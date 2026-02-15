Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Библия с комментариями - Полноценная жизнь

Библия с комментариями - Полноценная жизнь
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference
От автора. Ясное представление о комментарии к Библии такого рода, настоятельную нужду в нем и призыв от Бога к его созданию я получил, находясь в качестве миссионера в Бразилии.
Я осознал, насколько необходима христианским работникам такая Библия, которая направляла бы их понимание и проповедь. И вот семь лет назад я начал писать заметки и статьи для этого труда. Позже, когда я ненадолго вернулся в Соединенные Штаты, я также обнаружил как среди пасторов, так и среди прихожан подобное желание — иметь Библию с комментариями, освещающими отдельные аспекты вероучения движения пятидесятников.

Библия с комментариями - Полноценная жизнь

4-е издание
Перевод по изданию: THE FULL LIFE STUDY BIBLE
Copyright © 1990 Life Publishers International 1625 N. Robberson, Springfield, Missouri, USA All rights reserved
Concordance
Copyright© 1997 Life Publishers International All rights reserved
Russian Edition: Copyright © 2001, 2004, 2006
Life Publishers International 1625 N. Robberson, Springfield, Missouri, USA
Отпечатано в типографии «Принткорп», Беларусь, 2009 г. - 2100 с. + 135 с. Приложения
ISBN 978-0-7361-0245-2
Редакционная коллегия
  • Стэнли Хортон, Th. D.
  • Уильям Мензис, Ph. D.
  • Френч Арингтон, Ph. D.
  • Роберт Шэнк, А. В., D. Н. L.
  • Роджер Стронстад, М. С. S.
  • Ричард Уотерс, D. Min.
  • Рой Уинбуш, М. Div., D. D.
Редакционная коллегия русского издания
  • Леонид Бирюк, М. Т. S., главный редактор
  • Анатолий Бобков, редактор

Библия с комментариями - Полноценная жизнь - Содержание

  • Полноценная жизнь: Библия с комментариями
  • Как пользоваться Библией с комментариями
  • ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • НОВЫЙ ЗАВЕТ
Статьи
  • Сотворение
  • Призыв Авраама
  • Завет Бога с Авраамом, Исааком и Иаковом
  • Промысл Божий
  • Пасха
  • Ветхозаветный закон
  • День искупления
  • Вино во времена Ветхого Завета
  • Страх Господень
  • Завет Бога с израильтянами
  • Истребление хананеев
  • Ангелы и ангел Господень
  • Природа идолопоклонства
  • Завет Бога с Давидом
  • Эффективная молитва
  • Христос в Ветхом Завете
  • Иерусалим
  • Храм
  • Поклонение
  • Страдания праведника
  • Смерть
  • Восхваление
  • Библейская надежда
  • Атрибуты Бога
  • Сердце
  • Человек
  • Пророк в Ветхом Завете
  • Воля Божья
  • Слово Божье
  • Мир Божий
  • Слава Божья
  • Ходатайство
  • Дух в Ветхом Завете
  • Забота о бедных и нуждающихся
  • Десятины и приношения
  • Божественное исцеление
  • Царство Божье
  • Церковь
  • Великая скорбь
  • Власть над сатаной и демонами
  • Ложные учителя
  • Знамения, сопровождающие верующих
  • Вино во времена Нового Завета 1
  • Иисус и Святой Дух Богатство и бедность
  • Вино во времена Нового Завета 2
  • Возрождение
  • Возрождение учеников
  • Крещение Святым Духом
  • Говорение на языках
  • Учение о Святом Духе
  • Критерий истинности крещения Святым Духом
  • Руководители церкви и их обязанности
  • Освящение
  • Отношение христианина к миру
  • Уверенность в спасении
  • Слова, которыми в Библии обозначается спасение
  • Вера и благодать
  • Израиль в Божьем плане спасения
  • Три рода людей
  • Духовные дары для верующего
  • Воскресение тела
  • Суд над верующими
  • Духовное отделение верующих
  • Дела плоти и плод Духа
  • Избрание и предопределение
  • Служение и различные дары в церкви
  • Родители и дети
  • Восхищение Церкви
  • Времена антихриста
  • Нравственные качества руководителей церкви
  • Изучение Библии христианами
  • Богодухновенность и авторитет Писания
  • Отступничество
  • Ветхий и новый заветы
  • Этика интимных отношений
  • Послание Христа к семи церквам
Карты и таблицы
  • Расселение народов
  • Путь Иакова
  • Исход
  • Библейский еврейский календарь и избранные события
  • Скиния
  • Обстановка скинии
  • Жертвоприношения в Ветхом Завете
  • Праздники в Ветхом Завете
  • Завет и основные вопросы нравственной жизни
  • Завоевание Ханаана
  • Иерусалим времен Соломона
  • Храм Соломона
  • Обстановка храма
  • Разделенное царство
  • Жизнь Илии и Елисея
  • Пленение северного царства
  • Пленение южного царства
  • Цари Израиля и Иудеи
  • Возвращение из плена
  • Хронология: Ездра-Неемия
  • Ветхозаветные пророчества, исполнившиеся во Христе
  • Иерусалим времен пророков
  • Ново-Вавилонская империя
  • Книга Ионы
  • От Малахии до Христа
  • Иудейские секты
  • Царство Божье в противопоставлении царству сатаны
  • Десятиградие и земли за Иорданом
  • Иисус в Галилее
  • Страстная неделя
  • Иисус в Иудее и Самарии
  • Служение Иисуса
  • Притчи Иисуса
  • Чудеса, совершенные Иисусом и апостолами
  • Страны, откуда люди пришли на праздник Пятидесятницы
  • Миссионерские путешествия Филиппа и Петра
  • Первое миссионерское путешествие апостола Павла
  • Второе миссионерское путешествие апостола Павла
  • Третье миссионерское путешествие апостола Павла
  • Последние дни истории человечества
  • Дары Святого Духа
  • Работа Духа Святого
  • Семь церквей книги Откровение
Страница книги

