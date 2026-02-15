Библия с комментариями - Полноценная жизнь
От автора. Ясное представление о комментарии к Библии такого рода, настоятельную нужду в нем и призыв от Бога к его созданию я получил, находясь в качестве миссионера в Бразилии.
Я осознал, насколько необходима христианским работникам такая Библия, которая направляла бы их понимание и проповедь. И вот семь лет назад я начал писать заметки и статьи для этого труда. Позже, когда я ненадолго вернулся в Соединенные Штаты, я также обнаружил как среди пасторов, так и среди прихожан подобное желание — иметь Библию с комментариями, освещающими отдельные аспекты вероучения движения пятидесятников.
4-е издание
Перевод по изданию: THE FULL LIFE STUDY BIBLE
Copyright © 1990 Life Publishers International 1625 N. Robberson, Springfield, Missouri, USA All rights reserved
Concordance
Copyright© 1997 Life Publishers International All rights reserved
Russian Edition: Copyright © 2001, 2004, 2006
Life Publishers International 1625 N. Robberson, Springfield, Missouri, USA
Отпечатано в типографии «Принткорп», Беларусь, 2009 г. - 2100 с. + 135 с. Приложения
ISBN 978-0-7361-0245-2
Редакционная коллегия
- Стэнли Хортон, Th. D.
- Уильям Мензис, Ph. D.
- Френч Арингтон, Ph. D.
- Роберт Шэнк, А. В., D. Н. L.
- Роджер Стронстад, М. С. S.
- Ричард Уотерс, D. Min.
- Рой Уинбуш, М. Div., D. D.
Редакционная коллегия русского издания
- Леонид Бирюк, М. Т. S., главный редактор
- Анатолий Бобков, редактор
Библия с комментариями - Полноценная жизнь - Содержание
- Полноценная жизнь: Библия с комментариями
- Как пользоваться Библией с комментариями
- ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- НОВЫЙ ЗАВЕТ
Статьи
- Сотворение
- Призыв Авраама
- Завет Бога с Авраамом, Исааком и Иаковом
- Промысл Божий
- Пасха
- Ветхозаветный закон
- День искупления
- Вино во времена Ветхого Завета
- Страх Господень
- Завет Бога с израильтянами
- Истребление хананеев
- Ангелы и ангел Господень
- Природа идолопоклонства
- Завет Бога с Давидом
- Эффективная молитва
- Христос в Ветхом Завете
- Иерусалим
- Храм
- Поклонение
- Страдания праведника
- Смерть
- Восхваление
- Библейская надежда
- Атрибуты Бога
- Сердце
- Человек
- Пророк в Ветхом Завете
- Воля Божья
- Слово Божье
- Мир Божий
- Слава Божья
- Ходатайство
- Дух в Ветхом Завете
- Забота о бедных и нуждающихся
- Десятины и приношения
- Божественное исцеление
- Царство Божье
- Церковь
- Великая скорбь
- Власть над сатаной и демонами
- Ложные учителя
- Знамения, сопровождающие верующих
- Вино во времена Нового Завета 1
- Иисус и Святой Дух Богатство и бедность
- Вино во времена Нового Завета 2
- Возрождение
- Возрождение учеников
- Крещение Святым Духом
- Говорение на языках
- Учение о Святом Духе
- Критерий истинности крещения Святым Духом
- Руководители церкви и их обязанности
- Освящение
- Отношение христианина к миру
- Уверенность в спасении
- Слова, которыми в Библии обозначается спасение
- Вера и благодать
- Израиль в Божьем плане спасения
- Три рода людей
- Духовные дары для верующего
- Воскресение тела
- Суд над верующими
- Духовное отделение верующих
- Дела плоти и плод Духа
- Избрание и предопределение
- Служение и различные дары в церкви
- Родители и дети
- Восхищение Церкви
- Времена антихриста
- Нравственные качества руководителей церкви
- Изучение Библии христианами
- Богодухновенность и авторитет Писания
- Отступничество
- Ветхий и новый заветы
- Этика интимных отношений
- Послание Христа к семи церквам
Карты и таблицы
- Расселение народов
- Путь Иакова
- Исход
- Библейский еврейский календарь и избранные события
- Скиния
- Обстановка скинии
- Жертвоприношения в Ветхом Завете
- Праздники в Ветхом Завете
- Завет и основные вопросы нравственной жизни
- Завоевание Ханаана
- Иерусалим времен Соломона
- Храм Соломона
- Обстановка храма
- Разделенное царство
- Жизнь Илии и Елисея
- Пленение северного царства
