страница книги
Views 2 302
Rating 4.6 / 5
Added 02.09.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.6/5 (9)

Comments (1 comment)

E
esxatos 3 years ago

Огромное спасибо за это ныне уже редкое издание!

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