Библия с комментариями - Полноценная жизнь - Предисловие автора

В течение последнего ряда лет я писал со все возрастающей уверенностью, что Святой Дух не ограничен только страницами Писания, а что Он хочет действовать сегодня, как действовал в библейские времена. Дух Святой пришел, чтобы лично пребывать с Божьим народом, и Его пребывающее присутствие должно проявляться в праведности и силе (Мтф. 6:33; Рим. 14:17; 1 Кор. 2:4; 4:20; Евр. 1:8). В Церкви и через Церковь Божий Дух желает действовать так же, как начинал действовать во время земного служения Иисуса и как продолжал действовать в первоапостольской Церкви в первом веке.
Эта Библия с комментариями называется “Полноценная жизнь ”. Она названа так потому, что базируется на трех основных положениях.
  1. Изначальное откровение Христа и апостолов, описанное в Библии, полностью вдохновлено Святым Духом. Как и Ветхий Завет, оно является безошибочной и непогрешимой истиной Божьей и составляет высший авторитет для Церкви Иисуса Христа сегодня. Верующие на протяжении всей истории полагались на слова и учение библейского откровения, определяя божественные критерии для истины и практики. Другими словами, мы должны рассматривать учение, критерии и опыт Нового Завета как предвечное Божье слово для Церкви, имеющее силу и ценность во все времена.
  2. Задачей каждого поколения верующих является не только принятие Нового Завета как богодухновенного слова, но и искреннее стремление воспроизвести в своей личной жизни и в жизни своих церквей ту же веру, самоотдачу и силу, которые проявлялись в верных людях первоапостольской Церкви. Я убежден, что полная и совершенная жизнь в Духе, которую обещал Христос и переживали новозаветные верующие, по-прежнему возможна для народа Божьего в наши дни (Иоан. 10:10; 17:20; Деян. 2:38-39; Ефес. 3:20-21; 4:11-13). Это — божественное наследие всех Божьих детей, состоящее в том, чтобы принять полноту Христа в первоначальной силе Святого Духа.
  3. Церковь полностью испытывает изначальную силу Царства Божьего и жизнь в Духе только в том случае, если она всем своим сердцем взыщет праведности и святости, данных Богом в Новом Завете в качестве Его критерия и воли для всякого верующего (2 Кор. 6:14-18). Иначе говоря, сила Царства и праведность Царства идут вместе. Они неразделимы. Иисус утверждает, что мы должны искать “Царства Божия и правды Его” (Мтф. 6:33). Апостол Павел говорит, что Царство Божье заключается как в “силе” (1 Кор. 4:20), так и в “праведности” (Рим. 14:17). Таким образом, путь к полноте Божьего Царства со всей его искупительной силой состоит в искренней вере и посвященности Господу Иисусу Христу, а также в пребывании вне всякой неправедности, которая оскорбляет Его и излитого Им Святого Духа (Деян. 2:17, 38-40).
Таким образом, основная цель данных комментариев к Библии — это направить вас, читатель, к более глубокой вере в апостольское слово Нового Завета и к более великому ожиданию в вашей жизни новозаветного опыта, который возможен благодаря полноте Христа, пребывающей в Церкви (Ефес. 4:13), и полноте Святого Духа, пребывающей в верующем (Деян. 2:4; 4:31).
Views 7 647
Rating 4.1 / 5
Added 15.02.2026
Author brat Oleksiy
Rate this publication:
4.1/5 (12)

Comments (6 comments)

L
Lyutik 8 months ago

Здравствуйте! Где можно найти данную Библию в pdf формате? 
E
esxatos 8 months ago

под статьей же есть про это - можно заказать по целевой программе

 

  


DJVU/PDF по целевой программе заказывать у админа (указывайте нужный формат - DJVU или/и PDF) - 21/01/2020

Пожертвование: для членов клуба 1000₽|1500₽ - не членов клуба



 

 
L
Lyutik 8 months ago

Здравствуйте! Где можно найти данную Библию в pdf формате? 
G
gios76 5 years ago

Спасибо
V
vall3000 6 years ago

Спасибо
E
esxatos 6 years ago

Спасибо, огромный и тяжелый труд завершен!