- Пленение южного царства
- Цари Израиля и Иудеи
- Возвращение из плена
- Хронология: Ездра-Неемия
- Ветхозаветные пророчества, исполнившиеся во Христе
- Иерусалим времен пророков
- Ново-Вавилонская империя
- Книга Ионы
- От Малахии до Христа
- Иудейские секты
- Царство Божье в противопоставлении царству сатаны
- Десятиградие и земли за Иорданом
- Иисус в Галилее
- Страстная неделя
- Иисус в Иудее и Самарии
- Служение Иисуса
- Притчи Иисуса
- Чудеса, совершенные Иисусом и апостолами
- Страны, откуда люди пришли на праздник Пятидесятницы
- Миссионерские путешествия Филиппа и Петра
- Первое миссионерское путешествие апостола Павла
- Второе миссионерское путешествие апостола Павла
- Третье миссионерское путешествие апостола Павла
- Последние дни истории человечества
- Дары Святого Духа
- Работа Духа Святого
- Семь церквей книги Откровение
Библия с комментариями - Полноценная жизнь - Предисловие автора
В течение последнего ряда лет я писал со все возрастающей уверенностью, что Святой Дух не ограничен только страницами Писания, а что Он хочет действовать сегодня, как действовал в библейские времена. Дух Святой пришел, чтобы лично пребывать с Божьим народом, и Его пребывающее присутствие должно проявляться в праведности и силе (Мтф. 6:33; Рим. 14:17; 1 Кор. 2:4; 4:20; Евр. 1:8). В Церкви и через Церковь Божий Дух желает действовать так же, как начинал действовать во время земного служения Иисуса и как продолжал действовать в первоапостольской Церкви в первом веке.
Эта Библия с комментариями называется “Полноценная жизнь ”. Она названа так потому, что базируется на трех основных положениях.
- Изначальное откровение Христа и апостолов, описанное в Библии, полностью вдохновлено Святым Духом. Как и Ветхий Завет, оно является безошибочной и непогрешимой истиной Божьей и составляет высший авторитет для Церкви Иисуса Христа сегодня. Верующие на протяжении всей истории полагались на слова и учение библейского откровения, определяя божественные критерии для истины и практики. Другими словами, мы должны рассматривать учение, критерии и опыт Нового Завета как предвечное Божье слово для Церкви, имеющее силу и ценность во все времена.
- Задачей каждого поколения верующих является не только принятие Нового Завета как богодухновенного слова, но и искреннее стремление воспроизвести в своей личной жизни и в жизни своих церквей ту же веру, самоотдачу и силу, которые проявлялись в верных людях первоапостольской Церкви. Я убежден, что полная и совершенная жизнь в Духе, которую обещал Христос и переживали новозаветные верующие, по-прежнему возможна для народа Божьего в наши дни (Иоан. 10:10; 17:20; Деян. 2:38-39; Ефес. 3:20-21; 4:11-13). Это — божественное наследие всех Божьих детей, состоящее в том, чтобы принять полноту Христа в первоначальной силе Святого Духа.
- Церковь полностью испытывает изначальную силу Царства Божьего и жизнь в Духе только в том случае, если она всем своим сердцем взыщет праведности и святости, данных Богом в Новом Завете в качестве Его критерия и воли для всякого верующего (2 Кор. 6:14-18). Иначе говоря, сила Царства и праведность Царства идут вместе. Они неразделимы. Иисус утверждает, что мы должны искать “Царства Божия и правды Его” (Мтф. 6:33). Апостол Павел говорит, что Царство Божье заключается как в “силе” (1 Кор. 4:20), так и в “праведности” (Рим. 14:17). Таким образом, путь к полноте Божьего Царства со всей его искупительной силой состоит в искренней вере и посвященности Господу Иисусу Христу, а также в пребывании вне всякой неправедности, которая оскорбляет Его и излитого Им Святого Духа (Деян. 2:17, 38-40).
Таким образом, основная цель данных комментариев к Библии — это направить вас, читатель, к более глубокой вере в апостольское слово Нового Завета и к более великому ожиданию в вашей жизни новозаветного опыта, который возможен благодаря полноте Христа, пребывающей в Церкви (Ефес. 4:13), и полноте Святого Духа, пребывающей в верующем (Деян. 2:4; 4:31).
