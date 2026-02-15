От автора. Ясное представление о комментарии к Библии такого рода, настоятельную нужду в нем и призыв от Бога к его созданию я получил, находясь в качестве миссионера в Бразилии.

Я осознал, насколько необходима христианским работникам такая Библия, которая направляла бы их понимание и проповедь. И вот семь лет назад я начал писать заметки и статьи для этого труда. Позже, когда я ненадолго вернулся в Соединенные Штаты, я также обнаружил как среди пасторов, так и среди прихожан подобное желание — иметь Библию с комментариями, освещающими отдельные аспекты вероучения движения пятидесятников.

Библия с комментариями - Полноценная жизнь

4-е издание

Перевод по изданию: THE FULL LIFE STUDY BIBLE Copyright © 1990 Life Publishers International 1625 N. Robberson, Springfield, Missouri, USA All rights reserved Concordance Copyright© 1997 Life Publishers International All rights reserved Russian Edition: Copyright © 2001, 2004, 2006 Life Publishers International 1625 N. Robberson, Springfield, Missouri, USA Отпечатано в типографии «Принткорп», Беларусь, 2009 г. - 2100 с. + 135 с. Приложения ISBN 978-0-7361-0245-2

Редакционная коллегия

Стэнли Хортон, Th. D.

Уильям Мензис, Ph. D.

Френч Арингтон, Ph. D.

Роберт Шэнк, А. В., D. Н. L.

Роджер Стронстад, М. С. S.

Ричард Уотерс, D. Min.

Рой Уинбуш, М. Div., D. D.

Редакционная коллегия русского издания

Леонид Бирюк, М. Т. S., главный редактор

Анатолий Бобков, редактор

Библия с комментариями - Полноценная жизнь - Содержание

Полноценная жизнь: Библия с комментариями

Как пользоваться Библией с комментариями

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Статьи

Сотворение

Призыв Авраама

Завет Бога с Авраамом, Исааком и Иаковом

Промысл Божий

Пасха

Ветхозаветный закон

День искупления

Вино во времена Ветхого Завета

Страх Господень

Завет Бога с израильтянами

Истребление хананеев

Ангелы и ангел Господень

Природа идолопоклонства

Завет Бога с Давидом

Эффективная молитва

Христос в Ветхом Завете

Иерусалим

Храм

Поклонение

Страдания праведника

Смерть

Восхваление

Библейская надежда

Атрибуты Бога

Сердце

Человек

Пророк в Ветхом Завете

Воля Божья

Слово Божье

Мир Божий

Слава Божья

Ходатайство

Дух в Ветхом Завете

Забота о бедных и нуждающихся

Десятины и приношения

Божественное исцеление

Царство Божье

Церковь

Великая скорбь

Власть над сатаной и демонами

Ложные учителя

Знамения, сопровождающие верующих

Вино во времена Нового Завета 1

Иисус и Святой Дух Богатство и бедность

Вино во времена Нового Завета 2

Возрождение

Возрождение учеников

Крещение Святым Духом

Говорение на языках

Учение о Святом Духе

Критерий истинности крещения Святым Духом

Руководители церкви и их обязанности

Освящение

Отношение христианина к миру

Уверенность в спасении

Слова, которыми в Библии обозначается спасение

Вера и благодать

Израиль в Божьем плане спасения

Три рода людей

Духовные дары для верующего

Воскресение тела

Суд над верующими

Духовное отделение верующих

Дела плоти и плод Духа

Избрание и предопределение

Служение и различные дары в церкви

Родители и дети

Восхищение Церкви

Времена антихриста

Нравственные качества руководителей церкви

Изучение Библии христианами

Богодухновенность и авторитет Писания

Отступничество

Ветхий и новый заветы

Этика интимных отношений

Послание Христа к семи церквам Карты и таблицы Расселение народов

Путь Иакова

Исход

Библейский еврейский календарь и избранные события

Скиния

Обстановка скинии

Жертвоприношения в Ветхом Завете

Праздники в Ветхом Завете

Завет и основные вопросы нравственной жизни

Завоевание Ханаана

Иерусалим времен Соломона

Храм Соломона

Обстановка храма

Разделенное царство

Жизнь Илии и Елисея

Пленение северного царства

Пленение южного царства

Цари Израиля и Иудеи

Возвращение из плена

Хронология: Ездра-Неемия

Ветхозаветные пророчества, исполнившиеся во Христе

Иерусалим времен пророков

Ново-Вавилонская империя

Книга Ионы

От Малахии до Христа

Иудейские секты

Царство Божье в противопоставлении царству сатаны

Десятиградие и земли за Иорданом

Иисус в Галилее

Страстная неделя

Иисус в Иудее и Самарии

Служение Иисуса

Притчи Иисуса

Чудеса, совершенные Иисусом и апостолами

Страны, откуда люди пришли на праздник Пятидесятницы

Миссионерские путешествия Филиппа и Петра

Первое миссионерское путешествие апостола Павла

Второе миссионерское путешествие апостола Павла

Третье миссионерское путешествие апостола Павла

Последние дни истории человечества

Дары Святого Духа

Работа Духа Святого

Семь церквей книги Откровение Библия с комментариями - Полноценная жизнь - Предисловие автора